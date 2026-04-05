Iran bắn hạ máy bay C-130 của Mỹ tham gia giải cứu phi công

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay Mỹ tham gia tìm kiếm phi công mất tích tại khu vực phía nam Isfahan.

Mỹ tìm thấy phi công F-15E mất tích sau 2 ngày bắt đầu tìm kiếm và nổ ra giao tranh dữ dội. Cả hai thành viên phi hành đoàn đã được đưa ra khỏi Iran, theo xác nhận của Tổng thống Trump.

Biệt kích Mỹ mở chiến dịch lớn, tiến sâu vào lãnh thổ Iran để giải cứu.

Iran cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải trả giá “địa ngục” nếu xung đột leo thang.

Mỹ ra tối hậu thư 48 giờ về eo Hormuz, Tehran bác bỏ.

Israel chuẩn bị đánh vào hạ tầng năng lượng Iran, chờ tín hiệu từ Mỹ.

Giao tranh lan rộng, tên lửa và UAV tiếp tục được Iran phóng về phía Israel.

TT Trump tung video Mỹ không kích Iran, tiêu diệt nhiều tướng quân đội Ông Trump đăng video trên nền tảng Truth Social cho thấy hình ảnh một cuộc không kích tiến hành trên lãnh thổ Iran. Tổng thống Mỹ tuyên bố nhiều lãnh đạo quân sự tại Iran đã “bị loại bỏ” trong cuộc không kích quy mô lớn tại Tehran.

TT Trump lại đe dọa, Iran phẫn nộ

Đáp lại lời đe dọa được cho là mang tính “thô bạo” của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội, Mizan, cơ quan truyền thông thuộc ngành tư pháp Iran, cho rằng “sự kiên định và sức kháng cự của Iran đã đẩy ông Trump đến bờ vực mất kiểm soát”.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Mizan bày tỏ phẫn nộ trước cảnh báo của ông Trump, cho rằng ông đã xúc phạm người Iran bằng ngôn từ “thô tục”.

Trong khi đó, ông Trump, dường như được tiếp thêm sự tự tin sau chiến dịch giải cứu phi công Mỹ, đã tiếp tục đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran nếu eo biển Hormuz không sớm được mở lại cho toàn bộ hoạt động hàng hải.

“Thứ ba (7/4) sẽ là ngày của các nhà máy điện, ngày của các cây cầu, tất cả gộp lại trong một, tại Iran. Sẽ không có gì giống như vậy!!!”, ông Trump cảnh báo trong một bài đăng trên mạng xã hội có nhiều lời lẽ gay gắt.

Trước đó, ông đã đặt hạn chót là ngày thứ hai (6/4) để Iran chấm dứt việc phong tỏa thực tế tuyến vận tải dầu khí chiến lược này, nếu không Mỹ sẽ tiến hành tấn công các nhà máy điện của Iran.

Israel tuyên bố tân công ngành hóa dầu của Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 5/4 tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công vào ngành hóa dầu của Iran, cho rằng lĩnh vực này đã mang về khoảng 18 tỷ USD trong hai năm qua để hỗ trợ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Ông Katz đưa ra phát biểu một ngày sau khi quân đội Israel không kích một tổ hợp hóa dầu tại Mahshahr, tây nam Iran.

Ông cho rằng ngành này “phục vụ trực tiếp cho ngành sản xuất tên lửa đất đối đất của Iran”, đồng thời là một phần quan trọng của nền kinh tế, giúp chính quyền Tehran duy trì năng lực sản xuất vũ khí tấn công Israel.

Chủ tịch Quốc hội Iran đăng ảnh nghi mảnh vỡ máy bay C-130 Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đăng trên mạng xã hội X một bức ảnh mà ông cho là mảnh vỡ của máy bay Mỹ bị lực lượng Iran bắn hạ.

“Nếu Mỹ có thêm ba chiến thắng kiểu này nữa, họ sẽ sụp đổ hoàn toàn”, ông viết.

Trước đó, hãng tin Fars tuyên bố một máy bay vận tải C-130 của Mỹ, tham gia chiến dịch tìm kiếm phi công mất tích, đã bị một đơn vị biệt kích Iran phá hủy.

Truyền hình nhà nước Iran cũng phát các đoạn video về việc bắn hạ một máy bay C-130 cùng hai trực thăng Black Hawk.

Tuyên bố từ Bộ chỉ huy quân sự chung Khatam al-Anbiya cho biết: “Sau hành động tuyệt vọng và thù địch của đối phương nhằm giải cứu phi công bị bắn rơi, các máy bay tấn công của đối phương tại phía nam Isfahan đã bị đánh trúng và phá hủy”.

Phía Iran đang mô tả diễn biến này như một dấu hiệu chiến thắng, cho rằng nhiều máy bay Mỹ đã bị bắn hạ. Cách tiếp cận này đi ngược lại với tuyên bố từ phía Mỹ trước đó về việc Iran không còn đủ năng lực phòng không.

Trong khi đó, tình hình tiếp tục leo thang nhanh chóng và nhạy cảm, khi Washington phát đi cảnh báo về khả năng tấn công vào hạ tầng Iran trong những ngày và giờ tới.

Mỹ thu hồi thị thực và thẻ xanh của người Iran có liên hệ chính quyền Iran

Mỹ bắt đầu siết chặt các biện pháp đối với công dân Iran có liên hệ với chính quyền Tehran, bao gồm việc thu hồi thị thực và thẻ xanh. Động thái này được triển khai trong bối cảnh căng thẳng leo thang, khi Washington muốn hạn chế các nguy cơ an ninh liên quan đến mạng lưới có thể ủng hộ chính quyền Iran.

Theo giới chức Mỹ, các trường hợp bị nhắm tới chủ yếu là những người có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với bộ máy nhà nước Iran. Chính quyền cho rằng việc kiểm soát chặt nhóm này là cần thiết để ngăn ngừa nguy cơ gián điệp, gây ảnh hưởng hoặc các hoạt động đe dọa an ninh quốc gia.

Động thái này phản ánh cách tiếp cận cứng rắn hơn của Mỹ trong giai đoạn xung đột hiện nay, không chỉ trên mặt trận quân sự mà cả về chính sách nhập cư và an ninh nội địa, khi Washington tìm cách thu hẹp mọi không gian có thể tạo lợi thế cho Tehran.

Iran tuyên bố tiếp tục bắn hạ máy bay tham gia chiến dịch giải cứu của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã bắn hạ một máy bay Mỹ tham gia tìm kiếm phi công mất tích tại khu vực phía nam Isfahan, theo hãng tin Fars.

Hãng này đăng tải một bức ảnh trên kênh Telegram, cho thấy cột khói dày bốc lên từ một cánh đồng, kèm nhận định: “Nỗ lực tuyệt vọng của ông Trump nhằm che giấu một thất bại lớn”.

Hãng tin Fars hiện cho biết chiếc máy bay này bị một đơn vị biệt kích cảnh sát mang tên Faraj Rangers bắn hạ và thuộc dòng vận tải C-130.

Theo Fars, máy bay này đang “tiếp nhiên liệu cho lực lượng xâm lược độc ác trên vùng đất thiêng của Tổ quốc”.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Donald Trump vừa tuyên bố thành viên phi hành đoàn mất tích đã được giải cứu.

Phi công Mỹ đã rời khỏi Iran an toàn

Theo quan chức Mỹ, thành viên phi hành đoàn thứ hai đã được tìm thấy sau khi lẩn tránh lực lượng Iran trong hai ngày và đã được giải cứu. Hiện phi công này đã rời khỏi Iran và không còn gặp nguy hiểm.

Ông Trump viết trên mạng xã hội: “CHÚNG TA ĐÃ ĐƯA ĐƯỢC ANH ẤY RA! Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm cứu nạn táo bạo nhất lịch sử, để giải cứu một sĩ quan phi hành đoàn xuất sắc, cũng là một đại tá đáng kính, và tôi rất vui khi thông báo rằng anh ấy hiện đã AN TOÀN!”

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã theo dõi vị trí sĩ quan này “24 giờ mỗi ngày” và lên kế hoạch giải cứu.

Mỹ đã triển khai “hàng chục máy bay, mang theo những loại vũ khí mạnh nhất thế giới” để đưa người này ra ngoài.

“Anh ấy bị thương, nhưng sẽ hoàn toàn ổn”, ông Trump nói.

Ông cũng khẳng định chiến dịch thành công mà không có bất kỳ binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng hoặc bị thương, cho thấy Mỹ vẫn duy trì ưu thế áp đảo trên bầu trời Iran.

Iran chưa xác nhận chiến dịch giải cứu của Mỹ

Đến nay, phía Iran vẫn chưa xác nhận việc giải cứu thành viên phi hành đoàn Mỹ thứ hai.

Tuy nhiên, suốt đêm qua, đã xuất hiện các báo cáo về giao tranh và một số cuộc không kích tại thành phố Dehdasht.

Ít nhất 4 người được cho là đã thiệt mạng, nhưng cũng có thông tin chưa kiểm chứng cho rằng con số này có thể cao hơn.

Hiện chưa rõ phía Iran nắm được đến đâu về cách thức chiến dịch diễn ra và số thương vong thực tế.

Nhà Trắng ca ngợi ông Trump và binh sĩ Mỹ sau chiến dịch giải cứu

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã bày tỏ sự tự hào đối với Tổng thống Trump và các binh sĩ Mỹ tham gia chiến dịch giải cứu.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng hoan nghênh chiến dịch. Ông Mike Waltz cho biết “nước Mỹ thở phào nhẹ nhõm” sau chiến dịch.

Ông viết trên mạng xã hội X: “Thêm một chiến công đáng kinh ngạc của những người anh em đặc nhiệm”.

Iran tiếp tục bắn hạ MQ-9 Reaper

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố vừa bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tại thành phố Isfahan, miền trung Iran, theo hãng thông tấn Fars. Đây là diễn biến mới nhất cho thấy Iran tiếp tục gia tăng sức ép trên không trong bối cảnh xung đột leo thang.

Trước đó, CBS News dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đã mất ít nhất 16 chiếc MQ-9 Reaper kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran từ 28/2, cho thấy mức độ thiệt hại đáng kể về khí tài.

MQ-9 Reaper là dòng máy bay không người lái điều khiển từ xa, chủ yếu phục vụ trinh sát, giám sát, nhưng cũng có thể thực hiện các đòn tấn công chính xác. Tùy biến thể, mỗi chiếc có giá hơn 30 triệu USD , khiến việc liên tiếp bị bắn hạ trở thành tổn thất không nhỏ với Mỹ.

Đã tìm thấy phi công Mỹ mất tích

Al Jazeera dẫn nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết trong đêm, lực lượng này đã xác định được vị trí thành viên phi hành đoàn mất tích của chiếc F-15E bị bắn rơi tại Iran và triển khai chiến dịch giải cứu, nhưng đã xảy ra giao tranh dữ dội.

Theo thông tin mới nhất, người này vẫn chưa rời khỏi lãnh thổ Iran. Trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn, phi công cùng các lực lượng tham gia cứu hộ vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Lực lượng cứu hộ Mỹ vẫn phải hoàn tất bước then chốt là đưa người này rời khỏi Iran an toàn.

Trong khi đó, theo New York Times, sĩ quan không quân Mỹ, thuộc phi hành đoàn chiếc tiêm kích bị bắn rơi tại Iran, đã được lực lượng đặc nhiệm Mỹ giải cứu trong một chiến dịch đêm 4/4.

Phía Mỹ đã đưa biệt kích tiến sâu vào lãnh thổ đối phương, theo các quan chức Mỹ đương nhiệm và đã nghỉ hưu nắm được thông tin về chiến dịch.

Chiến dịch diễn ra sau cuộc chạy đua sinh tử kéo dài hai ngày giữa lực lượng Mỹ và Iran nhằm tiếp cận viên phi công bị thương. Cuối cùng, biệt kích Mỹ đã đưa được người này ra ngoài trong một chiến dịch quy mô lớn, huy động hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm.

Không kích vào khu vực tìm kiếm phi công mất tích

Hãng thông tấn Tasnim, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đưa tin các cuộc không kích đã xảy ra tại tại thành phố Dehdasht, thuộc hạt Kohgiluyeh, nơi chiếc máy bay bị bắn rơi hai ngày trước.

Thống đốc địa phương nói với hãng tin này rằng ít nhất 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Sau đó xuất hiện thêm các báo cáo cho rằng số người chết có thể cao hơn. Phía Iran đồng thời cho rằng Mỹ và Israel đứng sau các đòn tấn công.

Một quan chức Israel cho hay quân đội nước này đang chia sẻ thông tin tình báo với phía Mỹ và đã tạm dừng các cuộc tấn công tại khu vực được cho là nơi phi công mất tích.

Khoảnh khắc cường kích A-10 của Mỹ trúng tên lửa Iran Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố đoạn video cho thấy hệ thống phòng không Iran bắn hạ máy bay A-10 'Warthog' của Mỹ.

Iran cảnh báo “cánh cửa địa ngục” sẽ mở ra với Mỹ

Các quan chức quân sự Iran cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với “địa ngục” nếu xung đột leo thang, lặp lại đúng lời đe dọa mà Donald Trump từng đưa ra trước đó.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Trump dọa sẽ trút xuống Iran “địa ngục” nếu Tehran không đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước ngày 6/4.

Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya tại Tehran, cảnh báo “cánh cửa địa ngục sẽ mở ra với các người” nếu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran tiếp diễn, theo hãng tin Mehr ngày thứ bảy.

“Đừng quên, nếu xung đột mở rộng, toàn bộ khu vực sẽ trở thành địa ngục đối với các người. Ảo tưởng đánh bại Cộng hòa Hồi giáo Iran đã biến thành một vũng lầy sẽ nuốt chửng các người”, ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của bộ chỉ huy, nói.

Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya là cơ quan đầu não điều hành các hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang Iran.

Iran bác tối hậu thư 48 giờ “hoảng loạn, bất lực” của ông Trump

Bộ chỉ huy quân sự trung ương Iran bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc phá hủy hạ tầng trọng yếu nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận hòa bình trong vòng 48 giờ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo đối với Iran trong ngày 4/4 theo giờ địa phương thông qua một đăng tải trên nền tảng Truth Social.

“Hãy nhớ tôi cho Iran 10 ngày để ĐẠT ĐƯỢC THỎA THUẬN hoặc MỞ EO BIỂN HORMUZ. Thời gian đang cạn dần, còn 48 giờ trước khi địa ngục thực sự giáng xuống họ. Vinh danh Chúa!”, ông Trump viết.

Ông Trump cũng đe dọa nhắm mục tiêu vào các cơ sở điện của Iran, nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz trước hạn chót 20h tối 6/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Khi lần đầu gia hạn thời gian vào cuối tháng trước, ông Trump từng cho Iran 48 giờ mở để lại eo biển Hormuz. Sau đó, ông gia hạn thêm vài ngày, rồi lùi hạn đến ngày 6/4. Lý do khiến ông nới rộng thời hạn là bởi các cuộc đàm phán đang “diễn ra rất tốt đẹp”.

Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin ngày 4/4 rằng các tàu chở các mặt hàng thiết yếu đi qua eo biển Hormuz sẽ được tạo điều kiện lưu thông.

Tuy nhiên chưa rõ Iran định nghĩa cụ thể những mặt hàng nào là “thiết yếu”, cũng như liệu nước này có tiếp tục phong tỏa nghiêm ngặt đối với các tàu đến từ những quốc gia mà họ coi là thù địch hay không.

TT Trump: Nhiều lãnh đạo quân sự của Iran đã bị loại bỏ

Ông Donald Trump đăgn video tuyên bố nhiều lãnh đạo quân sự Iran đã “bị loại bỏ” trong “cuộc tấn công quy mô lớn”.

“Rất nhiều lãnh đạo quân sự Iran, những người đã dẫn dắt họ một cách yếu kém và thiếu sáng suốt, đã bị loại bỏ, cùng với nhiều mục tiêu khác, trong cuộc tấn công quy mô lớn này tại Tehran!”, ông Trump viết trên mạng xã hội, kèm theo một video ghi lại các vụ nổ.

Video có hình ảnh tối, nhưng có thể nghe rõ các tiếng nổ lớn và âm thanh của máy bay.

Iran khẳng định sẵn sàng đáp trả mọi kịch bản từ Mỹ

Ngày 4/4, Tehran tuyên bố đã sẵn sàng cho mọi kịch bản mà Washington có thể triển khai. Theo phía Iran, một phần trong những đe dọa đó đã bắt đầu trở thành hiện thực, bao gồm các đòn tấn công nhằm vào cơ sở điện năng của nước này trong vài ngày gần đây.

Iran cũng khẳng định họ có đủ phương tiện và năng lực để đáp trả nếu các đe dọa tiếp tục được thực thi. Tehran cảnh báo có thể nhắm vào các mục tiêu tương tự trong khu vực, đặc biệt là tại Israel.

Đây là thông điệp được lặp lại nhiều lần từ phía Iran. Tehran cho rằng họ đã chứng minh được năng lực quân sự, trái với những gì Mỹ nhận định và vẫn có thể đáp trả tương xứng, gây thiệt hại cho đối phương, đồng thời bảo vệ lãnh thổ của mình.

Israel chờ Mỹ bật đèn xanh tấn công cơ sở năng lượng Iran

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở năng lượng của Iran nhưng vẫn chờ tín hiệu chấp thuận từ Mỹ, một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel cho biết ngày 4/4, đồng thời nói thêm rằng nếu diễn ra, các cuộc tấn công này nhiều khả năng sẽ xảy ra trong vòng một tuần tới.

Phát biểu được đưa ra sau khi Donald Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ, yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, đàm phán với Washington, hoặc sẽ phải đối mặt với “địa ngục”.

Ông Netanyahu: Israel sẽ tiếp tục đánh mạnh vào Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ tiếp tục tấn công mạnh vào Iran, sau khi các đòn không kích nhằm vào cái mà ông gọi là “cỗ máy kiếm tiền” của Tehran.

“Sau khi chúng tôi phá hủy 70% năng lực sản xuất thép của họ, vốn là nguyên liệu đầu vào cho các loại vũ khí được sử dụng chống lại chúng tôi,” ông nói, “hôm nay chúng tôi đã tấn công các nhà máy hóa dầu của họ”.

“Đây là hai nguồn tạo tiền chính, tài trợ cho cuộc chiến khủng bố nhằm vào chúng tôi và cả thế giới”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh họ, như tôi đã cam kết.”

Tiếp tục tìm kiếm phi công Mỹ mất tích tại Iran

Cuộc tìm kiếm bước sang ngày thứ hai tại khu vực hẻo lánh ở Iran để tìm phi công Mỹ mất tích sau khi chiến đấu cơ bị bắn rơi.

Iran kêu gọi người dân giao nộp “phi công đối phương” để nhận thưởng, trong khi Washington đối mặt áp lực gia tăng khi xung đột bước sang tuần thứ 6.

Khả năng một quân nhân Mỹ còn sống và đang chạy trốn trên lãnh thổ Iran khiến tình hình thêm nhạy cảm, trong bối cảnh triển vọng đàm phán vẫn rất mong manh và mức độ ủng hộ cuộc chiến tại Mỹ đang suy giảm.

Nhà máy hóa dầu của Iran bị tấn công

Ngày 4/4 theo giờ địa phương, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận Israel đã tấn công các nhà máy hóa dầu của Iran.

Cùng ngày, Tehran cho biết nhiều nhà máy hóa dầu ở tỉnh Khuzestan, tây nam Iran, bị hư hại do các cuộc không kích diễn ra trong ngày.

“Tôi đã hứa với các bạn rằng chúng ta sẽ tiếp tục nghiền nát chế độ khủng bố ở Tehran, đó chính xác là những gì chúng ta đang làm. Sau khi chúng tôi phá hủy 70% năng lực sản xuất thép của họ, hôm nay chúng tôi tấn công các nhà máy hóa dầu của họ. Hai lĩnh vực này chính là cỗ máy kiếm tiền của họ, để tài trợ cho cuộc chiến khủng bố chống lại chúng ta và chống lại toàn thế giới”, ông Netanyahu tuyên bố.

Quân đội Israel xác nhận họ đã tấn công nhà máy tại một tổ hợp hóa dầu ở Mahshahr, tây nam Iran, cùng “hai nhà máy quan trọng được sử dụng để sản xuất vật liệu cho chất nổ, tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí khác”.

“Thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng này sẽ làm gián đoạn khả năng của chính quyền Iran trong việc chế tạo nhiều loại vũ khí nhằm vào Israel”, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin các đám cháy đã “được khống chế và dập tắt hoàn toàn”. Trong chiến dịch quân sự tại Iran, Israel ngày càng nhắm mục tiêu vào các trung tâm công nghiệp của Iran, bao gồm nhà máy thép, nhà máy xi măng và các tổ hợp hóa dầu.

Israel không kích khu hóa dầu Mahshahr của Iran, khói bốc lên khi ngút Giới chức Iran cho biết các cuộc tấn công khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 170 người bị thương.