Iran ban hành quy định mới về Hormuz, 16 căn cứ Mỹ bị thiệt hại

Ngày 2/5, Iran tuyên bố áp đặt các quy định mới đối với các vùng bờ biển của nước này tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, động thái nhằm gia gia tăng quyền kiểm soát của Tehran đối với tuyến hàng hải chiến lược khu vực.

Tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz ngày 27/4 nhìn từ Musandam, Oman. Ảnh: Reuters

Tuyên bố áp đặt quy định mới đối với các vùng ven bờ của Iran tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố hôm nay, trong bối cảnh cả Mỹ và Iran đang cùng triển khai các biện pháp riêng để kiểm soát tuyến vận tải huyết mạch của thế giới qua eo biển Hormuz.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định động thái được tiến hành theo lệnh của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, nhằm biến việc kiểm soát gần 2.000km bờ biển của nước này, thành nguồn sống và sức mạnh của người dân Iran, cũng là nền tảng cho an ninh và sự thịnh vượng của khu vực. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về các biện pháp mới chưa được công bố.

Trước đó, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel vào Iran từ cuối tháng 2/2026, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã áp đặt phong tỏa eo Hormuz, bao gồm thu phí một số tàu thương mại lưu thông qua vùng biển này.

Hải quân Mỹ đáp lại bằng việc áp đặt phong tỏa đối với toàn bộ các cảng và vùng biển của Iran ở vịnh Ba Tư và eo Hormuz từ ngày 13/4.

Biện pháp phong tỏa song trùng của hai nước khiến giao thông qua eo Hormuz bị hạn chế nghiêm trọng, dù lệnh ngừng bắn giữa hai bên đã có hiệu lực từ ngày 8/4.

Liên quan tổn thất của Mỹ trong cuộc chiến với Iran, CNN cho biết các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã khiến ít nhất 16/19 căn cứ của Mỹ trên toàn Trung Đông bị thiệt hại. Nguồn tin khẳng định đây là tình cảnh chưa từng xảy ra trước đó với các căn cứ Mỹ.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá 8,6 tỷ USD cho 4 nước Trung Đông là Israel, Qatar, Kuwait và UAE. Trong đó, riêng các thương vụ bán bổ sung hệ thống phòng không Patriot và tên lửa đánh chặn cho Qatar trị giá 4,01 tỷ USD .