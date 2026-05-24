Iran bác tin ngừng làm giàu uranium trong 10 năm, sắp hoàn tất bản ghi nhớ 14 điểm

Hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin thân cận khẳng định thông tin Iran đề xuất dừng làm giàu uranium trên mức 3,6% trong 10 năm là “hoàn toàn sai sự thật”.

Tehran cho biết các cuộc trao đổi hiện nay chủ yếu tập trung vào mục tiêu chấm dứt chiến tranh và giảm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Trao đổi với hãng thông tấn Tasnim, một nguồn tin thân cận khẳng định thông tin do Al-Arabiya đăng tải cho rằng Iran đề xuất tạm dừng làm giàu uranium trên mức 3,6% trong vòng 10 năm là “hoàn toàn sai sự thật”.

Nguồn tin nhấn mạnh, trọng tâm của các thông điệp và cuộc đàm phán hiện nay chủ yếu xoay quanh vấn đề “chấm dứt chiến tranh”, đồng thời cho biết chưa có cuộc thảo luận chi tiết nào liên quan đến chương trình hạt nhân.

“Hiện chưa có thông tin chi tiết nào về vấn đề hạt nhân được thảo luận”, nguồn tin lưu ý.





Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Pakistan vừa rời Tehran sau hàng loạt cuộc gặp với các quan chức cấp cao Iran.

Tư lệnh quân đội Pakistan, ông Asim Munir, đã có các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi.

Trong cuộc gặp hôm thứ Bảy (23/5) tại Tehran, ông Pezeshkian và ông Munir đã thảo luận về quan hệ song phương Iran - Pakistan, tình hình khu vực cũng như các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Cùng ngày, ông Munir cũng hội đàm với ông Ghalibaf, tập trung vào việc mở rộng quan hệ nghị viện, chính trị và phối hợp xử lý các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Ngoài ra, Tư lệnh quân đội Pakistan còn có cuộc gặp với Ngoại trưởng Araqchi sau vòng thảo luận kéo dài từ tối thứ Sáu (22/5). Hai bên được cho là đã trao đổi về các diễn biến khu vực và những sáng kiến ngoại giao mới nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng.

Theo phía Iran, các cuộc trao đổi tập trung vào nỗ lực chấm dứt “cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đối thoại và ngoại giao khu vực trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Tây Á.

Chuyến thăm của ông Munir được xem là một phần trong các nỗ lực hòa giải của Pakistan liên quan tới tiến trình giảm leo thang giữa Iran và Mỹ.

Iran đang hoàn thiện bản ghi nhớ 14 điểm

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei cho biết Tehran đang hoàn thiện một bản ghi nhớ hợp tác gồm 14 điểm.

Ông Baqaei nói Pakistan đóng vai trò trung gian chủ chốt trong việc chuyển thông điệp giữa Iran và Mỹ, đồng thời cho biết các cuộc thảo luận hiện nay tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh dựa trên đề xuất 14 điểm mà hai bên đã trao đổi.

“Trọng tâm của chúng tôi ở giai đoạn này là chấm dứt cuộc chiến tranh dựa trên đề xuất 14 điểm của họ, vốn đã được thảo luận và hai bên đã trao đổi quan điểm về vấn đề này”, ông nói

Theo ông, một số đề xuất đã được đưa ra trong những ngày gần đây và hiện vẫn đang được xem xét.

Đề cập khả năng đạt được thỏa thuận với Washington, ông Baqaei cho biết: “Có thể nói rằng chúng ta còn rất xa và cũng rất gần một thỏa thuận. Mỹ nhiều lần thay đổi lập trường và đưa ra các quan điểm mâu thuẫn. Chúng ta không thể hoàn toàn chắc chắn rằng cách tiếp cận này sẽ không thay đổi”.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các cuộc đàm phán đang có xu hướng tiến gần hơn tới một giải pháp có thể chấp nhận được đối với cả hai bên.

Theo ông Baqaei, ưu tiên hiện nay của Tehran là đạt được sự thống nhất về bản ghi nhớ 14 điểm, trong đó bao gồm những vấn đề then chốt nhằm chấm dứt chiến tranh và bảo vệ các lợi ích cốt lõi của Iran.

Ông cho biết các chi tiết cụ thể sẽ tiếp tục được thảo luận trong vòng 30-60 ngày tới để hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.

“Trong vòng 30 đến 60 ngày, cần thảo luận chi tiết các vấn đề và cuối cùng đạt được thỏa thuận... Chúng tôi đang trong giai đoạn hoàn thiện bản ghi nhớ này. Các vấn đề được thảo luận ở giai đoạn này tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh. Vấn đề chấm dứt hành động gây hấn trên biển của Mỹ và các vấn đề liên quan đến việc giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran sẽ được đề cập trong bản ghi nhớ này”, ông nói.

“Cần phải xác định một cơ chế giữa chúng tôi và Oman, với tư cách là các quốc gia ven biển. Chúng tôi đang đàm phán với các tổ chức liên quan. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của tuyến đường thủy này đối với cộng đồng quốc tế”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Theo ông, Tehran và Muscat nhận thức rõ tầm quan trọng của eo biển Hormuz đối với thương mại toàn cầu, đồng thời cho rằng bất ổn hiện nay bắt nguồn từ các hành động quân sự của Mỹ và Israel.

“Những gì chúng tôi đang làm phù hợp với việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Iran và Oman với tư cách là các quốc gia ven biển, đồng thời cũng nhằm đảm bảo an toàn hàng hải. Từ góc độ này, chúng tôi mong muốn tất cả các quốc gia coi trọng thương mại tự do và an ninh hàng hải hiểu rõ tình hình này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói.

Về vấn đề hạt nhân, ông Baqaei nhấn mạnh Iran chưa thảo luận chi tiết ở giai đoạn hiện nay, do ưu tiên hàng đầu là chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon.