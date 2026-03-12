Iran tăng cường rải thủy lôi, hàng loạt tàu trúng đạn

Tình hình tại Eo biển Hormuz đang leo thang nghiêm trọng khi Iran triển khai chiến thuật rải thủy lôi và trực tiếp tấn công các tàu vận tải, đe dọa làm tê liệt huyết mạch năng lượng toàn cầu.

Tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei bị gãy chân, bầm mắt và bị thương ở tay sau đòn không kích ngày 28/2 của liên quân Mỹ - Israel.

Tàu Thái Lan trúng đạn ở Hormuz, 3 người mất tích, 20 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu sống

Iran dội tên lửa dữ dội nhất vào căn cứ Hải quân và cơ quan tình báo Israel.

Mỹ đánh chìm 16 tàu rải thủy lôi của Iran tại Hormuz

Trong ngày 11/03, lực lượng vệ binh Iran đã nổ súng vào hai tàu thương mại lớn ngay tại cửa ngõ eo biển, gồm tàu Mayuree Naree (Thái Lan) bị tấn công khi đang cố gắng băng qua eo biển, gây nổ lớn tại buồng máy. Chính quyền Thái Lan xác nhận 3 trong số 23 thủy thủ hiện vẫn đang mất tích. Tàu Express Rome (Liberia) trúng đạn pháo của Iran vào cùng buổi sáng khi đang di chuyển trong khu vực.

Cùng ngày, hai tàu dầu chở nhiên liệu của Iraq cũng đã bốc cháy dữ dội sau khi bị các xuồng cảm tử chứa thuốc nổ của Iran tấn công. Trả lời Reuters hôm thứ Tư, ông Farhan al-Fartousi - Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Iraq - xác nhận vụ việc đã khiến một thuyền viên thiệt mạng.

Theo CNN, dù thua kém về hỏa lực và kinh phí so với Mỹ và Israel, nhưng Iran có một lợi thế lớn - quyền kiểm soát Eo biển Hormuz.

Trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc "xóa sổ hải quân Iran", các báo cáo tình báo và CNN chỉ ra rằng Tehran vẫn bảo toàn được 80-90% lực lượng tàu nhỏ và tàu rải lôi.

Việc rải thủy lôi được coi là bước leo thang nguy hiểm nhất, khiến tàu bè không dám đi qua ngay cả khi không có sự xuất hiện của tàu chiến Iran.

Tàu Mayuree Naree của Thái Lan bốc cháy sau cuộc tấn công tại Eo biển Hormuz hôm thứ Tư. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết vào thứ Ba rằng họ đã phá hủy nhiều tàu hải quân của Iran - bao gồm 16 tàu rải mìn - gần eo biển, mặc dù không đề cập đến việc phá hủy bất kỳ quả thủy lôi nào có thể đã được rải sẵn.

Trước đó, ông Trump đã đăng trên Truth Social: "Nếu Iran đã đặt bất kỳ quả thủy lôi nào ở Eo biển Hormuz, chúng tôi muốn họ dọn sạch chúng, NGAY LẬP TỨC!. Chúng tôi chưa có báo cáo nào về việc họ làm như vậy".

Nếu Iran không dọn sạch bất kỳ quả mìn nào, quốc gia này sẽ phải đối mặt với hậu quả "ở mức độ chưa từng thấy trước đây", ông Trump cảnh báo. Tuy nhiên, nếu họ dọn sạch "những gì đặt ở đó, đây là một bước tiến lớn đi đúng hướng!".

Eo biển Hormuz càng bị tắc nghẽn lâu, hệ lụy đối với nền kinh tế toàn cầu càng nghiêm trọng. Khi eo biển bị đóng cửa, gần 15 triệu thùng dầu thô mỗi ngày (BPD) và 4,5 triệu BPD dầu tinh luyện bị mắc kẹt trong vịnh, theo các nhà phân tích. Điều này có nghĩa là các bể chứa trên khắp khu vực đang đầy lên nhanh chóng.

Ngay cả trong thời bình, việc điều hướng qua luồng hẹp và mật độ giao thông đông đúc của eo biển cũng đòi hỏi kỹ năng rất lớn. Thủy lôi càng làm tăng thêm mối nguy hiểm cho bất kỳ con tàu nào cố gắng đi qua và khiến việc mở cửa trở lại trở nên khó khăn hơn.

CENTCOM công bố video phá hủy dàn máy bay quân sự của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa công bố video ghi lại các cuộc không kích chính xác vào 3 máy bay quân sự của Iran tại sân bay Kerman, phía đông nam nước này.

Các mục tiêu bị tiêu diệt bao gồm hai máy bay do Mỹ sản xuất là vận tải cơ C-130 và phi cơ trinh sát P-3, cùng một vận tải cơ Il-76 của Nga. Hình ảnh từ video cho thấy mỗi chiếc máy bay đều bị trúng đạn ít nhất một lần trước khi bốc cháy dữ dội trên đường băng.

Tuyên bố trên mạng xã hội X, CENTCOM khẳng định: "Chế độ Iran đang mất dần năng lực không quân qua từng ngày. Lực lượng Mỹđang vô hiệu hóa các mối đe dọa một cách hệ thống".

Iran dội bom chùm vào Israel?

Iran bị cáo buộc sử dụng tên lửa mang đầu đạn chùm trong loạt tấn công mới nhằm vào Tel Aviv. Loại vũ khí này có khả năng gây sát thương diện rộng và thách thức trực tiếp các hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất hiện nay.

Loại vũ khí này đang chứng minh là một bài toán hóc búa đối với hệ thống phòng thủ Vòm Sắt (Iron Dome). Các chuyên gia cho rằng loại vũ khí này khó đánh chặn do đặc tính phân tách mục tiêu của đạn chùm ngay trên không trung, khiến các radar phòng không dễ bị quá tải.

Theo NYP, nột quả bom đã lọt qua phòng tuyến và rơi trúng công trường xây dựng ở miền trung Israel vào thứ Ba, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Nhờ cơ chế tách đầu đạn để phát tán bom con trên không, loại vũ khí này mở rộng vùng tàn phá và gây thương vong lớn hơn nhiều so với tên lửa thông thường. Bên cạnh sức công phá tức thời, các quả bom chưa nổ còn trở thành "bẫy chết người" tiềm tàng, đe dọa trong nhiều năm sau xung đột.

Tổng thống Trump: Mỹ đang điều tra thông tin Iran tấn công California

Hôm thứ Tư (11/3), Tổng thống Trump xác nhận các cơ quan chức năng đang điều tra báo cáo về một âm mưu trả đũa từ phía Iran, sử dụng máy bay không người lái (UAV) phóng từ các tàu ngoài khơi nhằm vào bang California.

Phát biểu trong cuộc trao đổi nhanh dưới cánh chuyên cơ Không lực Một, ông Trump đã trả lời câu hỏi của phóng viên Peter Doocy (Fox News) về bản tin cảnh báo của lực lượng thực thi pháp luật liên quan đến kịch bản tấn công tiềm tàng này.

“Việc này đang được điều tra. Nhưng có rất nhiều điều đang xảy ra, và tất cả những gì chúng ta có thể làm là xử lý từng việc khi chúng xuất hiện”, ông Trump nói khi được hỏi về thông tin FBI đưa ra nhằm cảnh báo khả năng Iran tiến hành tấn công trên lãnh thổ Mỹ.

Khi được hỏi liệu ông đã được báo cáo về số lượng các “tế bào ngủ đông” của Iran có thể đang hoạt động ngay trên đất Mỹ hay chưa, ông Trump trả lời các phóng viên: “Tôi đã được báo cáo”. “Chúng tôi biết hầu hết bọn chúng đang ở đâu. Chúng tôi đang để mắt tới tất cả bọn họ".

Tổng thống lập luận rằng một số đối tượng đã xâm nhập vào đất nước thông qua các chính sách nhập cư của chính quyền Biden.

Trước đó cùng ngày, Thống đốc California Gavin Newsom xác nhận rằng các cơ quan liên bang đã cảnh báo giới chức bang này về những thông tin chưa được xác minh.

Theo đó, các cá nhân liên quan đến Iran có ý định thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV tại bang. Ông Newsom cũng nói rằng hiện không có “mối đe dọa cận kề” tại bang.

Theo một số quan chức đã được xem tài liệu của FBI, tài liệu có đoạn: “FBI gần đây thu thập được thông tin cho thấy, hồi đầu tháng 2, Iran có ý định thực hiện cuộc tấn công bất ngờ bằng các UAV từ một tàu chưa xác định đậu ngoài khơi lãnh thổ Mỹ, nhắm vào các mục tiêu không xác định tại bang California, trong trường hợp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran”.

Iran dội UAV và tên lửa khắp vùng Vịnh

Nhân viên cứu hộ khảo sát thiệt hại sau đòn tập kích trả đũa của Iran vào Israel. Ảnh: Shutterstock.

Một làn sóng tấn công mới bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Iran đã nhằm vào nhiều quốc gia vùng Vịnh vào rạng sáng 12/3 (giờ địa phương), với các mục tiêu được cho là cơ sở dầu khí và tàu chở dầu.

Tại Iraq, hai tàu chở dầu nước ngoài bị máy bay không người lái Iran tấn công trong vùng lãnh hải nước này. Vụ việc khiến ít nhất một người thiệt mạng, trong khi 38 người khác được cứu sống.

Tehran nhận trách nhiệm, cho biết các tàu bị phá hủy bằng thiết bị bay không người lái dưới nước. Ở Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng thông báo lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy hơn 20 máy bay không người lái tại khu vực phía đông - nơi tập trung nhiều mỏ dầu chiến lược của vương quốc.

Trong khi đó, Bahrain cho biết các cuộc tấn công của Iran đã nhắm vào bồn chứa nhiên liệu tại một cơ sở ở tỉnh Muharraq Governorate. Bộ Nội vụ nước này đã cảnh báo người dân tại bốn thị trấn và làng lân cận ở yên trong nhà, đóng kín cửa sổ để tránh ảnh hưởng từ khói và hỏa hoạn.

Tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất UAE, hệ thống phòng không được kích hoạt để đối phó với “các mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái đang bay tới từ Iran”.

Văn phòng truyền thông của chính quyền Dubai cho biết một thiết bị bay không người lái đã rơi xuống khu vực gần Dubai Creek Harbour, gây ra một đám cháy nhỏ nhưng nhanh chóng được khống chế. Quân đội Kuwait cũng xác nhận hệ thống phòng không của nước này đang ứng phó với các mối đe dọa tên lửa và UAV thù địch.

Iran công bố video phóng tên lửa, đánh dấu đợt tấn công dữ dội Đợt tấn công mới ngày 11/3 được Iran đánh giá là “dữ dội nhất” kể từ khi chiến sự nổ ra. Nhiều hệ thống phòng không trong khu vực phải liên tục đánh chặn, còi báo động vang lên tại Israel và nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Iran ‘mở cổng hỏa ngục’ nhắm vào Mỹ - Israel

Lực lượng Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo: "Chúng tôi sẽ mở cánh cổng hỏa ngục nhắm vào Israel và Mỹ, đồng thời cảnh báo kẻ thù sẽ không an toàn ngay cả tại quê nhà".

Trong một tuyên bố đanh thép vào tối 11/3, IRGC đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ, lên án Mỹ và chính quyền Israel vì các hành động gây hấn vô cớ nhắm vào Iran, đồng thời hứa hẹn sẽ đáp trả không khoan nhượng.

Lực lượng Quds mô tả các hành vi mà họ gọi là "tội ác bất hợp pháp" của Washington và Tel Aviv nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo từ ngày 28/2 là vi phạm luật pháp quốc tế và các giá trị nhân văn.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công này đã dẫn đến sự hy sinh của Lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, người được mô tả là "chiến binh mujahid anh hùng và Người bảo vệ người Hồi giáo", cùng một số quan chức cấp cao và hàng nghìn người dân Iran. Tuy nhiên, lực lượng này khẳng định những hành động đó không thể làm lung lay ý chí của Iran và các đồng minh trong "Trục Kháng chiến", mà ngược lại còn "tăng cường thêm sức mạnh" cho họ.

Theo Press TV, Lực lượng Quds cam kết duy trì các hoạt động quân sự cho đến khi đạt được mục tiêu xóa bỏ chủ nghĩa phục quốc Do Thái và thực hiện các biện pháp đáp trả cho những thiệt hại về nhân mạng. Tuyên bố kết thúc bằng lời thề trung thành với vị Lãnh đạo đã khuất: "Thưa Imam, chúng tôi vẫn giữ trọn lời thề với Người".

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh IRGC đang tiến hành các đợt phản công liên tục nhắm vào các mục tiêu chiến lược của Mỹ và Israel trong khu vực. Cho đến nay, quân đoàn này tuyên bố đã thực hiện ít nhất 39 đợt tập kích nhắm vào các mục tiêu tại Tel Aviv, al-Quds (Jerusalem), cảng Haifa và Be'er Sheva - trung tâm công nghệ của Israel.

Tây Ban Nha triệu hồi vĩnh viễn đại sứ tại Israel

Tây Ban Nha đã triệu hồi vĩnh viễn đại sứ của mình tại Israel vào hôm 11/3 khi căng thẳng ngoại giao giữa hai nước leo thang do Tây Ban Nha phản đối các chính sách của Israel.

Sự phản đối của Tây Ban Nha càng gay gắt hơn do chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran trong hơn 1 tuần qua.

Đại sứ Ana Maria Salomon Perez đã được triệu hồi về Tây Ban Nha vào tháng 9/2025 trong bối cảnh nổ ra tranh cãi ngoại giao liên quan đến các biện pháp của Tây Ban Nha cấm máy bay và tàu thuyền chở vũ khí tới Israel đi qua các cảng biển hoặc không phận của nước này, do cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Gaza.

Ngày 10/3, Tây Ban Nha đã công bố trên công báo chính thức rằng nhiệm kỳ của vị đại sứ này đã chính thức chấm dứt.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết đại sứ quán nước này tại Tel Aviv sẽ tạm thời do một đại biện lâm thời điều hành trong thời gian tới. Trong khi đó, đại sứ quán Israel tại Tây Ban Nha cũng đang do một đại biện lâm thời phụ trách, sau khi Israel triệu hồi đại sứ của mình là Rodica Radian-Gordon vào tháng 5/2024 để phản đối quyết định của Tây Ban Nha công nhận Nhà nước Palestine.

Quan hệ giữa Tel Aviv và Madrid tiếp tục xấu đi trong hai năm qua, khi chính phủ Tây Ban Nha ngày càng bày tỏ sự tức giận và thất vọng đối với Israel liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Tây Ban Nha cũng đã cấm mua bán thiết bị quân sự với Israel ngay từ khi cuộc chiến bùng phát.

Ông Trump nói Tổng thống Israel: "Yếu đuối và thảm hại"

Ông Trump liên tục hối thúc Tổng thống Israel ân xá cho ông Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Trong nỗ lực gây sức ép mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng những lời lẽ nặng nề nhắm vào ông Isaac Herzog - Tổng thống Israel, cáo buộc nhà lãnh đạo Israel dùng các thủ tục pháp lý để né tránh việc ân xá cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Theo Times of Israel, trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư (11/3) với Kênh 12, Tổng thống Donald Trump đã chủ động đề cập đến vấn đề ân xá và không ngần ngại chỉ trích gay gắt Tổng thống Israel. Ông Trump cho rằng việc ông Herzog khăng khăng chờ đợi khuyến nghị từ Bộ Tư pháp trước khi xem xét yêu cầu của Thủ tướng là một hành động "vớ vẩn".

"Ông ta không cần bất kỳ ý kiến pháp lý nào cả. Đó chỉ là những lời nói nhảm. Ông ta là một gã yếu đuối và thảm hại. Tôi muốn Bibi [Netanyahu] tập trung toàn lực vào cuộc chiến - chứ không phải vào những chuyện này", Tổng thống Donald Trump khẳng định.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump công khai nhắm vào người đứng đầu nhà nước Israel. Trong bối cảnh phiên tòa xét xử tội tham nhũng của ông Netanyahu vẫn đang tiếp diễn, ông Trump đã liên tục gia tăng áp lực lên ông Herzog.

CNN: Ít nhất 6 tàu đã đi qua eo biển Hormuz

Theo dữ liệu của MarineTraffic được CNN rà soát, ít nhất 6 tàu đã đi qua eo biển Hormuz kể từ ngày 6/3. Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng. Tuyến hàng hải này gần như bị phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng phát tại Iran, sau khi quân đội Iran cảnh báo mọi tàu thuyền đi qua sẽ có nguy cơ bị tấn công.

Iran tuyên bố sở hữu tên lửa tốc độ cao có thể phóng từ dưới nước

Vụ phóng tên lửa trả đũa trong Chiến dịch "Lời hứa Đích thực 4" đang diễn ra của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: Press TV.

Tehran tiếp tục đưa ra những thông điệp răn đe mạnh mẽ về năng lực quân sự bất đối xứng, khẳng định có thể xuyên thủng các lưới quét radar hiện đại nhất.

Ông Ali Fadavi, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), khẳng định nước này sở hữu loại vũ khí có thể phóng từ dưới nước với tốc độ lên 360 km/h. Ông Fadavi nhấn mạnh rất ít quốc gia có thể làm chủ công nghệ này và Iran có thể triển khai chúng ngay trong vài ngày tới.

CNN hiện chưa thể xác minh tính chính xác của tuyên bố này. Trong những ngày gần đây, các quan chức Iran liên tục đưa ra cảnh báo và phát biểu nhấn mạnh về năng lực tên lửa và hải quân của nước này.

Theo các nhà phân tích, đây là một phần trong nỗ lực của Tehran nhằm thể hiện khả năng răn đe và cho thấy họ có nhiều lựa chọn để đáp trả trước sức ép hoặc các cuộc tấn công.

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết các cuộc tập kích tên lửa của Iran kể từ khi chiến sự bắt đầu đã thành công trong việc "làm mù" hệ thống radar và phòng thủ của đối phương.

Theo ông Ghalibaf, nhờ khả năng vô hiệu hóa radar, Iran hiện có thể đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào được lựa chọn với số lượng đạn dược tiêu tốn ít hơn đáng kể so với trước đây.

Ông Trump nhắm đến eo biển Hormuz và hệ thống điện quốc gia Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang “xem xét rất nghiêm túc” tình hình tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran tiếp tục leo thang.

Phát biểu với báo giới tại bang Maryland, ông Trump khẳng định tình hình trên chiến trường đang nghiêng mạnh về phía Mỹ.

“Chúng tôi có những tin rất tích cực. Iran đang bị tàn phá nặng nề”, ông nói. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, năng lực quân sự của Tehran đã suy yếu nghiêm trọng.

“Họ gần như đã đến điểm cuối. Họ không còn hải quân, không còn không quân, cũng không còn hệ thống phòng không hay hệ thống kiểm soát hiệu quả. Chúng tôi đang hoạt động gần như tự do trên bầu trời nước này”, ông Trump tuyên bố.

Ông cũng nhấn mạnh Washington đang theo dõi sát tình hình tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Tổng thống Mỹ cho rằng mục tiêu then chốt của chiến dịch là giành chiến thắng nhanh chóng nhưng dứt điểm, đồng thời ngăn Iran khôi phục năng lực quân sự trong tương lai.

“Nhiều người nói rằng cuộc chiến gần như đã được định đoạt. Vấn đề chỉ còn là khi nào chúng ta dừng lại”, ông nói. Dù vậy, ông Trump cho biết Mỹ vẫn có khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng tại Tehran, bao gồm hệ thống điện quốc gia.

“Chúng tôi có thể phá hủy năng lực điện của họ chỉ trong một giờ, nhưng sẽ mất 25 năm để họ xây dựng lại. Tuy nhiên, lý tưởng nhất là chúng tôi không phải làm điều đó”, ông nói thêm.

Các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục hứng đòn

Tàu chở dầu bốc cháy dữ dội trên vịnh Ba Tư, khu vực ngoài khơi Iraq. Ảnh: CNN.

Các quốc gia vùng Vịnh cho biết họ đã đánh chặn những đợt tấn công mới bằng UAV và tên lửa do Iran phóng đi vào rạng sáng 12/3, trong bối cảnh các cơ sở dầu mỏ và tàu chở dầu trở thành mục tiêu tấn công.

Tại Iraq, hai tàu chở dầu của nước ngoài bị UAV của Iran tấn công trong vùng lãnh hải của Iraq. Ít nhất một người thiệt mạng và 38 người khác được giải cứu. Iran nhận trách nhiệm về vụ việc, cho biết một cuộc tấn công bằng UAV đã làm nổ các tàu chở dầu.

Tại Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng nước này cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy hơn 20 UAV tại miền đông nước này, nơi đây tập trung nhiều mỏ dầu lớn.

Tại Bahrain, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các bồn chứa nhiên liệu tại một cơ sở ở tỉnh Muharraq. Bộ Nội vụ Bahrain cảnh báo người dân tại khu vực ở trong nhà, đóng kín cửa sổ để tránh ảnh hưởng từ các vụ cháy nổ có thể xảy ra.

Tại UAE và Kuwait, giới chức ở cả hai nước đều cho biết hệ thống phòng không của họ đang đối phó với “các mối đe dọa từ tên lửa và UAV”.

UAV bay thẳng vào tòa nhà cao tầng tại Dubai Đoạn video được CNN xác thực cho thấy cảnh tượng một UAV bay thẳng vào một tòa nhà cao tầng tại Dubai (UAE). Hiện chưa rõ thiệt hại đối với công trình ở mức nào.

Chính quyền Iran vẫn đứng vững

Theo Reuters, báo cáo tình báo mới nhất của Mỹ nhận định bộ máy lãnh đạo Iran vẫn duy trì sự đoàn kết nội bộ và kiểm soát chặt chẽ công chúng, bất chấp chiến dịch không kích dồn dập từ Mỹ - Israel trong gần hai tuần qua.

Sự gắn kết này không hề suy giảm ngay cả khi Đại giáo chủ Ali Khamenei bị tiêu diệt vào ngày đầu tiên của chiến sự.

Giới chức Israel trong các cuộc thảo luận kín cũng thừa nhận không có gì chắc chắn cuộc chiến sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền tôn giáo Iran.

Trước áp lực giá dầu tăng vọt, ông Donald Trump muốn sớm kết thúc chiến dịch quân sự lớn nhất kể từ năm 2003. Tuy nhiên, việc phe cứng rắn Iran vẫn bám trụ quyền lực khiến việc tìm kiếm một thỏa thuận kết thúc chiến tranh trở nên vô cùng khó khăn.

Dù chính quyền Iran đang cho thấy sức bền, các nguồn tin nhấn mạnh tình hình thực địa vẫn đang biến động và các động lực bên trong Iran có thể thay đổi nhanh chóng.

Giá dầu tăng vọt do Iraq đóng cửa các cảng

Giá dầu thô Brent tăng trở lại ngưỡng 100 USD /thùng khi Iraq dừng hoạt động tại các cảng dầu sau khi hai tàu chở dầu bị nhắm mục tiêu, làm lu mờ đợt xả kho dự trữ khẩn cấp kỷ lục của các quốc gia phát triển.

Giá Brent vọt lên 7,9% lên mức 99,24 USD /thùng và dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng mạnh lên sát mốc 94 USD . Giám đốc Công ty Cảng Iraq trao đổi với hãng tin nhà nước Iraq rằng các con tàu bị tấn công khi đang ở trong khu vực nạp dầu. Vụ việc này nhấn mạnh những rủi ro lan rộng đối với vận tải hàng hải trên khắp khu vực, không chỉ tại eo biển Hormuz - nơi vốn vẫn bị đóng cửa trên thực tế.

Theo Bloomberg, Iraq là một trong những cường quốc vùng Vịnh đầu tiên bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu sau khi eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, theo sau là Kuwait và Saudi Arabia. Việc cắt giảm này đã buộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phải phối hợp xả 400 triệu thùng dầu - một mức rút kho lịch sử, cao hơn đáng kể so với khối lượng sau cuộc chiến tại Ukraine năm 2022.

Mỹ thông báo kế hoạch xả 172 triệu thùng như một phần nỗ lực của các quốc gia trên thế giới nhằm hạ nhiệt giá cả. Tiêu thụ dầu thô toàn cầu hiện đạt hơn 100 triệu thùng mỗi ngày và các nhà sản xuất vùng Vịnh cho đến nay đã phải cắt giảm khoảng 6% con số đó. Mức cắt giảm từ Trung Đông có thể sẽ còn tiếp tục tăng cao.

"Đây chính là kịch bản tôi lo ngại nhất. Đợt xả kho của IEA hoàn toàn bị lu mờ, và giờ đây giá dầu thậm chí còn tăng cao hơn", ông Darrell Fletcher, Giám đốc điều hành mảng hàng hóa tại Bannockburn Capital Markets, nhấn mạnh. "Động thái này có thể đã gửi đi một tín hiệu sai lầm".

Tình trạng tê liệt tại eo biển Hormuz - nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ toàn cầu - đang tạo ra hiệu ứng domino lên giá dầu thô, khí đốt tự nhiên và dầu diesel. Sự đứt gãy này không chỉ gây sốc cho thị trường năng lượng mà còn trực tiếp châm ngòi cho nỗi lo ngại về một cuộc khủng hoảng lạm phát diện rộng.

"Với việc chiến sự chưa có hồi kết, sản lượng đình trệ tăng lên từng ngày và eo biển bị phong tỏa trên thực tế, chúng tôi giữ quan điểm giá dầu Brent sẽ xác lập mặt bằng giá cao mới trong khoảng 90- 110 USD suốt tuần tới", Robert Rennie, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Westpac Banking Corp, dự đoán.

Iran đưa ra 3 điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel

Tổng thống Iran ngày 11/3 đã đưa ra 3 điều kiện cứng rắn để kết thúc xung đột với liên quân Mỹ-Israel và các đồng minh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trước toàn dân Iran. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 11/3 nói rằng "cách duy nhất" để chấm dứt xung đột lài Mỹ và Israel "công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến tranh và có sự đảm bảo quốc tế vững chắc về việc không bị gây hấn trong tương lai".

Trong một bài đăng trên tảng mạng xã hội X, ông Pezeshkian bày tỏ "cam kết của Iran đối với hòa bình trong khu vực". Trước đó cùng ngày, lực lượng vũ trang Iran cảnh báo rằng họ sẽ tiến hành trả đũa quy mô lớn nếu Mỹ tấn công các cảng của nước này.

Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran, đã đưa ra phát biểu nói trên trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước IRIB sau khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đăng tải một bài viết bằng tiếng Ba Tư trên X, kêu gọi người dân Iran lập tức tránh xa các cơ sở cảng nơi lực lượng hải quân Iran đang hoạt động.

"Nếu Mỹ hiện thực hóa lời đe dọa đối với các cảng của Iran thì không một cảng, trung tâm kinh tế hay địa điểm nào ở Vịnh Ba Tư nằm ngoài tầm với của chúng tôi", ông Shekarchi nói.

Trước đó, ở phía Mỹ, vào ngày 10/3 (giờ địa phương), Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng nêu điều kiện chấm dứt xung đột từ phía Washington: "Chiến dịch sẽ kết thúc khi tổng tư lệnh xác định các mục tiêu quân sự đều hoàn thành và Iran đầu hàng vô điều kiện".

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã thắng trong xung đột Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hiệu khi thăm công ty hậu cần Verst Logistics tại Hebron, bang Kentucky, Mỹ, ngày 11/3. Ảnh: Reuters.

Ngày 11/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các cử tri tại một cuộc vận động ở bang Kentucky (Mỹ) rằng “chúng ta đã thắng, ngay từ giờ đầu tiên mọi chuyện đã kết thúc” trong cuộc xung đột với Iran, song không đưa ra bằng chứng rõ ràng cho tuyên bố này.

Ông đồng thời ca ngợi thỏa thuận quốc tế về việc giải phóng các kho dự trữ dầu mỏ nhằm bình ổn giá xăng dầu trên thế giới, giữa bối cảnh eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa. Tình hình cũng chịu tác động từ các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào cơ sở dầu mỏ của các quốc gia láng giềng giàu năng lượng.

Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyên bố chiến thắng với các phóng viên tháp tùng ông trên chuyến bay từ bang Kentucky trở về Washington DC. Ông Trump khẳng định về chiến thắng của Mỹ trong cuộc xung đột tại Iran: “Chỉ còn là câu hỏi khi nào, khi nào thì chúng ta dừng lại”.

“Tôi nghĩ chúng ta đang ở vị thế rất tốt, điều quan trọng là chúng ta phải thắng trong việc này, thắng nhanh, và phải thắng. Có rất nhiều người nói rằng chúng ta đã thắng rồi, chỉ còn câu hỏi khi nào thì dừng lại. Chúng ta không muốn để vấn đề tái xuất hiện, và lý tưởng nhất là có ai đó ở nơi đó biết họ đang làm gì, nói cách khác, họ có thể tái thiết đất nước”.

Kỳ vọng giá dầu hạ nhiệt

Tổng thống Donald Trump cho biết việc giải phóng lượng lớn dầu dự trữ khẩn cấp do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phê duyệt sẽ giúp giảm bớt áp lực giá năng lượng, trong khi Mỹ nỗ lực để "kết thúc công việc" trong chiến dịch chống lại Iran.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu tại Kentucky vào tối thứ Tư, ông nói rằng quyết định này sẽ "giảm đáng kể giá dầu khi chúng ta chấm dứt mối đe dọa này đối với nước Mỹ và đối với toàn thế giới".

Tuy nhiên, việc xác nhận giải phóng dầu khẩn cấp không giúp xoa dịu được thị trường đang biến động. Giá dầu kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Tư đã tăng hơn 5% sau những đợt dao động mạnh, khi cả Mỹ và Iran đều không có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng.

Tổng thống lặp lại nhận định rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc, dù ông cũng ám chỉ Mỹ sẽ ở lại cho đến khi hoàn thành các mục tiêu. "Chúng ta không muốn rời đi sớm, đúng không?", ông nói với đám đông.

Khi được hỏi hôm thứ Tư về việc liệu Iran đã rải thủy lôi ở Eo biển Hormuz hay chưa, ông Trump trả lời các phóng viên: "Chúng tôi không nghĩ vậy". Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters dẫn nguồn từ những người am hiểu vấn đề, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã rải khoảng 12 quả thủy lôi tại tuyến đường thủy này.

Bồn chứa nhiên liệu bốc cháy dữ dội tại cảng ở Oman

Hãng tin nhà nước của ONA cho biết lực lượng khẩn cấp tại Oman đang nỗ lực khống chế đám cháy tại các bồn chứa nhiên liệu ở cảng Salalah.

Bồn chứa nhiên liệu bốc cháy dữ dội tại cảng ở Oman Hãng tin nhà nước của ONA cho biết lực lượng khẩn cấp tại Oman đang nỗ lực khống chế đám cháy tại các bồn chứa nhiên liệu ở cảng Salalah.

Trước đó, video trên mạng xã hội được CNN xác thực cho thấy một UAV giống với dòng Shahed của Iran nhiều khả năng đã đánh trúng một bồn chứa tại cảng, gây ra vụ nổ lớn và khiến các bồn nhiên liệu đồng loạt bốc cháy. Cơ quan Phòng vệ Dân sự và Cứu thương Oman cho biết nỗ lực dập lửa “có thể sẽ mất một thời gian” do đám cháy quá lớn.

Theo truyền thông nhà nước Iran, người phát ngôn của trung tâm chỉ huy chiến tranh Iran mô tả Oman là một quốc gia thân thiện với Iran và đánh giá vụ việc này là “rất đáng nghi ngờ”. Quan chức này cho biết Iran đang tiến hành điều tra về vụ việc.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Oman, ngày 11/3, Quốc vương Haitham bin Tariq của Oman đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để bày tỏ “sự không tán thành và lên án rõ ràng” đối với các cuộc tấn công xảy ra trên lãnh thổ Oman. Đồng thời, Quốc vương Haitham bin Tariq khẳng định lập trường trung lập của Oman trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Mỹ tiêu tốn 11 tỷ USD trong 6 ngày đầu tham chiến tại Iran

Ngày 11/3, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Coons, thành viên cấp cao tại tiểu ban phụ trách phân bổ ngân sách quốc phòng, chia sẻ với CNN rằng theo ước tính ban đầu, Mỹ đã tiêu tốn ít nhất 11 tỷ USD trong 6 ngày đầu tham chiến tại Iran.

Trước đó, CNN đã đưa tin quân đội Mỹ sử dụng lượng lượng đạn dược trị giá hơn 5 tỷ USD chỉ trong hai ngày đầu của cuộc xung đột tại Iran.

Đặc phái viên cấp cao của Nga tới Mỹ

Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga, đồng thời là đặc phái viên cấp cao của Điện Kremlin, đã gặp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Mỹ, tại bang Florida (Mỹ) trong ngày 11/3.

Tham dự cuộc gặp còn có Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

“Chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề khác nhau và nhất trí sẽ tiếp tục giữ liên lạc”, ông Witkoff cho biết. Trước đó, một nguồn tin nói với CNN rằng các cuộc gặp của ông Dmitriev tập trung vào vấn đề hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ trong thời gian tới.

G7 cân nhắc hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì cuộc họp trực tuyến của các lãnh đạo nhóm G7 tại Paris (Pháp) trong ngày 11/3, nhằm thảo luận tác động của cuộc chiến tại Iran đối với kinh tế toàn cầu.

Đại diện các thành viên G7, gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Mỹ và EU, đã cùng họp trực tuyến. Theo thông cáo sau cuộc họp, G7 đang xem xét “khả năng hộ tống tàu khi điều kiện an ninh cho phép”, trong bối cảnh chiến sự với Iran làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đe dọa hoạt động vận tải biển của thế giới.

Theo hai nguồn tin nắm được thông tin tình báo Mỹ, Iran trên thực tế đã khiến tuyến hàng hải quan trọng đi qua eo Hormuz gần như bị phong tỏa, bao gồm cả việc rải thủy lôi.

Thông cáo cho biết G7 cũng sẽ tìm cách phối hợp với các quốc gia vùng Vịnh nhằm xử lý những tác động kinh tế của chiến sự, bao gồm ảnh hưởng đối với nông dân và an ninh lương thực.

“Diễn biến hiện nay cũng cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy chương trình nghị sự về độc lập năng lượng và điện khí hóa, nhằm giảm phụ thuộc vào các biến động địa chính trị”, thông cáo của nhóm G7 đưa ra kết luận sau cuộc họp.

Iran: Không để "một lít dầu" lọt qua eo biển Hormuz, dự báo giá dầu chạm ngưỡng 200 USD

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh 400 triệu thùng dầu đang được giải phóng từ các kho dự trữ toàn cầu giữa lúc tuyến hàng hải này bị đóng cửa.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ không cho phép "một lít dầu" nào đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh việc phong tỏa tuyến hàng hải huyết mạch vùng Vịnh tiếp tục làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu giữa cuộc chiến của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya thuộc IRGC cho biết hôm thứ Tư rằng bất kỳ con tàu nào liên kết với Mỹ, Israel hoặc các đồng minh của họ "sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp".

"Các ông sẽ không thể hạ giá dầu. Hãy chuẩn bị cho mức giá 200 USD /thùng", người phát ngôn nhấn mạnh trong một tuyên bố. "Giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực, và các ông chính là nguồn cơn gây mất an ninh chính trong khu vực này".

Giá dầu toàn cầu đã biến động dữ dội trong tuần này do các cuộc tấn công liên tục của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, trong khi phía Iran trả đũa bằng cách phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp Trung Đông.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới - cùng với sự sụt giảm sản lượng tại một số quốc gia vùng Vịnh đã làm dấy lên lo ngại về những đứt gãy nghiêm trọng hơn trong tương lai.

3 tàu hàng trúng đạn tại eo biển Hormuz

Ngày 11/3, 3 tàu hàng đã trúng đạn tại Hormuz, gồm một tàu của Thái Lan và hai tàu khác của Iraq.

Một tàu hàng của Thái Lan bốc cháy sau khi bị trúng đạn gần eo biển Hormuz. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan.

Hai tàu dầu nước ngoài chở dầu nhiên liệu của Iraq đã bốc cháy sau khi bị tấn công bởi các tàu Iran chở đầy thuốc nổ, khiến một thuyền viên nước ngoài thiệt mạng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Iraq Farhan al-Fartousi trả lời Reuters hôm thứ Tư.

Ông cho biết thêm, phía Iraq đã sơ tán 25 thành viên thủy thủ đoàn khỏi hai con tàu và ngọn lửa vẫn đang bùng cháy trên cả hai phương tiện này.

Các cuộc tấn công trực tiếp từ Iran hiện là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tàu dầu đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đã bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phong tỏa kể từ khi xung đột bùng nổ.

Quân đội Iran tuyên bố mọi con tàu thuộc sở hữu của Mỹ, Israel hoặc các đồng minh đi qua eo biển chiến lược Hormuz đều có thể bị tấn công.

Bất chấp những rủi ro đối với giao thông hàng hải, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã khuyến khích các con tàu tiếp tục băng qua eo biển Hormuz. "Tôi nghĩ họ nên làm vậy", ông Trump tuyên bố khi được hỏi liệu các tàu có nên đi qua tuyến đường thủy này hay không.

Na Uy bắt giữ 3 anh em nghi đánh bom khủng bố Đại sứ quán Mỹ

Theo Fox News, ba đối tượng đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Na Uy. Cuộc tấn công được báo cáo là không gây thương vong.

Chính quyền cho biết các nghi phạm bị bắt tại Oslo vào thứ Tư là anh em ruột, công dân Na Uy gốc Iraq ở độ tuổi 20. Luật sư cảnh sát Christian Hatlo tuyên bố: "Họ bị nghi ngờ thực hiện một vụ đánh bom khủng bố".

“Chúng tôi tin rằng các đối tượng đã kích nổ một quả bom có sức công phá lớn tại Đại sứ quán Mỹ với ý định gây thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng”, ông nói thêm.

Quả bom là một thiết bị nổ tự chế (IED), phát nổ vào Chủ nhật và làm hư hại lối vào khu vực lãnh sự của đại sứ quán.

Chính quyền cho biết các điều tra viên đang xác định động cơ vụ tấn công, trong đó không loại trừ đây là một hành động khủng bố.

Iran phóng 'quái vật' tên lửa siêu vượt âm mang đầu đạn 1,8 tấn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phóng loạt UAV và tên lửa chiến lược, gồm Qadr, Emad, Fattah và tên lửa siêu vượt âm Khyber trong đợt tấn công thứ 34 nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, cho rằng chiến trường đã bước sang “một giai đoạn mới”.