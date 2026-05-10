Iran nhấn mạnh vai trò của eo biển Hormuz ngang tầm 'bom nguyên tử'

Giới chức Iran và truyền thông có liên hệ với nhà nước nhấn mạnh Tehran coi quyền kiểm soát eo biển Hormuz quan trọng hơn bao giờ hết.

Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran. Ảnh: CENTCOM/Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 9/5 cho biết Tehran vẫn đang xem xét đề xuất từ Washington.

“Chúng tôi làm việc theo cách của mình, không quan tâm đến các thời hạn hay mốc thời gian”, ông Esmaeil Baghaei nói, ám chỉ các mốc thời gian mà Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng Iran đưa ra phản hồi.

Trong bối cảnh chưa có đột phá nào xuất hiện, giới chức Iran tiếp tục phát tín hiệu cho thấy eo biển Hormuz đang giữ vị thế ngày càng quan trọng trong học thuyết chiến lược của nước này, thậm chí có thể ngang với chương trình hạt nhân.

Ông Mohamad Mokhber, cố vấn cấp cao của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và từng là Phó Tổng thống thứ nhất dưới thời cố Tổng thống Ebrahim Raisi, cho rằng giới lãnh đạo tôn giáo và quân sự Iran trong nhiều năm đã “bỏ quên lợi thế” từ eo biển này.

“Trên thực tế, đây là một năng lực quan trọng ở cấp độ tương đương bom nguyên tử, bởi khi sở hữu khả năng có thể tác động đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu chỉ bằng một quyết định, đó là một năng lực cực kỳ to lớn”, ông Mokhber nói với hãng tin Mehr hôm 8/5.

Ông Mokhber khẳng định giới chức Iran “không đời nào từ bỏ quyền kiểm soát mà chúng tôi giành được thông qua cuộc chiến này”, đồng thời sẽ tìm cách “thay đổi cơ chế quản trị” tại eo biển Hormuz thông qua các kênh quốc tế hoặc các đạo luật trong nước do Quốc hội thông qua.

Trong khi đó, Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref cho rằng quyền kiểm soát eo biển Hormuz sẽ giúp Tehran đối phó các lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm những biện pháp nhằm siết giảm doanh thu dầu mỏ của Iran vốn đang được mở rộng mỗi tuần.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ không còn phải đối mặt với cái gọi là trừng phạt nữa, bởi với hành động gần đây của ông Trump và các đối thủ, quyền lợi và quan điểm của chúng tôi đối với eo biển này đã được củng cố. Vì vậy, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ còn phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng hơn”, ông Mohammad Reza Aref nói.

Ông Aref cũng khẳng định hoạt động quản lý của Iran sẽ bảo đảm an ninh cho tuyến đường thủy này và mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực.