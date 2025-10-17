iPhone 17 Pro Max cam bất ngờ 'phai màu'

Một số người dùng phản ánh iPhone 17 Pro Max có dấu hiệu đổi màu sau thời gian ngắn sử dụng, nghi do hiện tượng oxy hóa khung nhôm.

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bỗng đổi màu ra hồng vàng. Ảnh: Reddit.

Một số người dùng iPhone 17 Pro Max cho biết chiếc điện thoại màu cam vũ trụ của họ đang dần chuyển sang tông vàng hồng sau một thời gian sử dụng. Hiện tượng này được chia sẻ đầu tiên trên Reddit và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trong cộng đồng người dùng Apple.

Theo phản ánh, phần khung kim loại của máy xuất hiện sự thay đổi màu sắc rõ rệt, trong khi mặt lưng vẫn giữ được màu cam sáng như ban đầu. Nhiều người cho rằng nguyên nhân màu sắc biến đổi có thể liên quan đến vật liệu chế tạo khung, vốn được làm từ nhôm anot hóa.

Nhiều người dùng cho rằng đây là hậu quả của quá trình oxy hóa, phản ứng tự nhiên khi nhôm tiếp xúc với không khí. Thông thường, Apple sử dụng lớp phủ anot hóa dày và đồng nhất để ngăn quá trình này xảy ra, giúp duy trì độ bền màu theo thời gian. Tuy nhiên, với một số máy thuộc lô sản xuất cụ thể, lớp phủ có thể không được xử lý đồng đều, khiến một phần khung bị phản ứng và đổi màu.

Những hình ảnh được chia sẻ trực tuyến cho thấy các vết chuyển màu tập trung ở khu vực góc máy hoặc viền, nơi thường chịu ma sát và tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều nhất. Màu sắc chuyển dần từ cam sáng sang vàng hồng, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với thiết kế gốc.

Dù sự thay đổi này không ảnh hưởng đến hiệu năng của thiết bị, nhiều người dùng vẫn tỏ ra lo lắng vì yếu tố thẩm mỹ. Một số ý kiến cho rằng sắc vàng hồng mang lại vẻ “cổ điển” độc đáo, song phần lớn mong muốn sản phẩm giữ nguyên màu sắc ban đầu mà họ đã lựa chọn.

Hiện Apple chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về vấn đề. Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, Táo khuyết có thể đang thu thập dữ liệu và theo dõi phản hồi của người dùng để xác định phạm vi ảnh hưởng trước khi đưa ra kết luận.

Một số người dùng khuyến nghị nếu phát hiện tình trạng đổi màu, chủ sở hữu nên kiểm tra máy dưới ánh sáng tự nhiên, tránh sử dụng dung dịch tẩy rửa có cồn hoặc vật liệu mài mòn vì có thể khiến quá trình oxy hóa diễn ra nhanh hơn. Sau đó, người dùng nên liên hệ với trung tâm hỗ trợ của Apple, cung cấp hình ảnh minh chứng và yêu cầu đánh giá. Trong trường hợp xác nhận lỗi thuộc về sản phẩm, người dùng có thể được hỗ trợ theo chính sách bảo hành.

Từ khi ra mắt, iPhone 17 Pro Max đã gặp phải một số vấn đề nhỏ liên quan đến thiết kế và phần mềm. Trước đó, cộng đồng từng phản ánh tình trạng trầy xước quanh cụm camera, hiện tượng được gọi vui là “cào trầy”. Một số thiết bị trưng bày tại Apple Store cũng xuất hiện dấu hiệu đổi vật liệu ở vòng từ MagSafe, buộc Apple phải khắc phục bằng cách thêm lớp silicon bảo vệ.