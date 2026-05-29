Iran tuyên bố bắn rơi máy bay Mỹ

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) khẳng định, không có máy bay Mỹ nào bị bắn rơi gần Bushehr (Iran), trái với tuyên bố được đưa ra trên truyền hình nhà nước Iran trước đó.

Ảnh: Reuters

Truyền hình Iran sáng sớm 29/5 đưa tin, một máy bay Mỹ đã bị đánh chặn và phá huỷ tại tỉnh Jam thuộc Bushehr (Iran) bởi hệ thống phòng không của nước này.



Hãng thông tấn Fars cũng cho biết, lực lượng vũ trang Iran đã bắn tên lửa từ các khu vực phía nam của đất nước nhằm vào “các mục tiêu cụ thể”.

Thống đốc tỉnh Jam - ông Masoud Tangestani - xác nhận: “Sự việc xảy ra tối qua liên quan đến việc phá hủy một máy bay đối phương. Thành phố hiện đã trở lại bình thường”.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã bác bỏ thông tin này. “Không có máy bay Mỹ nào bị bắn rơi. Tất cả các khí tài của Mỹ đều đang an toàn”, CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran đang nhen nhóm trở lại sau nhiều tuần im ắng.

Ngày 28/5, Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Jarrah Jaber al-Ahmad al-Sabah đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan sau “những cuộc tấn công của Iran nhắm vào Kuwait”.

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết một tên lửa đạn đạo do Iran phóng về phía Kuwait đã được “đánh chặn thành công”.

Iran không nói rõ rằng họ đã nhắm mục tiêu vào Kuwait, nhưng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một căn cứ do lực lượng Mỹ sử dụng để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ gần eo biển Hormuz.

Phát biểu ngày 28/5, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Washington và Tehran đã đạt được tiến triển tốt trong việc đạt được thỏa thuận, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa sẵn sàng ký bất kỳ thỏa thuận nào.

“Chúng tôi đang thảo luận qua lại về một vài điểm liên quan đến ngôn ngữ. Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ”, ông Vance nói với các phóng viên.

“Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục đạt được tiến triển, và tổng thống sẽ có thể phê chuẩn thỏa thuận”, ông nói thêm.



