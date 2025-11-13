iPhone không còn là 'duy nhất' của Foxconn

Foxconn ghi nhận lợi nhuận vượt kỳ vọng và đà tăng trưởng mạnh đến từ mảng máy chủ AI, trong khi iPhone không còn giữ vai trò dẫn dắt kết quả kinh doanh như trước đây.

iPhone không còn là chỗ dựa lớn nhất của Foxconn, nhường chỗ cho sức mạnh AI và hạ tầng đám mây. Ảnh: Reuters.

Foxconn - nhà gia công thiết bị điện tử lớn nhất thế giới và đối tác lắp ráp iPhone chủ lực của Apple - cho biết doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới trong quý III khi doanh thu từ mảng máy chủ AI và thiết bị hạ tầng đám mây tiếp tục vượt mảng thiết bị tiêu dùng thông minh, bao gồm cả iPhone, theo Reuters.

Đây đã là quý thứ 2 liên tiếp xu hướng này diễn ra, cho thấy trụ cột kinh doanh của Foxconn đang dịch chuyển rõ rệt.

Chủ tịch Young Liu nói trong buổi công bố kết quả kinh doanh gần đây rằng ông "rất lạc quan về thị trường AI trong năm tới" khi nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục bùng nổ. Ông khẳng định vai trò của AI trong hoạt động kinh doanh Foxconn sẽ tăng mạnh, dù công ty vẫn theo dõi sát các rủi ro địa chính trị và biến động tỷ giá.

Dù nhiều tập đoàn công nghệ đang chi hàng tỷ USD cho AI làm dấy lên lo ngại về một “bong bóng” như thời kỳ dotcom, Chủ tịch Foxconn cho rằng ngành AI vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khai.

Foxconn kỳ vọng doanh thu quý IV sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ, với mảng máy chủ AI tiếp tục tăng theo quý. Công ty cho biết tăng trưởng doanh thu cả năm sẽ ở mức “đáng kể”, phù hợp với định hướng được đưa ra từ tháng 8, dù không công bố dự báo cụ thể.

Bên cạnh đà tăng doanh thu ở mảng máy chủ AI, Foxconn cũng hé lộ sẽ công bố thông tin liên quan tới OpenAI tại sự kiện công nghệ Tech Day thường niên diễn ra ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào tuần tới. Chủ tịch Young Liu không tiết lộ thêm chi tiết, trong khi OpenAI hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Trong quý III, Foxconn báo cáo lợi nhuận tăng 17%, đạt 57,67 tỷ đài tệ (tương đương 1,89 tỷ USD ), vượt xa kỳ vọng 50,4 tỷ đài tệ. Tháng trước, công ty cũng cho biết doanh thu quý III tốt hơn dự đoán nhờ nhu cầu mạnh đối với sản phẩm liên quan AI.

Ngoài mảng AI, Foxconn tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng sang sản xuất xe điện (EV), dù lĩnh vực này đang đối mặt nhiều khó khăn. Tập đoàn từng thông báo vào tháng 8 sau khi thành công đi đến thỏa thuận bán lại nhà máy xe điện tại Lordstown, Ohio với giá 375 triệu USD , bao gồm cả dây chuyền sản xuất. Đây là tài sản mà Foxconn mua vào năm 2022 để mở rộng sang mảng EV.

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Foxconn đã tăng 36%, vượt mức tăng 21% của chỉ số chuẩn thị trường Đài Loan. Trong phiên gần nhất trước khi công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu tăng thêm 1,8%.