iPhone 17 Pro Max lập kỷ lục mới

iPhone 17 Pro và Pro Max đánh dấu lần đầu tiên Apple trang bị tùy chọn lưu trữ lên đến 2 TB và chính thức mở ra phân khúc giá hoàn toàn mới.

Mặt lưng iPhone 17 Pro Max. Ảnh: 9to5mac.

Apple vừa chính thức giới thiệu iPhone 17 Pro và Pro Max, hai mẫu cao cấp nhất trong dòng iPhone 17. Tim Cook mô tả đây là những chiếc iPhone mạnh mẽ và tham vọng nhất mà Apple từng tạo ra.

Với mức giá khởi điểm từ 1.099 USD cho bản 256 GB, bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max hướng đến nhóm người dùng cao cấp, mong muốn trải nghiệm thiết kế mới cùng hiệu năng mạnh mẽ. So với bản tiền nhiệm, về cơ bản mức giá được giữ nguyên do tùy chọn bộ nhớ trong 128 GB đã bị loại bỏ.

Đáng chú ý, phiên bản iPhone 17 Pro Max đánh dấu việc lần đầu có tùy chọn bộ nhớ trong lên đến 2 TB. Với giá bán 1.999 USD , đây cũng trở thành chiếc iPhone đắt nhất từ trước nay. Tại Việt Nam, phiên bản này được bán với giá 64 triệu đồng, cho đặt hàng từ 12/9 và sẽ đến tay khách hàng từ 19/9.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được đánh giá có cải tiến lớn với màu sắc đậm, thiết kế 2 tông màu và camera độ phân giải cao.

Cả hai mẫu đều sử dụng chip A19 Pro, bộ vi xử lý mạnh mẽ và tiết kiệm điện năng nhất mà Apple từng phát triển. Đây là chip tiến trình 3nm với CPU 6 nhân mà Apple khẳng định là “nhanh nhất trên smartphone hiện nay”, đi kèm GPU 5 nhân.

iPhone 17 Pro và Pro Max chỉ có 3 tùy chọn màu sắc gồm bạc, xanh nhưng nổi bật hơn so với các dòng Pro tiền nhiệm ở màu cam mới.

Về thiết kế, Apple đã chuyển từ titan quay lại khung nhôm nguyên khối, đồng thời cả mặt trước và sau đều được phủ chất liệu Ceramic Shield chống trầy xước, trong đó mặt trước được trang bị lớp phủ thế hệ hai siêu bền. Dù thay đổi về chất liệu, kích thước của dòng Pro gần như không đổi.

Với nhiều thay đổi, iPhone 17 Pro Max được dự đoán sẽ "cháy hàng" giai đoạn đầu do nhu cầu của người dùng rất cao. Để đảm bảo mức giá tốt và nhận hàng sớm, người dùng nên lựa chọn những chuỗi cửa hàng uy tín.

