Iran bắt 4 chính trị gia cấp cao

Chính quyền Iran vừa bắt giữ ít nhất 4 chính trị gia cấp cao, trong đó có cựu Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề về Mỹ, với cáo buộc phá hoại “trật tự chính trị, xã hội”.

Iran bắt giữ 4 nhân vật chính trị với cáo buộc gây rối trật tự chính trị, xã hội. Ảnh: Aljazeera.

Theo truyền thông Iran, những người bị bắt giữ vào Chủ nhật bao gồm ba chính trị gia cải cách nổi tiếng, gồm Azar Mansouri, người đứng đầu Mặt trận Cải cách Iran; Mohsen Aminzadeh, cựu Thứ trưởng Ngoại giao; và Ebhrahim Asgharzadeh, một cựu nghị sĩ. Người thứ tư vẫn chưa được nêu tên.

Cơ quan tư pháp Iran cáo buộc những nhân vật này “tổ chức và lãnh đạo các hoạt động sâu rộng nhằm phá hoại tình hình chính trị và xã hội” vào thời điểm đất nước phải đối mặt với “các mối đe dọa quân sự” từ Israel và Mỹ, theo hãng tin chính thức Mizan.

Mặt trận Cải cách Iran đã xác nhận các vụ bắt giữ trong một tuyên bố trên mạng xã hội X. Tổ chức này cho biết bà Mansouri đã bị lực lượng tình báo của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ ngay tại “cửa nhà theo lệnh của tòa án”. Mặt trận cũng cho biết thêm rằng IRGC đã ban hành lệnh triệu tập đối với các thành viên cấp cao khác, bao gồm phó chủ tịch Mohsen Armin và thư ký Badral Sadat Mofidi.

Làn sóng bắt giữ diễn ra giữa tâm điểm sục sôi của dư luận sau khi hàng nghìn người thiệt mạng trong các cuộc bất ổn hồi tháng 1. Khởi nguồn từ cuộc khủng hoảng kinh tế tại Tehran, các cuộc biểu tình đã nhanh chóng lan rộng thành phong trào chống chính phủ trên quy mô toàn quốc.

Phóng viên Tohid Asadi của Al Jazeera đưa tin từ Tehran cho biết các chính trị gia mới nhất bị bắt hôm Chủ nhật phải đối mặt với “những cáo buộc nghiêm trọng”. Ông cho biết Aminzadeh là cựu thứ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Mohammad Khatami (trị vì từ 1997 đến 2005), còn Asgharzadeh là một cựu nhà lập pháp, từng là thủ lĩnh sinh viên “tham gia vào vụ tiếp quản đại sứ quán Mỹ” năm 1979.

“Những nhân vật này đều có nền tảng hoạt động chính trị và từng bị bỏ tù”, Asadi nói. “Vì vậy, đây không phải lần đầu tiên họ đối mặt với những cáo buộc như vậy”.

Cuộc trấn áp của Iran hồi tháng 1 đã đẩy căng thẳng với Washington lên nấc thang mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đang nỗ lực kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran - đã cảnh báo về các cuộc tấn công mới nếu chính quyền Iran tiếp tục sử dụng vũ lực đối với người biểu tình. Trước đó, ông Trump từng ra lệnh không kích ba cơ sở hạt nhân của nước này vào tháng 6 năm ngoái, và hiện đã tiếp tục triển khai một hạm đội hải quân đến vùng Vịnh để gia tăng sức ép.

Động thái này đã khiến Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo về một “cuộc chiến khu vực” nếu Iran bị tấn công, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao từ các cường quốc khu vực nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Nhờ các nỗ lực ngoại giao, Iran và Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán gián tiếp tại Oman vào thứ Sáu vừa qua. Trên mạng xã hội, Tổng thống Masoud Pezeshkian đánh giá đây là “một bước tiến” và khẳng định chính phủ Iran ủng hộ duy trì đối thoại. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới.

Tuy nhiên, song song với tín hiệu hạ nhiệt này, Tổng chỉ huy quân đội Iran hôm Chủ nhật đã đưa ra cảnh báo đanh thép rằng toàn bộ khu vực sẽ bị nhấn chìm trong xung đột nếu Iran bị tấn công.

“Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi thực lòng không mong muốn thấy một cuộc chiến khu vực bùng nổ,” Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi phát biểu trước các chỉ huy và quân nhân thuộc lực lượng không quân và phòng không.