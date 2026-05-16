Iran cấp phép thêm cho nhiều tàu đi qua eo Hormuz

Sau tuyên bố đã cấp phép cho nhiều tàu của Trung Quốc đi qua Hormuz, Iran tiếp tục thông báo đã cấp phép thêm cho nhiều phương tiện lưu thông qua eo biển.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Thông báo mới của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) về cấp phép cho tàu thuyền đi qua biển Hormuz, được công bố chỉ một ngày sau lực lượng này tuyên bố đã chấp thuận cho nhiều tàu của Trung Quốc đi qua tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, trong khi truyền thông Nhà nước Iran cũng đưa tin 30 tàu thương mại đã được cấp phép lưu thông.

Thông báo của IRGC khẳng định ngày càng nhiều quốc gia tán thành với các "nghị định thư pháp lý mới" mà Iran và lực lượng vũ trang nước này đặt ra đối với khu vực và eo biển Hormuz. Các tàu được cấp phép, đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Tuy nhiên, số lượng cũng như quốc tịch của các tàu được cấp phép, không được đề cập. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận có hoạt động lưu thông của tàu thương mại đi qua eo Hormuz trong ngày 15/5, nhưng chưa rõ số lượng cụ thể. Điểm đến tiếp theo của các tàu, cũng không được đề cập.

Tehran phong tỏa eo Hormuz từ ngày 28/2, ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh Iran. Động thái của Tehran khiến hàng trăm tàu cùng hàng chục nghìn thủy thủ, bị mắc kẹt bên trong và xung quanh vịnh Ba Tư.

Sau nhiều nỗ lực gây áp lực bất thành, ngày 13/4, Mỹ đáp trả bằng việc phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran, tạo thành thế "phong tỏa kép" đối với tuyến hàng hải chiếm 20% thị phần dầu mỏ của thế giới. Nhiều báo cáo khẳng định, lưu thông qua eo Hormuz trong khoảng một tháng qua gần như tê liệt. Có thời điểm, 3 ngày liên tiếp không nghi nhận phương tiện nào di chuyển qua khu vực này.

Trong một số bình luận mới nhất, một số chuyên gia khu vực tin rằng việc Iran cấp phép cho nhiều tàu, trong đó có tàu Trung Quốc đi qua eo Hormuz những ngày qua, là kết quả của các cuộc thảo luận liên quan ở Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15/5.