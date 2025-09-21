Có nên cập nhật iPhone lên iOS 26?

Liquid Glass là cải tiến đáng giá nhất trên iOS 26, mang lại những điều mới mẻ về giao diện, bên cạnh một số cải tiến nhỏ về tính năng và độ tối giản.

Apple vừa chính thức phát hành iOS 26. Sau một năm thất vọng khi nhiều tính năng Apple Intelligence không ra mắt theo kế hoạch, bản cập nhật này tập trung cải tiến giao diện với thiết kế Liquid Glass, cùng một số tinh chỉnh giúp tăng trải nghiệm sử dụng.

Trên thực tế, nhiều người đã dùng iOS 26 trong giai đoạn thử nghiệm (beta). Rút kinh nghiệm từ iOS 18, đa số tính năng được Apple trình diễn tại WWDC 2025 có mặt trên bản chính thức.

Sau khi phát hành chính thức, nhiều trang tin quốc tế đánh giá cao các nâng cấp trên iOS 26 tuy vẫn còn một số điểm cần cải thiện, đặc biệt xoay quanh giao diện mới.

Ấn tượng đầu tiên với Liquid Glass

Viết trên CNET, tác giả Zachary McAuliffe bày tỏ ấn tượng với giao diện Liquid Glass. Ánh sáng và chuyển động các thành phần giao diện tạo cảm giác thú vị. Tất nhiên, mọi thứ không ảnh hưởng đến cách hoạt động của iPhone.

"Những thay đổi trên Liquid Glass tập trung vào thẩm mỹ hơn là chức năng. Tuy các menu trông khác biệt và nút bấm khi mở Control Center nhìn bóng bẩy hơn, bạn sẽ có cảm giác quen thuộc khi sử dụng chúng", McAuliffe cho biết.

Giao diện Liquid Glass của iOS 26. Ảnh: MacStories.

Apple áp dụng Liquid Glass trên mọi nền tảng. Dù vậy, tác giả Dan Moren từ Six Colors cho rằng giao diện này vẫn thoải mái nhất khi dùng trên iPhone và iPad nhờ hiệu ứng tương tác tốt hơn. Ví dụ, hình ảnh và chữ sẽ nổi khối khi vuốt để mở thanh thông báo, hoặc biến dạng/đổi màu nếu nằm dưới thanh công cụ.

“Điều này khá ấn tượng nhưng đôi khi gây mất tập trung. Nhiều lúc bạn sẽ thấy văn bản biến dạng so với nội dung đang đọc. Khi nội dung cuộn đột ngột chuyển từ sáng sang tối, các nút bấm cũng chuyển màu theo nhưng đôi lúc gây khó chịu”, Moren nhận xét.

Với yếu tố kính (Glass), Apple có một số tinh chỉnh để tránh khó chịu. Ví dụ khi xem nội dung đen trên nền trắng và lướt ngang qua nội dung tối hơn, giao diện sẽ chuyển trạng thái (sáng/tối) nhanh hoặc chậm dựa trên tốc độ cuộn. Dù thông minh, Moren cho rằng mọi thứ lẽ ra không cần phức tạp đến thế.

“Điều này gợi đến câu chuyện ngụ ngôn cũ khi Mỹ dành nhiều năm và hàng triệu USD thiết kế cây bút có thể viết ngoài không gian, trong khi Liên Xô chỉ sử dụng bút chì. Apple lẽ ra không cần một thiết kế đòi hỏi tinh chỉnh giao diện lập tức”, Moren viết thêm.

Hiệu ứng trong suốt, nổi khối của Liquid Glass trên iOS 26. Ảnh: MacStories.

Nếu “Glass” nói đến diện mạo mới, phần lỏng (Liquid) nhấn mạnh hiệu ứng và cảm giác. Những nút bấm chia tách, nảy và lơ lửng giống hệt cách thiết kế Dynamic Island.

Theo Moren, thiết kế này giúp dễ nhận biết các thay đổi trong giao diện nhưng lại áp dụng chưa nhất quán, đặc biệt khi nút bấm thường xuyên đổi vị trí. Sau nhiều lần chiêm ngưỡng, các hiệu ứng động dễ gây mất tập trung.

Cần thời gian làm quen

Apple cũng thay đổi một số thành phần cơ bản của iOS như menu cuộn ngang. Thay vì đưa tất cả lên hàng dài và bắt người dùng cuộn nhiều lần, bố cục mới chỉ hiển thị một số tùy chọn. Khi nhấn vào mũi tên bên phải, toàn bộ tùy chọn được mở rộng theo chiều dọc, giúp dễ nhìn và chọn hơn.

Biểu tượng ứng dụng trên iOS 26 được thiết kế lại với các lớp trong suốt. Người dùng vẫn có thể chọn kiểu sáng, tối, màu đơn sắc hoặc trong suốt. Tuy đã xuất hiện từ iOS 18, khả năng tùy biến màn hình chính vẫn đáng dùng thử cùng giao diện mới của iOS 26.

Giao diện menu cuộn ngang mới trên iOS 26. Ảnh: Six Colors.

iOS 26 thêm một số tùy chọn tinh chỉnh màn hình khóa. Bổ sung lớn nhất là kích thước đồng hồ, có thể kéo giãn hoặc thu nhỏ để phù hợp hình nền phía sau. Do hệ thống tự động của Apple chưa hoàn hảo, có thể mất chút thời gian tinh chỉnh thủ công vị trí hình nền, kích thước đồng hồ để kết quả ưng ý nhất.

Khi thay đổi kích thước đồng hồ, vị trí widget được chuyển xuống dưới màn hình để không che chủ thể ảnh. Người dùng cũng có tùy chọn bật hiệu ứng 3D, tạo cảm giác nổi khối cho các chi tiết trong ảnh khi nghiêng điện thoại.

Theo McAuliffe, điểm trừ duy nhất của tính năng chỉnh kích thước đồng hồ là chỉ áp dụng cho một kiểu chữ. Tuy vậy, khả năng tùy chỉnh màu sắc, độ dày font vẫn được giữ nguyên.

Khả năng tùy biến màn hình khóa được mở rộng trên iOS 26. Ảnh: AppleInsider.

Trong lúc nghe nhạc, ảnh bìa album sẽ hiển thị toàn màn hình khóa, thêm hiệu ứng chuyển động nếu được hãng phát hành hỗ trợ. Trước mắt, thay đổi này nhận về nhiều đánh giá tích cực trên mạng xã hội.

Nhìn chung, Dan Moren từ Six Colors cho rằng người dùng cần thời gian làm quen giao diện mới. Phần lớn nhận xét về thiết kế vẫn mang tính chủ quan, và Apple sẽ phải thu thập ý kiến để tinh chỉnh giao diện tốt hơn.

Tập trung tối giản ứng dụng

Camera là một trong những app được sử dụng nhiều nhất trên iPhone, bằng chứng là Apple luôn cải tiến máy ảnh qua từng năm. Trên iOS 26, ứng dụng camera được nâng cấp theo hướng tối giản, dễ dùng hơn.

Khi truy cập ứng dụng camera, người dùng chỉ thấy 2 chế độ chính: chụp ảnh và quay video. Các chế độ phụ như ảnh chân dung, quay slow-motion chỉ hiển thị khi vuốt tiếp sang trái hoặc phải, giảm khả năng chọn nhầm.

Ứng dụng Camera trên iOS 26. Ảnh: Six Colors.

Tương tự, các nút điều khiển nâng cao như khẩu độ, phơi sáng, hiệu ứng màu... chỉ được hiển thị khi vuốt hoặc chạm vào biểu tượng menu ở góc trên màn hình.

“Thiết kế mới của Apple cho thấy thực tế rằng người dùng chỉ muốn bật app, chụp ảnh hoặc quay video rồi thoát. Bản thân hãng đã thiết kế phần cứng để iPhone chụp ảnh đẹp mà không cần tinh chỉnh nhiều”, Moren nhấn mạnh.

Ứng dụng Camera trên iOS 26 cũng bổ sung một số tính năng liên quan đến AirPods. Khi sử dụng các model với chip H2, chất lượng thu âm sẽ tốt hơn. Ngoài ra, nút điều khiển trên AirPods giờ đây có thể tận dụng để chụp ảnh từ xa.

Apple cũng tối giản ứng dụng gọi điện trên iOS 26. Với bố cục Hợp nhất (Unified), danh bạ yêu thích được đưa lên đầu, trong khi lịch sử cuộc gọi nằm bên dưới. Các mục danh bạ và bàn phím nằm riêng.

Giao diện Safari trên iOS 26 được thiết kế tối giản hơn. Ảnh: Six Colors.

Dù không có nhiều cải tiến, Apple vẫn tinh chỉnh giao diện Safari theo hướng tối giản. Trên iOS 26, thanh công cụ quen thuộc với các nút điều hướng, chia sẻ, bookmark… bị loại bỏ. Thay vào đó, giao diện Safari chỉ còn nút quay lại, thanh địa chỉ và menu để mở rộng điều khiển.

Viết trên Six Colors, tác giả Dan Moren thừa nhận đã quen với giao diện này, song đôi lúc màu nền trang web không đồng nhất với Liquid Glass. Điều đó dẫn đến hiệu ứng màu sắc khác nhau giữa các thành phần, gây khó chịu khi sử dụng.

Những cải tiến nhỏ

Tương tự các bản cập nhật lớn khác, iOS 26 mang đến một số cải tiến nhỏ. Ví dụ, phần quản lý trong cài đặt được thiết kế lại, hiển thị thời gian sạc lần nhất và thời gian sạc đầy còn lại. Biểu đồ bên dưới thể hiện mức sử dụng pin so với trung bình hàng ngày.

Người dùng có thể thay đổi thiết bị thu âm với tính năng Local Capture sang micro tích hợp, AirPods hoặc micro rời qua cổng USB-C. Với AirPods, iOS 26 cho phép tạm dừng nhạc khi ngủ.

Phần quản lý pin mới trên iOS 26. Ảnh: Six Colors.

Tuy có phần hữu ích, Moren cho rằng chế độ này thiếu tính tùy biến, chẳng hạn như chỉnh thời gian hay thêm ứng dụng ngoại lệ, đặc biệt với những người dựa vào tiếng ồn trắng để ngủ.

Tiếp theo, ứng dụng Mật khẩu (Passwords) bổ sung phần lịch sử chỉnh sửa. Ứng dụng Ảnh (Photos) tách bộ sưu tập với giao diện xem ảnh thành 2 phần riêng biệt.

Apple Music giờ đây có thêm chế độ AutoMix, sử dụng AI để tạo hiệu ứng chuyển tiếp mượt mà giữa 2 bài hát. Theo Moren, tính năng này đôi lúc tinh chỉnh quá mạnh tay khi có lần làm chậm 30 giây liên tục để khớp nhịp điệu bài tiếp theo.

“Là một tính năng mới, nó khá thú vị. Dù vậy, tôi nghĩ nhiều người sẽ khó chịu khi tính năng tự chỉnh các bài hát ưa thích”, cây viết từ Six Colors cho biết.

Tính năng chỉnh thời gian báo thức lại trên iOS 26. Ảnh: MacStories.

Trong ứng dụng Đồng hồ (Clock), người dùng có thể chỉnh khoảng cách giữa các đợt báo thức thay vì cố định 9 phút như trước. Ngoài ra, ứng dụng Nhắn tin hỗ trợ chỉnh ảnh nền và tạo bình chọn, giúp các nhóm chat không còn đơn điệu.

Trò chơi (Games) cũng là ứng dụng mới trên iOS 26, dành cho những người chơi game để liên lạc, thách đấu bạn bè. Dù vậy, Zachary McAuliffe từ CNET nhận định app này chưa hoàn thiện khi không thể xóa game trong thư viện, thao tác kết nối tay cầm chưa trực quan.

Vẫn còn thời gian hoàn thiện

Với iOS 26, Apple mang đến giao diện Liquid Glass cùng nhiều cải tiến nhỏ về trải nghiệm. Moren thừa nhận chưa ủng hộ giao diện mới khi các hiệu ứng đôi khi gây cảm giác “như nhìn màn hình qua tấm gương méo”.

“Tuy nhiên, đây cũng không phải thảm họa khiến mọi người bỏ chạy. Rất hiếm người dùng iPhone không cập nhật phần mềm. Tôi không nghĩ nhiều người sẽ ở lại iOS 18 chỉ vì khó chịu với giao diện mới”, cây viết từ Six Colors nhấn mạnh.

Một điểm đáng chú ý khác khi Apple gần như tránh đề cập trực diện đến Apple Intelligence. Vẫn có các nâng cấp xoay quanh Visual Intelligence và phím tắt, nhưng nhiều người vẫn có thể bỏ qua nếu không hứng thú.

Những yếu tố giao diện mới trên iOS 26. Ảnh: MacStories.

“Apple vẫn muốn mọi người nhớ rằng tính năng AI đang tồn tại, nhưng bạn hoàn toàn có thể bỏ qua và tiếp tục dùng máy bình thường”, Moren bình luận.

Nhìn chung, tương lai của iOS 26 phụ thuộc nhiều vào bên thứ ba, từ việc ứng dụng chuyển sang Liquid Glass đến khả năng tận dụng mô hình AI của Apple. Hiện tại, các cải tiến nhỏ như chặn cuộc gọi lạ, dự báo thời gian sạc pin hay AutoMix vẫn vừa đủ để người dùng nâng cấp.

"iOS 26 là bước tiến tiếp theo sau iOS 18. Dù một số tính năng chưa hoàn thiện, Apple vẫn có thể cải thiện chúng trong các bản cập nhật tiếp theo", McAuliffe kết luận.