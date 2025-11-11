Mastercard đồng hành cùng Việt Nam chuyển đổi số bền vững

Mastercard khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số tại Việt Nam, mang công nghệ thanh toán hiện đại giúp kết nối an toàn, thúc đẩy kinh tế số và phát triển bền vững.

Năm 2020, Việt Nam khởi động hành trình hướng đến xây dựng nền kinh tế số. Đến nay, tác động của tầm nhìn này hiện hữu trong đời sống hàng ngày, khi người dân chạm thẻ và thiết bị thông minh để di chuyển trên mạng lưới giao thông công cộng; hộ kinh doanh nhỏ dễ dàng thanh toán số; người tiêu dùng tận hưởng trải nghiệm giao dịch an toàn, liền mạch cả trong nước và quốc tế.

Trong suốt quá trình này, Mastercard luôn là đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng tổ chức công và tư để mở rộng khả năng tiếp cận số, củng cố niềm tin vào thanh toán điện tử, trao quyền cho cộng đồng phát triển trong kỷ nguyên kết nối.

Ngành tài chính - ngân hàng, đặc biệt là mảng thanh toán, luôn đóng vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến cuối năm 2024, cả nước có hơn 204,5 triệu tài khoản thanh toán cá nhân và 154,1 triệu thẻ đang hoạt động. Gần 87% người Việt Nam trên 15 tuổi có tài khoản ngân hàng và có hơn 443.000 điểm chấp nhận thanh toán số trên toàn quốc.

Trong giai đoạn 2020-2025, thanh toán không tiền mặt tăng trưởng ấn tượng về cả số lượng và giá trị, vượt mục tiêu đề ra trong Quyết định 1813 về “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025”. Trong năm 2024, giá trị thanh toán không tiền mặt đạt mốc 295,3 triệu tỷ đồng - gấp 26 lần GDP Việt Nam - vượt mục tiêu ban đầu. Số lượng giao dịch qua mã QR trong quý I tăng hơn 81% so với cùng kỳ năm trước, trở thành phương thức thanh toán không tiền mặt phát triển nhanh và được sử dụng rộng rãi nhất.

Thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam tiếp tục trên đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Hành trình chuyển đổi hướng đến xã hội không tiền mặt của Việt Nam được định hướng bởi khung chính sách vững chắc và tinh thần hợp tác giữa khu vực công và tư nhân.

Trong 5 năm qua, hàng loạt sáng kiến được triển khai - điển hình là chương trình “Ngày không tiền mặt” và “Ngày thẻ Việt Nam”, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiếp nhận thanh toán điện tử.

Các hợp tác liên ngành đang hiện đại hóa trải nghiệm thanh toán trong nhiều lĩnh vực như bán lẻ, du lịch, dịch vụ công - biến tiện ích số trở thành một phần tất yếu của đời sống. Mastercard là đối tác đồng hành trong nhiều chương trình này, đóng góp hiểu biết chuyên ngành, chuyên môn toàn cầu và quy chuẩn công nghệ nhằm góp phần thúc đẩy nền kinh tế số toàn diện, bền vững.

Ví dụ tiêu biểu là thẻ đồng thương hiệu NAPAS-Mastercard, sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam tích hợp tiêu chuẩn chip nội địa và quốc tế trong cùng một giải pháp. Ra mắt vào tháng 5 dưới sự hợp tác giữa Mastercard, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và ngân hàng hàng đầu trong nước, sản phẩm này mang đến cho người tiêu dùng sự linh hoạt và tiện lợi khi giao dịch trong nước lẫn quốc tế, đảm bảo tính tương thích, an toàn và hiệu quả. Đây là cột mốc chiến lược thể hiện cam kết của các bên trong việc mang đến giải pháp thanh toán tiên tiến và sáng tạo cho thị trường.

Thẻ đồng thương hiệu NAPAS-Mastercard cho phép người dùng Việt Nam giao dịch thuận tiện ở bất cứ đâu.

Mastercard cũng hỗ trợ đổi mới trong dịch vụ hàng ngày, đặc biệt lĩnh vực giao thông công cộng - nơi giải pháp thanh toán không tiếp xúc “chạm để đi” mang lại sự thuận tiện và minh bạch cho người dân.

Mastercard hợp tác Công ty Đường sắt Đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) để triển khai thành công giải pháp thanh toán không tiếp xúc trên tuyến metro số 1. Đến tháng 4, hệ thống thanh toán mở (open-loop) được tích hợp trên toàn mạng lưới xe buýt của TP.HCM, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành giao thông công cộng. Hệ thống này giúp hành khách thanh toán linh hoạt cho các chuyến đi bằng nhiều hình thức không dùng tiền mặt như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước EMV, ví điện tử và thiết bị thông minh.

Năm năm qua ghi dấu sự thành công của Việt Nam trong chuyển đổi số nhờ tầm nhìn dài hạn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên. Giai đoạn tiếp theo, trọng tâm chuyển sang tối ưu hóa kết nối, bền vững hơn và bao trùm hơn.

Tầm nhìn của chương trình chuyển đổi số quốc gia vượt ra ngoài mốc 2025, đòi hỏi sự đồng hành lâu dài của đối tác công và tư. Với kinh nghiệm toàn cầu về công nghệ thanh toán, an ninh mạng và giải pháp chuyển đổi số hướng đến thành phố thông minh, Mastercard khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế số toàn diện, bền vững và mang lại cơ hội thịnh vượng cho mọi người.