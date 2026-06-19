Iran lại phong tỏa eo biển Hormuz

Ngày 19/6, Iran tái phong tỏa eo biển Hormuz với lý do Israel từ chối rút lực lượng khỏi miền Nam Lebanon và quân đội Mỹ vẫn hiện diện trong khu vực.

Cảnh tàu thuyền neo đậu gần eo biển Hormuz ngày 18/6. Ảnh: Reuters.

Ngày 19/6, Iran tái phong tỏa eo biển Hormuz thay vì tới Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, viện dẫn lý do Israel từ chối rút lực lượng khỏi miền nam Lebanon và quân đội Mỹ vẫn hiện diện trong khu vực.

Trong một tuyên bố được phát trên các kênh vô tuyến hàng hải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Mỹ đã vi phạm biên bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran, văn kiện được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký hôm 17/6.

Theo bản ghi nhớ, Mỹ và Iran, “cùng các đồng minh của mình”, sẽ tôn trọng lãnh thổ và chủ quyền, đồng thời chấm dứt mọi hành động thù địch tại Lebanon.

“Do việc Israel rút khỏi Lebanon, việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân và việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Vịnh Ba Tư cùng khu vực là những điều kiện chủ chốt của thỏa thuận giữa Iran và Mỹ, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi các điều kiện đó được đáp ứng”, tuyên bố nêu rõ.

Ngay sau thông báo của IRGC, một quan chức Mỹ khẳng định Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Cảnh tàu thuyền tại eo biển Hormuz được chụp từ máy bay không người lái. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 18/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài hai tháng đối với các cảng của Iran.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao IRGC cho rằng việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa vẫn chưa “hoàn tất”.

Thông báo của IRGC được đưa ra chỉ vài giờ sau khi vòng đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran dự kiến diễn ra ở Thụy Sĩ trong ngày 19-6 bị hủy.