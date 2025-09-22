Thi nhau bẻ iPhone siêu mỏng

iPhone Air gây chú ý với thiết kế mỏng 5,6 mm nhưng loạt thử nghiệm bẻ cong cho thấy máy bền bỉ, vượt xa lo ngại về mức độ mong manh.

Độ mỏng của iPhone Air khiến người dùng lo lắng thiết bị này dễ bị cong vênh. Ảnh: Bloomberg.

iPhone Air, mẫu điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của Apple, đang trở thành tâm điểm chú ý trên Internet. Với độ dày chỉ 5,6 mm, thiết bị còn mỏng hơn cả Galaxy S25 Edge của Samsung. Nhiều người lo ngại một chiếc điện thoại mỏng như dao cạo sẽ dễ bị bẻ cong hoặc hư hỏng trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, loạt thử nghiệm uốn cong từ cộng đồng cho thấy điều ngược lại. Ngay khi sản phẩm được mở bán, hàng loạt video xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh người dùng cố tình thử thách độ bền của iPhone Air. Họ đặt điện thoại lên cạnh bàn để bẻ cong, thậm chí dùng búa đập mạnh. Cho đến nay, chưa ai thành công trong việc phá hủy hoàn toàn thiết bị.

Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến “bendgate”, sự cố từng gây tranh cãi khi iPhone 6 Plus ra mắt năm 2014. Khi đó, không ít người dùng phản ánh máy dễ cong vênh chỉ sau một thời gian bỏ trong túi quần. Với iPhone Air, Apple dường như vấn đề này không hề tồn tại.

Một trong những bài kiểm tra được chú ý nhất đến từ YouTuber Trung Quốc Mediastorm. Thay vì những màn thử nghiệm ngẫu hứng, anh áp dụng phương pháp khoa học hơn khi đặt iPhone Air và iPhone 6 Plus vào máy tạo lực, ép xuống phần giữa trong khi hai đầu được cố định. Cách làm này mô phỏng ứng suất uốn cong thực tế mà điện thoại có thể gặp phải.

Kết quả đo được cho thấy, iPhone Air chịu lực -60,1 kgf, trong khi iPhone 6 Plus ở mức -60,2 kgf. Dưới cùng điều kiện, iPhone 6 Plus bị biến dạng rõ rệt, còn iPhone Air gần như không bị ảnh hưởng. Mediastorm cho biết người dùng có thể cảm nhận điện thoại hơi cong nhẹ khi ấn mạnh, nhưng khi thả tay, máy lập tức trở lại hình dạng ban đầu.

Thử nghiệm này khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Một sản phẩm mỏng như bút chì nhưng lại bền bỉ hơn nhiều so với kỳ vọng. Điều đó cũng cho thấy Táo khuyết đã dành nhiều nỗ lực trong thiết kế, kết hợp vật liệu và kỹ thuật chế tạo để tạo nên một chiếc smartphone vừa mỏng nhẹ vừa chắc chắn.

Dù còn cần thêm thời gian để kiểm chứng trong điều kiện sử dụng hàng ngày, iPhone Air đang chứng minh rằng độ mỏng không đồng nghĩa với sự mong manh. Cộng đồng người dùng có thể tiếp tục tìm cách phá hủy chiếc điện thoại này nhưng dường như Apple đã tạo ra một thiết bị đủ bền để vượt qua mọi thử thách.