Iran tưởng niệm gia đình Lãnh tụ Mojtaba Khamenei giữa nỗi sợ ám sát

Iran đang tổ chức lễ tưởng niệm các thành viên gia đình của Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích đầu cuộc chiến.

Hãng tin Nour News đưa tin, buổi lễ tưởng niệm diễn ra từ thứ Năm đến thứ Sáu tại Đền thờ Shah Abdol-Azim Hasani ở Tehran.

Các cô gái Iran cầm hình ảnh của nhà lãnh đạo quá cố Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AAJ.TV.

Theo truyền thông nhà nước Iran, bà Zahra Haddad Adel (vợ ông Khamenei), cùng chị gái, anh rể và cháu gái của ông Khamenei đều thiệt mạng trong các cuộc không kích hồi tháng Hai.

Loạt đòn tấn công của liên quân Mỹ - Israel cũng nhắm trúng nơi ở và sát hại cha ông, cố Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, cùng nhiều quan chức cấp cao khác của chính quyền.

Cố Đại giáo chủ Ali Khamenei đã điều hành Iran với bàn tay sắt trong gần bốn thập kỷ. Con trai ông sau đó được chọn làm người kế vị, nhưng tân Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi chiến sự bùng nổ, mà chỉ đưa ra các thông điệp bằng văn bản.

Theo phía Iran, bản thân ông Mojtaba Khamenei cũng bị thương trong cuộc không kích ngày 28/2. Sự ẩn dật của vị tân lãnh đạo làm dấy lên nhiều đồn đoán về mức độ nghiêm trọng của thương tật.

Dù vậy, Bộ Y tế Iran tuần này khẳng định ông Mojtaba Khamenei chỉ bị "chấn thương ngoài da" ở vùng mặt, đầu và chân, đồng thời bác bỏ các báo cáo của truyền thông phương Tây cho rằng ông đã phải cắt bỏ một phần chi.

Hãng tin CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ nắm rõ thông tin tình báo đưa tin vào tối Chủ nhật rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang ẩn náu tại một địa điểm bí mật và liên lạc thông qua một mạng lưới giao liên phức tạp. Mọi hệ thống liên lạc đều bị cắt giảm tối đa và kiểm soát gắt gao nhằm xóa mọi dấu vết định vị, ngăn chặn nguy cơ trở thành mục tiêu cho các đợt không kích.

Truyền thông nhà nước Iran mới đây cảnh báo về nguy cơ các lãnh đạo cấp cao của nước này rơi vào tầm ngắm ám sát của đối phương nếu chiến sự tái diễn.

Nhà bình luận Nima Akbarkhani cảnh báo trên truyền hình: "Nếu Mỹ hay Israel có được tọa độ của Lãnh đạo Tối cao tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thương thảo, họ sẽ ra tay mà không cần bận tâm đến các lợi ích khác".

Chuyên gia Ali Samadzadeh thậm chí còn nghi ngờ thỏa thuận đàm phán hiện nay giữa hai bên là một "chiếc bẫy ngọt ngào" nhằm dụ các nhà lãnh đạo Iran lộ diện.

Một người phụ nữ cầm tấm áp phích in hình tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei bên cạnh cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran, Iran. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Mỹ, ông Khamenei được cho là đang ẩn náu tại một căn cứ mật, nơi ngay cả các quan chức chính phủ cũng không được tiếp cận. Đây là điều Washington phàn nàn là nguyên nhân khiến tiến trình đàm phán bị trì hoãn nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 26/5, ông Khamenei đã đăng tải một loạt bài viết lên mạng xã hội phản ánh quan điểm của Tehran đối với Israel và Mỹ.

Tài khoản X chính thức bằng tiếng Ba Tư của ông Mojtaba Khamenei tuyên bố các quốc gia tại Trung Đông sẽ không chấp nhận làm "lá chắn cho các căn cứ của Mỹ", và Washington không còn nơi trú ẩn an toàn để can thiệp vào khu vực trong tương lai. Ông đồng thời mô tả Israel là một "khối u ác tính" đang tiến gần đến những giai đoạn thoái trào.

Trong bài đăng, Nhà lãnh đạo Iran dành nhiều lời ca ngợi lực lượng Hezbollah tại Lebanon, bên đóng vai trò quân tiên phong của Tehran trong cuộc đối đầu với Israel.