Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Iran dùng tên lửa cũ hơn 10 năm tuổi, loại tối tân vẫn chưa khai hoả

  • Thứ hai, 16/3/2026 12:24 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Iran tiết lộ rằng tính cho đến nay, phần lớn tên lửa phóng vào mục tiêu Mỹ và Israel trong chiến dịch “Lời hứa chân thật 4” đều được sản xuất cách đây khoảng 10 năm, còn những loại vũ khí tiên tiến hơn vẫn nằm trong kho dự trữ.

Siêu tên lửa nặng hơn 2 tấn của Iran trong đợt tấn công ngày 15/3. Ảnh: RT.

Thông tin này xuất hiện khi chiến dịch quân sự chung của MỹIsrael nhằm vào Iran khiến Tehran trả đũa đã bước sang tuần thứ ba.

Press TV (Iran) dẫn lời người phát ngôn của IRGC - Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini cho biết khoảng 700 tên lửa và 3.600 thiết bị bay không người lái (UAV) đã nhắm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel kể từ khi chiến sự bùng phát vào ngày 28/2.

Ông Naeini nhấn mạnh: "Các tên lửa hiện đang được sử dụng thuộc về một thập niên trước”. Theo ông, nhiều tên lửa Iran sản xuất kể từ Cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6/2025 vẫn chưa được triển khai.

Người phát ngôn IRGC lưu ý rằng khả năng tấn công của Iran đã tăng lên đáng kể và các đối thủ của Iran vẫn chưa được chứng kiến mức độ hiện đại hóa quân sự toàn diện của nước này.

Phát đi thông điệp cảnh cáo Washington, Tướng Naeini nhận định Hải quân Mỹ không dám áp sát Vùng Vịnh, đồng thời nhấn mạnh rằng Eo biển Hormuz vẫn do Iran kiểm soát hoàn toàn. Ông Naeini nói: “Nếu kẻ thù cho rằng họ đã tiêu diệt Hải quân của chúng tôi, hãy cứ thử đưa tàu chiến vào Vùng Vịnh”.

Bên cạnh đó, ông đề cập chi tiết rằng các tàu Hải quân Mỹ đã buộc phải duy trì khoảng cách từ 482-643 km ở phía xa Vịnh Oman sau các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Hải quân và Lục quân IRGC. Theo ông, các tàu chiến này có thể đã bị hư hại đáng kể và đã rút lui để sửa chữa, do đó không còn được triển khai cho các nhiệm vụ tác chiến.

Ông Naeini còn khẳng định rằng toàn bộ trang thiết bị của đối phương, hệ thống radar, công trình phòng thủ, kho đạn và máy bay chiến đấu đều đã trở thành mục tiêu, khiến các căn cứ Hải quân của Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/3, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Chuẩn tướng Effie Defrin cho biết quân đội Israel có kế hoạch hoạt động tại Iran thêm ít nhất 3 tuần nữa, với hàng nghìn mục tiêu sẽ bị tấn công.

Về phía Iran, đêm 15/3, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei một lần nữa khẳng định nước này yêu cầu “đối phương” bồi thường. Trong thông điệp đăng tải trên tài khoản Telegram chính thức, ông Khamenei tuyên bố Iran sẽ buộc đối phương phải bồi thường, và nếu bị từ chối, Tehran sẽ tịch thu số tài sản tương ứng với mức thiệt hại mà nước này xác định. Ông cũng nhấn mạnh trong trường hợp điều đó không khả thi, Iran “sẽ tiêu hủy một lượng tài sản tương đương” của đối phương.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Iran Israel Mỹ tên lửa Mỹ Israel eo biển Hormuz

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý