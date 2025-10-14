Giá iPhone 17 Pro Max mới và điểm khác biệt với bản Pro

Bảng giá iPhone 17 Pro Max đang là chủ đề được quan tâm khi Apple ra mắt dòng flagship cao cấp với nhiều cải tiến.

Nhiều người cũng băn khoăn rằng nên chọn iPhone 17 Pro Max hay phiên bản 17 Pro thì phù hợp hơn trong thời điểm hiện tại. Giá iPhone 17 Pro Max hiện từ 37,99 triệu đồng đến 50,99 triệu đồng tùy theo phiên bản. Người dùng dễ dàng tham khảo và lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu của mình.

Giá bán có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi và chính sách từng hệ thống bán lẻ.

Hiện, bảng giá iPhone 17 Pro Max phản ánh rõ phân khúc cao cấp của dòng sản phẩm này. Với nhiều tùy chọn dung lượng và màu sắc, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách.

Dòng iPhone 17 năm nay khiến nhiều người phân vân giữa 2 lựa chọn cao cấp là iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Điểm khác biệt về kích thước, pin, khả năng zoom và dung lượng lưu trữ khiến mỗi phiên bản phù hợp với một nhóm người dùng khác nhau.

Nếu là người dùng chuyên nghiệp, thích màn hình lớn và yêu cầu cao về hiệu năng, iPhone 17 Pro Max sẽ là lựa chọn hợp lý. Máy sở hữu màn hình Super Retina XDR 6.9 inch và hệ thống camera Pro Fusion 48 MP với zoom quang học 8x. Nhờ đó, từng chi tiết trong bức ảnh được tái hiện chân thực và rõ nét hơn.

Về pin, iPhone 17 Pro Max ghi điểm với thời lượng lên tới 37 giờ phát video và 33h phát trực tuyến. Sạc nhanh 40 W qua cáp USB-C và sạc 30 W qua MagSafe giúp người dùng linh hoạt trong quá trình sử dụng. Cấu trúc nhôm nguyên khối tích hợp buồng tản nhiệt giúp máy duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài.

Theo bảng giá iPhone 17 Pro Max, mức giá thuộc phân khúc cao cấp nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì sản phẩm mang lại. Với những nâng cấp mạnh về camera, pin và khả năng hiển thị, iPhone 17 Pro Max chính là lựa chọn phù hợp.

Còn với iPhone 17 Pro, sản phẩm hướng đến người dùng thích sự nhỏ gọn, tinh tế nhưng vẫn muốn tận hưởng hiệu năng hàng đầu. Màn hình 6.3 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz cho hiển thị mượt mà, sắc nét. Thiết kế khung nhôm nguyên khối nhẹ mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, dễ sử dụng trong thời gian dài.

Điện thoại iPhone 17 Pro cũng được trang bị chip A19 Pro cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi tiên tiến, đảm bảo hiệu suất ổn định khi chơi game hoặc xử lý công việc. Cụm camera ba ống kính 48 MP, cho phép người dùng ghi lại hình ảnh chi tiết và sắc nét trong đa dạng điều kiện.

Với thời lượng pin 31 giờ phát video và giá bán khởi điểm khoảng 34 triệu đồng, iPhone 17 Pro là lựa chọn lý tưởng cho người dùng yêu thích thiết kế nhỏ gọn. Sản phẩm vẫn mạnh mẽ và tối ưu cho công việc và giải trí hàng ngày.

CellphoneS hiện là một trong những địa chỉ uy tín hàng đầu để mua iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro chính hãng tại Việt Nam. Tại đây, người dùng có thể dễ dàng chọn lựa nhiều phiên bản dung lượng, màu sắc cùng mức giá công khai minh bạch. Hệ thống còn thường xuyên triển khai chương trình thu cũ đổi mới, giúp tiết kiệm chi phí khi nâng cấp.

Thực tế, người dùng có thể tham khảo bảng giá iPhone 17 Pro Max và tương quan về các hiệu năng mà sản phẩm mang lại. Những ưu điểm được nâng cấp khiến iPhone 17 Pro Max xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho người dùng yêu công nghệ. Nếu đang cân nhắc nâng cấp, người dùng có thể đến CellphoneS để trải nghiệm và sở hữu ngay hôm nay.