Iran nói đề xuất gửi Mỹ là 'hợp lý', bác tuyên bố của Tổng thống Trump

Iran khẳng định các đề xuất mà nước này gửi tới Mỹ nhằm chấm dứt xung đột là “hợp lý” và “mang tính xây dựng”, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump.

Phát biểu tại cuộc họp báo được truyền hình nhà nước Iran phát sóng hôm 11/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết đề xuất của Tehran bao gồm “những yêu cầu hợp lý, các đề nghị có trách nhiệm và những sáng kiến hào phóng”.

“Tất cả những gì chúng tôi đưa ra không chỉ nhằm phục vụ lợi ích quốc gia của Iran, mà còn hướng tới sự ổn định và an ninh của toàn khu vực cũng như thế giới”, ông Baghaei nói.

Trước đó một ngày, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng phản hồi từ phía Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Theo ông Baghaei, các yêu cầu của Tehran bao gồm chấm dứt chiến sự trong khu vực, dừng các hành động mà Iran gọi là “cướp biển” nhằm vào tàu thuyền nước này, cũng như giải phóng các tài sản của Iran bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài dưới sức ép của Mỹ.

Truyền thông nhà nước Iran cũng cho biết phản hồi của Tehran đề cập đến việc công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz - khu vực hiện đang bị phong tỏa cùng yêu cầu bồi thường thiệt hại do xung đột

“Bất chấp mọi trở ngại, chúng tôi vẫn tập trung vào lợi ích quốc gia của Iran. Chúng tôi sẽ hành động bằng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình”, ông Baghaei nhấn mạnh khi đề cập tới phản ứng của ông Trump đối với kế hoạch của Tehran.