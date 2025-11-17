Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Interpol truy đường dây buôn người sau vụ lật thuyền ở Malaysia

  • Thứ hai, 17/11/2025 05:15 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Interpol và cơ quan thực thi pháp luật các nước đang truy tìm một đường dây buôn người xuyên quốc gia, được cho là đứng sau thảm kịch lật thuyền di cư khiến gần 40 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích mới đây.

Ngày 16/11, Cảnh sát trưởng bang Kedah, ông Adzli Abu Shah, cho biết Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đang phối hợp với các nước điều tra đường dây buôn người. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy mạng lưới này trải rộng trên nhiều quốc gia trong khu vực và các nhà điều tra không loại trừ khả năng một số thành viên của đường dây có thể đã hoạt động tại Malaysia.

Vì thế, Malaysia đã cử một đơn vị chuyên trách thuộc Cơ quan điều tra hình sự phối hợp với Interpol và mạng lưới cảnh sát Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để chia sẻ thông tin tình báo và xác định các nghi phạm.

Lời khai của những người sống sót trong vụ lật thuyền cho biết những kẻ buôn người bố trí cho nhóm người di cư, chủ yếu là người tị nạn Rohingya, đi trên những con tàu quá tải khởi hành từ Cox's Bazar ở Bangladesh và một số địa điểm ở Myanmar với mức phí là hơn 3.000 USD/người. Họ đi trên biển mất khoảng 2 tuần nhưng tính cả thời gian chờ đợi thì có người có thời gian lênh đênh lên tới gần một tháng.

Cảnh sát trưởng Adzli cho biết các nhà điều tra đã thu được một số giấy tờ viết tay từ những người sống sót, trong đó có tên và số điện thoại di động được cho là có liên quan đến mạng lưới buôn người.

Chiếc thuyền bị chở 70 người, bị lật hôm 8/11 gần đảo Langkawi, ngoài khơi bờ biển phía Tây của Malaysia. Trong chiến dịch tìm kiếm chung giữa Malaysia và Thái Lan, các cơ quan chức năng chỉ tìm thấy 14 người sống sót, có 39 người thiệt mạng và những người còn lại vẫn đang mất tích.

Những cuốn sách nên đọc về ASEAN

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về ASEAN - một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại Việt Nam.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/interpol-truy-lung-duong-day-buon-nguoi-sau-tham-kich-lat-thuyen-di-cu-o-ngoai-khoi-malaysia-20251116205341384.htm

TTXVN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

ASEAN Rohingya Bangladesh Thái Lan Pháp Interpol Interpol buôn người lật thuyền Malaysia Langkawi

  • Interpol

    Interpol

    Interpol là tên gọi thường dùng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (International Criminal Police Organization), một tổ chức liên chính phủ được thành lập 7/9/1923 tại Viên, Áo. Interpol có mạng lưới các cơ quan thực thi pháp luật hình sự từ nhiều quốc gia; có chức năng là một cơ quan liên lạc hành chính giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các nước thành viên, cung cấp thông tin liên lạc và cơ sở dữ liệu hỗ trợ.

    • Thành lập: 7/9/1923
    • Thành viên: 190
    • Trụ sở chính: 200, Charles de Gaulle, Lyon, Pháp

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

