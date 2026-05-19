Iran thu nhiều vũ khí Mỹ, lượng tàu thương mại đi qua Hormuz tăng mạnh

Truyền thông Iran ngày 18/5 đưa tin hệ thống phòng không nước này tại đảo chiến lược trên vịnh Ba Tư, đã được kích hoạt để đánh chặn vật thể bay nghi vấn.

Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

Theo hãng thông tấn Mehr, hệ thống phòng không trên đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất của Iran trên vịnh Ba Tư, đã được kích hoạt để đánh chặn vật thể bay nghi vấn. Đây là lần thứ 2 trong tháng này, phòng không Iran được kích hoạt để đối phó mối đe dọa trên vịnh Ba Tư.

Trước đó, đêm 7/5, phòng không Iran trên đảo Qeshm và khu vực cảng Bandar Abbas, cũng đã được kịch hoạt để đối phó các cuộc tập kích của lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc mới nhất tối 18/5, chưa được công bố.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chiều cùng ngày thông báo đã thu giữ một lượng lớn vũ khí do Mỹ sản xuất, khi lực lượng này triệt phá âm mưu chuyển lậu vũ khí từ khu vực phía Bắc Iraq vào Iran. Hành vi chuyển lậu do các nhóm chống đối Tehran được Washington hậu thuẫn, tiến hành. Tuy nhiên, số lượng cũng như chủng loại cụ thể các vũ khí vừa thu giữ, không được tiết lộ.

Về tình hình lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, dữ liệu do hãng phân tích hảng hải quốc tế Kpler công bố hôm qua cho biết trong tuần từ ngày 11-17/5, có tổng cộng 55 tàu thương mại đi qua đây, tăng mạnh so với tuần liền trước với chỉ 19 tàu được lưu thông. Tuy nhiên, so với thời điểm trước khi chiến tranh nổ ra, lượng tàu đi eo Hormuz vẫn chỉ bằng khoảng 1/18. Nguồn tin cũng không nói rõ các tàu đi qua eo Hormuz trong tuần qua, là của nước nào.

Trước đó, Iran thông báo đã cấp phép cho nhiều tàu Trung Quốc và một số nước thân thiện đi qua eo Hormuz từ đêm 13/5, đúng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm chính thức Trung Quốc.

Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 18/5 đưa tin Chính quyền Mỹ đã đồng ý dỡ bỏ trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran, trong thời gian đối thoại giữa hai bên diễn ra. Nguồn tin khẳng định nội dung này do một quan chức Iran am hiểu vấn đề, tiết lộ.

Thông tin được công bố đúng thời điểm Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi kết thúc chuyến thăm 3 ngày đến Iran. Ông Naqvi tới Tehran hôm 15/5 và đã có hàng loạt cuộc thảo luận với các quan chức hàng đầu Iran về nỗ lực khởi động trở lại tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Đây là lần thứ 2 trong 1 tháng qua, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tới Iran để thúc đẩy đàm phán. Tuy nhiên, cho đến thời điểm ông Naqvi rời Tehran chiều qua, lịch trình tổ chức vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran, vẫn chưa được các bên xác nhận.