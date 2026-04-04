Iran cảnh báo thảm họa phóng xạ

Ngoại trưởng Iran tuyên bố mọi hệ lụy từ bụi phóng xạ do các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào nhà máy hạt nhân Bushehr đều dẫn đến hủy diệt sự sống trong toàn khu vực.

Ngày 4/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo các cuộc tập kích liên tiếp của Mỹ - Israel nhắm vào nhà máy điện hạt nhân duy nhất của quốc gia này có thể dẫn đến thảm họa phóng xạ trên diện rộng trong toàn khu vực.

Theo Press TV, trong bài đăng trên tài khoản X, ông Araghchi xác nhận sáng cùng ngày liên quân Mỹ - Israel đã tấn công nhằm vào nhà máy hạt nhân Bushehr, nằm bên bờ Vịnh Ba Tư. Ông nhấn mạnh sự cố này đe dọa phát tán bụi phóng xạ, gây nguy hiểm cho sự sống của toàn bộ khu vực lân cận.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi xác nhận vụ tấn công đã khiến một nhân viên an ninh của nhà máy thiệt mạng. Ông Grossi đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về sự việc, đồng thời nhấn mạnh rằng dù vụ tấn công chỉ khiến các tòa nhà phụ ảnh hưởng, nhưng chúng vẫn có thể đe dọa an toàn đối với vấn đề vận hành của nhà máy, do đó mọi hành vi tấn công vào khu vực này đều tiềm ẩn rủi ro lớn.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran chỉ trích sự im lặng của chính phủ phương Tây trước những hành vi tấn công cơ sở hạt nhân nguy hiểm. Ông đồng thời dẫn chứng sự tương đồng với làn sóng phản đối của phương Tây trước đây khi Nga bị cáo buộc tấn công nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine hồi đầu năm 2022.

”Hãy nhớ lại sự phẫn nộ của phương Tây khi xảy ra sự cố gần nhà máy Zaporizhzhia tại Ukraine. Hiện tại, liên quân Israel - Mỹ đã ném bom nhà máy Bushehr của chúng tôi tới bốn lần. Bụi phóng xạ sẽ hủy diệt sự sống các thủ đô thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, chứ không phải chỉ riêng Tehran", ông cảnh báo.

Bên cạnh đó, ông Araghchi cũng lên án các đợt tập kích nhắm vào hạ tầng kinh tế và dân sự, bao gồm những cơ sở hóa dầu bị tấn công vào sáng thứ Bảy. Ông khẳng định các mục tiêu này bộc lộ bản chất thực sự của Mỹ và Israel là nhằm triệt hạ tiềm lực kinh tế và khả năng phát triển dân sự của Iran.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel liên tục không kích cơ sở kinh tế, cầu cống và nhà máy của Iran kể từ cuối tháng 2/2026 đến nay.

Đáp trả lại, Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào mục tiêu liên quan đến Mỹ tại Tây Á, đồng thời thắt chặt kiểm soát eo biển Hormuz, đẩy giá dầu thế giới lên mức cao kỷ lục. Nhà chức trách Iran tuyên bố sẽ duy trì các biện pháp này cho đến khi Mỹ - Israel chấm dứt xâm lược và đền bù thỏa đáng.

Trước đó, theo thông tin từ truyền thông nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo khẳng định đã bắn hạ máy bay F-15E và A-10 của quân đội Mỹ vào ngày 3/4. Một phi công hiện đã được giải cứu, trong khi Tehran kêu gọi dân chúng phối hợp bắt giữ những quân nhân còn lại.

Khoảnh khắc cường kích A-10 của Mỹ trúng tên lửa Iran Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố đoạn video cho thấy hệ thống phòng không Iran bắn hạ máy bay A-10 'Warthog' của Mỹ.