iPhone Air và iPhone 17 Pro Max: Chọn máy siêu mỏng hay màu độc đáo?

iPhone Air và iPhone 17 Pro Max trở thành tâm điểm chú ý khi cùng đại diện cho thế hệ smartphone cao cấp mới của Apple.

Hai sản phẩm sở hữu thiết kế tinh tế, hiệu năng vượt trội và cải tiến đáng giá. Sự khác biệt ở nhiều điểm trên sản phẩm mang đến đa dạng lựa chọn phù hợp từng nhu cầu người dùng.

Thiết kế tinh tế, màn hình sắc nét

iPhone Air ghi điểm với thân máy siêu mỏng 5,64 mm và trọng lượng 165 g, mang lại cảm giác cầm nhẹ tay và tinh tế hơn. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max cho thấy sự chắc chắn và sang trọng nhờ độ dày 8,75 mm và trọng lượng 231 g cùng với đó là màu cam mới mẻ, năng động.

Thiết kế điện thoại mới nhà Apple tinh tế và sang trọng.

Chất liệu cũng là điểm đáng chú ý. iPhone Air dùng khung viền titanium, còn Pro Max được hoàn thiện từ nhôm nguyên khối giúp tản nhiệt tốt hơn. iPhone Air và iPhone 17 Pro Max đều đạt chuẩn kháng nước IP68 và sở hữu kính Ceramic Shield bền bỉ.

Cả iPhone Air và iPhone 17 Pro Max đều được trang bị tấm nền LTPO Super Retina XDR OLED tiên tiến, mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và độ tương phản cao. Hai màn hình đều hỗ trợ độ phân giải lớn, giúp nội dung hiển thị chi tiết và rõ ràng hơn trong mọi điều kiện.

Màn hình điện thoại sắc nét và sống động.

Tuy nhiên, iPhone 17 Pro Max sở hữu kích thước 6,9 inch, nhỉnh hơn so với 6,5 inch trên iPhone Air, tạo cảm giác thoải mái khi xem phim hay chơi game. Bên cạnh đó, cả hai đều hỗ trợ tần số quét linh hoạt 1-120 Hz, độ sáng tối đa 3.000 nits cùng khả năng chống chói hiệu quả, đảm bảo hiển thị mượt mà.

Hiệu năng hiện đại, chipset mạnh mẽ

iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max đều được trang bị chip A19 Pro mạnh mẽ, mang lại hiệu suất xử lý nhanh và ổn định. Tuy nhiên, bản Pro Max sở hữu GPU 6 lõi cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi, giúp duy trì hiệu năng lâu hơn khi chơi game hay xử lý đồ họa.

Smartphone sở hữu hiệu năng hiện đại, chipset mạnh mẽ.

iPhone Air và iPhone 17 Pro Max đều có dung lượng khởi điểm 256 GB, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ cơ bản của người dùng. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max hỗ trợ dung lượng tối đa lên đến 2TB, gấp đôi so với iPhone Air. Người dùng có thể vô tư quay phim, chụp ảnh và lưu trữ dữ liệu dài hạn mà không lo đầy bộ nhớ.

Camera sắc nét và viên pin lớn

iPhone Air chỉ được trang bị camera đơn 48 MP Fusion, tuy vẫn chụp tốt nhưng thiếu linh hoạt hơn so với hệ thống ba camera 48 MP của iPhone 17 Pro Max. Mẫu Pro Max còn có khả năng zoom quang học 8x, hỗ trợ quay video ProRes RAW, phù hợp người làm nội dung chuyên nghiệp.

Camera sắc nét và viên pin lớn.

iPhone Air có thời lượng pin cho phép phát video liên tục 27 giờ, trong khi iPhone 17 Pro Max đạt đến 37 giờ. iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max đều hỗ trợ sạc nhanh, giúp nạp 50% pin chỉ trong 20 phút, thiết bị đảm bảo hoạt động bền bỉ cả ngày.

Mua iPhone Air và iPhone 17 Pro Max chính hãng tại CellphoneS

Khi mua iPhone Air hoặc iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS, người mua sẽ được đảm bảo hàng chính hãng và bảo hành phù hợp. Hệ thống cửa hàng rộng cho phép người mua dễ dàng đến trải nghiệm mua hàng.

Cửa hàng được đánh giá cao từ khách hàng nhờ dịch vụ tận tình từ phía nhân viên. Việc thanh toán linh hoạt qua nhiều hình thức giúp khách hàng dễ dàng mua iPhone.

iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max đều là 2 lựa chọn lý tưởng trong hệ sinh thái Apple, đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng. Hai sản phẩm đều mang đến trải nghiệm mượt mà, đẳng cấp với thời gian sử dụng bền bỉ.