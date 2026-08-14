iPhone X thành đồ cổ

Sản phẩm đánh dấu kỉ niệm 10 năm ra mắt iPhone, đồng thời định hình ngôn ngữ thiết kế cho cả thập kỉ, vừa bị xếp vào danh sách lỗi thời.

Apple ngưng hỗ trợ sửa chữa phần cứng cho iPhone X. Ảnh: Apple Insider.

Apple vừa cập nhật danh sách hỗ trợ, chuyển cả iPhone X và MacBook Pro 15 inch 2018 từ danh mục "cổ điển" sang "lỗi thời". Một khi thiết bị trở nên lỗi thời, Apple sẽ ngừng cung cấp dịch vụ phần cứng.

Với iPhone X, thời điểm này có ý nghĩa quan trọng. Ra mắt năm 2017, sản phẩm giới thiệu ngôn ngữ thiết kế định hình dòng iPhone của Apple trong nhiều năm, bao gồm những điểm đặc trưng như Face ID và phần khuyết đỉnh.

Điều tương tự cũng đến với MacBook Pro 15 inch (2018), mặc dù vòng đời phần mềm của thiết bị kéo dài hơn đáng kể. Trước đó, phiên bản 13 inch bị loại bỏ và xếp vào danh sách lỗi thời từ năm 2024.

Một sản phẩm lỗi thời theo phân loại của Apple không tự động trở thành "cục gạch". Nếu sở hữu iPhone X hoặc MacBook Pro 2018, người dùng vẫn có thể sử dụng. Sự thay đổi chủ yếu ảnh hưởng đến việc bảo trì, sửa chữa phần cứng.

Thông thường, các sản phẩm lỗi thời sau hơn 7 năm kể từ khi Apple ngừng phân phối, mặc dù thời điểm chính xác cuối cùng do họ quyết định. Trước khi đạt đến giai đoạn đó, các sản phẩm vẫn nằm trong danh sách cổ điển, có thể sửa chữa nếu còn linh kiện tồn kho.

Về phần mềm, iPhone X không nhận được bản cập nhật iOS 17, vì vậy iOS 16 là bản phát hành phần mềm chính cuối cùng của thiết bị. Trong khi đó, MacBook Pro 2018 chỉ hỗ trợ macOS Sequoia, với macOS 15.7.7 là phiên bản mới nhất.

Đối với hầu hết người dùng, không có gì thay đổi chỉ sau một đêm. iPhone X, MacBook Pro vẫn sẽ hoạt động như cũ. Cả 2 thiết bị không đột nhiên trở thành vật vô dụng chỉ vì Apple cập nhật thông tin trên một trang hỗ trợ.

Mối lo ngại lớn hơn là sự cố phần cứng trong tương lai. Pin xuống cấp, màn hình hỏng hoặc linh kiện bị lỗi có thể khó sửa chữa hơn. Apple lưu ý, dịch vụ đôi khi có thể gia hạn đến 10 năm, tùy thuộc vào khả năng cung cấp linh kiện. Tuy nhiên, người dùng không nên coi đó là sự đảm bảo.