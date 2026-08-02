Iran lo tệp ghi âm làm lộ vị trí lãnh tụ tối cao

Giới chức Iran lo ngại cơ quan tình báo có thể sử dụng các tệp ghi âm để xác định vị trí của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei tham dự một cuộc họp ở Tehran, Iran vào năm 2016. Ảnh: Reuters.

Ngày 2/8, báo Al-Mashhari, cơ quan truyền thông trực thuộc chính quyền thành phố Tehran, đưa tin rằng chính nỗi lo này là lý do đến nay chưa có bất kỳ bản ghi âm nào của ông Khamenei được công bố.

Tờ báo phân tích rằng chỉ một bản ghi âm cũng đủ để làm lộ vị trí của ông. Các yếu tố có thể bị khai thác bao gồm "dấu vân tay âm học" của căn phòng, độ nhiễu lưới điện giúp xác định thời gian và địa điểm, đặc tính nhận dạng của micro, cùng tiếng ồn từ hệ thống thông gió, máy phát điện hoặc các thiết bị kỹ thuật khác.

Ngoài ra, độ cộng hưởng trong giọng nói còn có thể tiết lộ nhịp thở, nhịp tim, tình trạng thể chất và mức độ căng thẳng của người phát biểu, qua đó hỗ trợ quá trình phân tích và định vị.

Hình ảnh vệ tinh từ một cuộc tấn công được cho là của Israel vào nơi trú ẩn của Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Jerusalem Post.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn ngày 4/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng kể lại giây phút ông chứng kiến cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei bị sát hại trong cuộc không kích của Mỹ - Israel.

"Khi bước ra từ đống đổ nát, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là liệu cố Lãnh đạo Tối cao Khamenei có bị nhắm mục tiêu hay không", ông Araghchi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Mayadeen thân Hezbollah.

Theo lời Ngoại trưởng Iran, sau khi trở về từ các cuộc đàm phán tại Geneva vào thứ Sáu hôm đó, ông đã đến văn phòng của Lãnh đạo Tối cao vào lúc 9h sáng thứ Bảy để trực tiếp trình báo cáo. Nội dung văn bản xoay quanh diễn biến đàm phán và bầu không khí căng thẳng vào thứ Sáu, thời điểm khả năng xảy ra chiến tranh tăng cao đột biến.

Khi ông Araghchi đang báo cáo với Phó Chánh văn phòng của ông Khamenei, Ali Asghar Hijazi, tòa nhà bất ngờ rung chuyển bởi ba vụ nổ liên tiếp chỉ trong vài giây. Ông kể lại: "Vụ nổ sau gần hơn vụ trước. Vụ thứ ba nổ ngay sát tòa nhà của chúng tôi. Khu vực văn phòng của ông Hijazi bị đánh trúng trực tiếp, toàn bộ cánh trái tòa nhà đổ sập hoàn toàn".

Thư ký của ông Hijazi tử vong tại chỗ, nhưng ông Araghchi và ông Hijazi may mắn thoát khỏi tâm chấn của vụ nổ.

"Chúng tôi ở phía bên kia tòa nhà. Sau tiếng nổ, trần, tường và mọi thứ sập xuống. Tôi nắm tay ông Hijazi, tìm đường lách qua các thanh dầm và mảnh ván vụn giữa những tiếng kêu cứu. Nước tuôn xối xả từ trần nhà, vạn vật hoang tàn. Khi thoát được ra ngoài, tôi thấy nhiều khu vực trong khu phức hợp đã bị trúng đạn".

Do xe công vụ bị phá hủy, ông Araghchi được một người qua đường đưa khẩn cấp tới Bộ Ngoại giao.

"Suốt ba ngày, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc trong lúc cố gắng xác định ai còn sống và ai đã hy sinh", ông kể lại. "Kẻ thù tưởng có thể làm chúng tôi tê liệt khi nhắm vào giới lãnh đạo, nhưng họ đã thất bại".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, Iran đã chuẩn bị sẵn kịch bản cho cuộc tấn công này, bao gồm kế hoạch đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz nếu Lãnh đạo Tối cao bị nhắm mục tiêu.

Sự chủ quan từ phía Tehran xuất phát từ nhận định sai lầm của giới chức Iran rằng đối phương sẽ không mạo hiểm ra tay khi các vòng đàm phán ngoại giao với Mỹ tại Geneva đang diễn ra.

Tờ The New York Times cho biết, sau nhiều tháng ẩn mình dưới các hầm trú ẩn bí mật và hạn chế xuất hiện trước công chúng, sáng hôm đó, ông Ali Khamenei bất ngờ trở lại khu dinh thự quen thuộc trên mặt đất để chủ trì một cuộc họp. Quyết định này đã trở thành sơ hở chí mạng.

Cuộc tập kích ngày 28/2 không chỉ nhắm vào vị Lãnh đạo Tối cao mà còn xóa sổ hàng loạt nhân vật chủ chốt trong bộ máy quyền lực và giới khoa học hạt nhân Iran. Loạt vụ không kích dữ dội trong tháng Hai cũng khiến bà Zahra Haddad Adel, cùng chị gái, anh rể và cháu gái của ông Khamenei thiệt mạng.

Giới phân tích nhận định, hoạt động tình báo thu được kết quả nhờ sự kết hợp giữa nguồn tin địa phương và sơ hở trong khâu bảo mật: việc sử dụng thiết bị di động cá nhân của lực lượng an ninh đã vô tình tạo điều kiện cho đối phương xác định tọa độ.

Bằng hệ thống xử lý dữ liệu hiện đại, đối phương đã thu thập thông tin chi tiết về lực lượng an ninh của ông Khamenei, bao gồm địa điểm sinh hoạt, lịch làm việc, tuyến đường di chuyển và nhân sự phụ trách bảo vệ.