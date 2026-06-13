Iran cáo buộc Israel phá hoại thỏa thuận với Mỹ  

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Israel tìm cách phá hoại thỏa thuận với Mỹ, trong bối cảnh các cuộc tấn công tại miền nam Lebanon vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn.

Mối quan hệ giữa ông Trump-Netanyahu ngày càng căng thẳng. Ảnh: Reuters.

"Thỏa thuận này đang đối mặt với nhiều trở ngại, trong đó Israel là bên tìm kiếm các lý do để làm chệch hướng tiến trình", ông Araghchi phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm thứ Sáu.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến việc hoàn tất một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng Hai.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận hôm thứ Sáu rằng thỏa thuận đang hình thành có bao gồm các điều khoản liên quan đến Lebanon - một điểm nóng quan trọng trong các cuộc đàm phán hiện nay.

Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn

Theo Thông tấn xã Quốc gia Lebanon (NNA), pháo binh Israel đã nhắm vào các thị trấn Mansouri và Majdal Zoun tại quận Tyre, đồng thời máy bay chiến đấu thực hiện hai cuộc không kích vào Gandourieh.

Máy bay Israel cũng ném bom một khu vực giữa Arnoun và Kfar Tebnit thuộc tỉnh Nabatieh. Một máy bay không người lái đã tấn công quảng trường trung tâm của Qsaybeh, trong khi một cuộc tấn công khác đánh trúng khu phố Meydan của thành phố Nabatieh.

Các hoạt động quân sự khác cũng được ghi nhận giữa Zibdin và Choukin, cùng các thị trấn Saddiqine và Majdal Zoun gần Tyre. Máy bay chiến đấu Israel cũng nhắm vào Aishiyeh tại quận Jezzine và Sinay trong khu vực Zahrani.

Dù không có báo cáo về thương vong đáng kể trong các đợt tấn công mới nhất, cuộc chiến đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Lebanon. Bộ Y tế Lebanon ghi nhận 3.711 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel phát động chiến dịch vào ngày 2/3.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn nhiều lần thông qua các nỗ lực hòa giải do Mỹ hậu thuẫn. Israel đã phát động chiến dịch không kích cường độ cao chống lại Lebanon vào ngày 2/3 và chiếm đóng một số thị trấn ở phía nam nước này. Giới chức Lebanon sau đó báo cáo rằng hơn 1 triệu người đã phải di dời do giao tranh.

Mặt trận Lebanon thử thách thỏa thuận Mỹ - Iran

Kể từ khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 8/4, vấn đề Lebanon vẫn là điểm vướng mắc trong các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian. Tehran liên tục khẳng định bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng cần giải quyết các hoạt động quân sự của Israel tại quốc gia này.

Bất chấp nhiều lần gia hạn lệnh ngừng bắn, các hoạt động của Israel tại Lebanon vẫn tiếp tục. Ngày 3/6, Washington đã công bố một đề xuất ngừng bắn rộng hơn, yêu cầu Hezbollah do Iran hậu thuẫn phải ngừng các cuộc tấn công và rút khỏi phía nam sông Litani, một điều khoản mà nhóm này đã bác bỏ.

Căng thẳng leo thang hơn nữa vào ngày 7/6 sau khi các cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut khiến Iran phóng tên lửa vào Israel. Đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ lệnh ngừng bắn ngày 8/4, làm dấy lên lo ngại rằng bạo lực có thể lan rộng thành một cuộc xung đột khu vực.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp được đẩy nhanh và dự kiến tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ trong vài ngày tới, Ngoại trưởng Araghchi đã phác thảo các nội dung trọng tâm của dự thảo thỏa thuận. Ông cho biết văn kiện sẽ được ký kết từ xa sau khi hoàn tất, trong đó bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý mới đối với Eo biển Hormuz mang tính chiến lược.

"Lệnh phong tỏa hải quân phải được dỡ bỏ hoàn toàn. Đây là ưu tiên hàng đầu trong thỏa thuận," ông Araghchi khẳng định. Ông cũng cho biết Iran đã quyết định thay đổi phương thức quản lý tại Eo biển Hormuz và các cuộc thảo luận với Oman về vấn đề này vẫn đang tiếp diễn.

Về chương trình hạt nhân, ông Araghchi thông tin rằng các vấn đề liên quan, bao gồm kho dự trữ uranium làm giàu cao, sẽ được xử lý trong vòng 60 ngày sau khi khung thỏa thuận được ký kết. Quan điểm của Tehran vẫn là các vật liệu hạt nhân này cần được pha loãng ngay trong nước thay vì chuyển ra nước ngoài.