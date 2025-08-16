iPhone 17 Pro chưa ra mắt đã bị sao chép

iPhone 17 Pro dự kiến ra mắt trong tháng 9 nhưng đã bị sao chép thiết kế bởi một số nhà sản xuất đến từ Trung Quốc, cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng điện thoại mới.

iPhone 17 Pro bị đạo nhái thiết kế tại Trung Quốc. Ảnh: New QQ.

Apple dự kiến tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9/9. Một blogger công nghệ quốc tế gần đây chia sẻ hình ảnh được cho là thư mời giới thiệu "Hội nghị mùa thu 2025" của Táo khuyết.

Theo bức ảnh, sự kiện có chủ đề "Futurebound" (tạm dịch: Hướng tới tương lai), với logo Apple màu cam đồng, trùng khớp với bảng màu dự kiến của iPhone 17 Pro. Đây cũng là mẫu máy đầu tiên sử dụng thiết kế cụm camera ma trận ngang lớn mà Táo khuyết nhiều khả năng duy trì trong 5 năm tới.

Tuy nhiên, ngay sau khi đăng tải, tài khoản mạng xã hội của blogger này bị khóa. Tính xác thực của hình ảnh vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhiều ý kiến cho rằng mức độ tin cậy của thông tin rò rỉ ở mức trên 50%.

Điều gây chú ý hơn là khi sản phẩm chưa ra mắt, trên thị trường đã xuất hiện bản sao của iPhone 17 Pro. Hình thức bên ngoài của mẫu máy nhái này khá giống bản thật. Ở mặt trước, phần viền dưới dày, màn hình chất lượng thấp và góc hiển thị khá tối. Máy chạy Android nhưng cài hình nền iOS 26 để đánh lừa người dùng.

Ngay cả hộp sản phẩm cũng được làm theo phong cách của Apple. Tuy nhiên, nhiều chi tiết chưa chuẩn xác khi logo đặt sai vị trí, thiết kế ghép kính ở module camera chưa được tái hiện, cho thấy mức độ hoàn thiện thấp.

Không chỉ các nhà sản xuất điện thoại nhái, một số thương hiệu chính thống cũng bị đánh giá là học hỏi thiết kế của nhà sản xuất iPhone. Realme gần đây công bố dòng Realme P4 tại Ấn Độ, với cụm camera ngang lớn và bố trí ống kính khá tương đồng với iPhone 17 Pro trong các bản dựng rò rỉ. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là Realme P4 không có cảm biến LiDAR.

Xu Qi, Phó chủ tịch Realme Trung Quốc, cho biết công ty từng áp dụng thiết kế ma trận Deco lớn trên Neo5 SE, do đó việc sử dụng lại ngôn ngữ thiết kế này không có gì lạ. Tuy nhiên, việc các chi tiết bố trí trùng khớp với iPhone 17 Pro khiến giới công nghệ bàn luận sôi nổi.

Trong bối cảnh Apple vẫn chưa chính thức công bố iPhone 17 Pro, sự xuất hiện của các bản sao và sản phẩm nhái cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng smartphone mới. Đồng thời, nó cũng phản ánh tình trạng cạnh tranh gay gắt trong ngành smartphone hiện nay.