Iran đang thần tốc tái thiết kho tên lửa

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Tehran đang nhanh chóng khai thông nhiều căn cứ tên lửa bị đánh sập, bất chấp tuyên bố trước đó về việc kho vũ khí đã bị phá hủy.

Phân tích ảnh vệ tinh mới của CNN cho thấy Iran đang đẩy nhanh tốc độ khôi phục kho tên lửa và máy bay không người lái sau xung đột với Mỹ và Israel. Theo dữ liệu từ Airbus Defence and Space, Tehran đã mở lại ít nhất 50 lối vào bị phong tỏa tại 18 cơ sở tên lửa ngầm kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một địa điểm phóng tên lửa của Iran sau vụ tấn công của Israel và Mỹ, và cả những sự kiện gần đây hơn. Ảnh: Airbus.

Những hình ảnh này đặt dấu hỏi lên tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng kho tên lửa của Iran gần như đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trên thực tế, các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel chủ yếu khiến các “thành phố tên lửa” của Iran bị tê liệt bằng cách đánh sập lối ra vào, qua đó “nhốt” một phần lớn bệ phóng và làm suy giảm nghiêm trọng khả năng khai hỏa tức thời của Tehran.

Hiện nay, Iran đang sử dụng xe ủi và xe tải chuyên dụng để dọn đống đổ nát, khôi phục quyền tiếp cận các kho vũ khí nằm sâu dưới lòng đất.

Động thái này đồng nghĩa với việc Tehran từng bước vô hiệu hóa hiệu quả của chiến dịch quân sự vốn tiêu tốn đáng kể hỏa lực của Mỹ và Israel. Trong khi đó, Lầu Năm Góc vẫn khẳng định chiến dịch đã đạt được các mục tiêu tác chiến đề ra.

Các ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy quy mô nỗ lực tái thiết của Iran đang diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Hình ảnh chụp ngày 10/4 ghi nhận hoạt động dọn dẹp quy mô lớn tại một căn cứ tên lửa trọng yếu phía nam thành phố Tabriz, nơi lối vào đường hầm từng bị đánh sập đang được khai thông.

Tại căn cứ tên lửa ở thành phố Khomein, các xe tải cũng được ghi nhận đang liên tục vận chuyển đất đá khỏi cửa hầm bị ném bom, trong khi nhiều phương tiện khác chờ sẵn để tiếp tục công việc.

Iran tăng tốc bổ sung bệ phóng tên lửa, tuyên bố Mỹ - Israel 'thua' Ngày 19/4, Iran công bố video tướng Majid Mousavi đang thị sát hoạt động tại các hầm ngầm chứa tên lửa và UAV tự sát tầm xa. Cùng với đó là hình ảnh các bệ phóng tên lửa đạn đạo xếp trong hầm, triển khai trên mặt đất và khai hỏa.

Tiết lộ mới nối tiếp các báo cáo trước đó của CNN rằng Iran đã tái khởi động một phần dây chuyền sản xuất máy bay không người lái chỉ sau sáu tuần ngừng bắn. Bốn nguồn tin tham gia đánh giá tình báo Mỹ thừa nhận quân đội Iran đang phục hồi “nhanh hơn rất nhiều so với các dự báo ban đầu”.

“Mọi mốc thời gian mà cộng đồng tình báo Mỹ đưa ra về tốc độ phục hồi của Iran đều đã bị Tehran vượt qua”, một quan chức Mỹ nói với CNN. Theo các đánh giá mới nhất, Iran có thể khôi phục hoàn toàn năng lực tấn công bằng UAV chỉ trong khoảng sáu tháng.

Giới phân tích cho rằng tốc độ phục hồi này đến từ nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm hỗ trợ công nghệ và hậu cần từ các quốc gia có mối quan hệ thân thiết với Iran. Bên cạnh đó, mức độ thiệt hại thực tế do các đợt không kích gây ra được cho là thấp hơn kỳ vọng của Washington và Tel Aviv.

Việc Iran nhanh chóng tái thiết năng lực quân sự đang làm gia tăng lo ngại tại Israel và các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần cảnh báo sẽ nối lại chiến dịch không kích nếu các cuộc đàm phán thất bại. Ông Trump gần đây tuyên bố công khai rằng mình “chỉ còn cách một giờ nữa là ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công”.

Giới an ninh Israel lo ngại rằng nếu xung đột leo thang trở lại, Iran có thể bù đắp những tổn thất của lực lượng tên lửa bằng các đợt tập kích ồ ạt bằng UAV mang thuốc nổ nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh, vốn đều nằm trong tầm hoạt động trực tiếp của các hệ thống này.

Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa vào căn cứ không quân Mỹ Ngày 28/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một “căn cứ không quân Mỹ” nhằm đáp trả cuộc tập kích vào sáng sớm cùng ngày của quân đội Mỹ nhắm vào khu vực.