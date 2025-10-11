Inter muốn chiêu mộ thủ quân tuyển Indonesia

Inter Milan xem trung vệ Jay Idzes là ứng viên sáng giá để để thay thế De Vrij và Acerbi, trong bối cảnh hai cầu thủ phòng ngự này bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp.

Inter Milan để mắt đến đội trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia, Jay Idzes.

Kể từ đầu mùa, Idzes thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh hiếm thấy, trở thành điểm tựa chắc chắn trong hệ thống phòng ngự của Sassuolo tại Serie A. Phong độ ấn tượng này nhanh chóng đưa anh trở lại tầm ngắm của Inter, đội từng theo dõi anh khi còn khoác áo Venezia. Dù vậy, vào thời điểm đó, Idzes đã chọn chuyển đến Sassuolo để có cơ hội thi đấu thường xuyên hơn.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, Idzes từng khoác áo các đội trẻ của “Cơn lốc màu da cam” trước khi quyết định nhập tịch Indonesia – quê hương của ông bà ngoại. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia vào ngày 21/3/2024 và hiện giữ băng đội trưởng tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 ở Saudi Arabia, đóng vai trò then chốt trong hàng thủ của “Garuda”.

Việc Inter tái khởi động mối quan tâm với Idzes cho thấy tham vọng trẻ hóa và củng cố hàng phòng ngự của nhà đương kim vô địch Serie A. Với khả năng hai trung vệ kỳ cựu Stefan de Vrij và Francesco Acerbi rời đội vào cuối mùa, Idzes được xem là một trong những phương án thay thế lý tưởng cho tương lai của hàng thủ Nerazzurri.