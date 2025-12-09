Inter Miami đổi đời không chỉ nhờ Messi

Chiến thắng ở MLS Cup 2025 tạo nên một loạt cột mốc chưa từng có tiền lệ, đồng thời khép lại những chương đầy cảm xúc cho Inter Miami tại mái nhà Fort Lauderdale.

Sergio Busquets, Jordi Alba và Beckham ăn mừng chức vô địch.

Hôm 7/12, Inter Miami khép lại mùa giải MLS 2025 bằng chức vô địch lịch sử khi đả bại Vancouver Whitecaps 3-1 để lần đầu tiên vô địch. Hiếm có trận đấu nào cùng lúc ghi dấu cả "những lần đầu tiên lẫn lần cuối cùng" như màn so tài đó.

Khép lại và mở ra

Ngôi sao đầu tiên được thêu lên chiếc huy hiệu màu hồng của Inter Miami. Và nó chỉ xuất hiện sau khi họ vượt qua hai thử thách lớn là chung kết miền Đông với New York City FC và chung kết tổng MLS Cup trước Vancouver Whitecaps.

Nhắc đến Inter Miami, người sẽ nghĩ đến Lionel Messi. Nhưng đội bóng này còn xoay quanh Sergio Busquets, Jordi Alba, Rodrigo de Paul, Javier Mascherano và ông bầu David Beckham.

Việc nâng cao chiếc cúp mở ra một hình ảnh độc nhất. Inter Miami trở thành CLB cùng lúc có 3 nhà vô địch World Cup trong đội hình thi đấu. Messi cùng Rodrigo de Paul là hai thành viên của đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022, trong khi Busquets góp phần quan trọng vào chức vô địch World Cup 2010 của Tây Ban Nha.

Rodrigo de Paul gia nhập đội bóng thuộc sở hữu của David Beckham vào tháng 7, và có lẽ anh không hề nghĩ rằng chỉ trong vòng 6 tháng, bản thân sẽ ghi bàn thắng đầu tiên cho Miami, đồng thời giành danh hiệu ngay trong mùa giải MLS đầu tiên của mình.

"Bộ não" đứng sau toàn bộ hành trình này của CLB chính là Javier Mascherano. Anh thay thế Gerardo Martino và ngay lập tức nâng tầm kỳ vọng. Trước khi đến với dự án tại Mỹ, Mascherano từng chịu nhiều chỉ trích hơn là lời khen trong thời gian dẫn dắt các đội trẻ Argentina.

Thế nhưng chỉ trong năm đầu tiên, HLV trẻ tuổi mang về điều câu lạc bộ chưa từng đạt được. Đó là chức vô địch giải đấu (tính cả danh hiệu vô địch miền Đông là hai danh hiệu).

Sau Rodrigo de Paul và Mascherano, hai người Argentina, thành công của Inter Miami còn ghi dấu hai người Tây Ban Nha khác. Họ là Alba và Busquets.

Trong không khí thơ mộng và hoài niệm, trận đấu cuối cùng của Inter Miami tại sân Chase đồng thời cũng là lần cuối cùng Alba và Busquets xuất hiện với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp.

Mascherano đáp trả mọi nghi ngờ nhờ thành công cùng Inter Miami.

Cả hai ngôi sao người Tây Ban Nha chọn Inter Miami làm điểm dừng chân cuối cùng. Sau khi tuyên bố giải nghệ vào đầu tháng 10, họ cống hiến những gì còn lại cho một buổi chia tay hoành tráng.

Ở MLS mùa rồi, không ai chơi ở vị trí hậu vệ trái hay hơn Alba, và ngay cả việc anh lựa chọn giải nghệ cũng khiến bản thân Messi bất ngờ. Với Busquets, những pha xử lý tinh tế ở tuyến giữa vẫn là đặc sản khó phai mờ.

Danh hiệu MLS Cup 2025 trở thành mốc son khép lại sự nghiệp lẫy lừng của cả hai, đúng như lời Messi mô tả: "Alba và Busquets đã có một sự nghiệp vĩ đại".

Chương mới cho Inter Miami

Mọi câu chuyện đẹp đều phải khép lại bằng những lời tạm biệt. Năm 2025 sẽ mãi là năm lịch sử với sân Fort Lauderdale. Ngoài những kỷ lục, niềm vui và lễ ăn mừng kéo dài kể từ khi Messi giành Chiếc giày vàng, đội bóng cùng người hâm mộ Miami nói lời từ biệt với sân Chase Stadium.

Sân nhà đầu tiên của Inter Miami tổ chức trận chung kết MLS Cup lần cuối và giờ đây chuẩn bị đóng cửa vĩnh viễn. Người hâm mộ đang sẵn sàng chuyển đến tụ họp tại Miami Freedom Park, sân vận động hiện đại mới của đội bóng.

Người đứng giữa hai "mái nhà" Chase Stadium và Miami Freedom Park chính là Beckham. Anh đi vào lịch sử khi vô địch MLS Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn chủ sở hữu.

Hành trình của Inter Miami dưới thời Beckham không dễ dàng. Đội bóng gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu và mất nhiều năm để xây dựng nền móng vững chắc. Tuy nhiên, cuộc cách mạng thực sự chỉ bắt đầu khi Beckham đưa Messi tới Mỹ vào năm 2023, bản hợp đồng làm thay đổi toàn bộ diện mạo đội bóng.

Beckham cũng là người khao khát thúc đẩy dự án Miami Freedom Park nhất. Sân vận động mới của Inter Miami đang được xây dựng với tổng đầu tư 1 tỷ USD . Đây là dự án đa năng bao gồm sân bóng chính với 25.000 chỗ ngồi, mái che cho hầu hết khán đài, công nghệ chiếu sáng LED hiện đại và hệ thống VAR tích hợp.

Và giờ chương với Fort Lauderdale khép lại, mở ra một kỷ nguyên mới hứa hẹn bùng nổ hơn nữa.

