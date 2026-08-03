Indonesia vs Việt Nam: Đình Bắc đá chính, Hoàng Hên, Xuân Son dự bị

20h30 tối 3/8, tuyển Việt Nam không được phép thất bại trước chủ nhà Indonesia ở lượt trận thứ 3, bảng A, ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội phải giành kết quả thuận lợi trước chủ nhà.

Sân Pakansari sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Đông Nam Á khi Indonesia tiếp đón Việt Nam trong trận đấu có thể định đoạt cục diện bảng A, ASEAN Cup 2026. Không chỉ là cuộc chiến giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ, đây còn là màn so tài mà một sai lầm có thể khiến giấc mơ bán kết trở nên mong manh.

Sau 3 lượt trận, Singapore đang tạo ra bất ngờ lớn khi dẫn đầu bảng với 7 điểm. Indonesia đứng ngay phía sau với 6 điểm nhưng mới đá hai trận, còn Việt Nam có 4 điểm. Chính vì thế, cuộc chạm trán này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai.

Xuân Son, Hoàng Hên dự bị trong ngày ĐTQG Việt Nam đấu Indonesia.



Indonesia bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và sự tự tin được xây dựng từ những lần đối đầu gần đây. Làn sóng nhập tịch đã giúp đội bóng xứ vạn đảo thay đổi đáng kể sức mạnh, đồng thời tạo ra bước ngoặt trong cán cân đối đầu với Việt Nam. Họ từng đánh bại “Những chiến binh sao vàng” 3-0 ngay tại Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2026.

Nhưng ký ức gần nhất lại thuộc về Việt Nam. Tại giải đấu năm 2024, Indonesia thất bại 0-1 trước thầy trò Kim Sang-sik và phải sớm dừng bước. Vì vậy, trận đấu lần này không chỉ có giá trị về điểm số mà còn là cơ hội để đội chủ nhà đòi lại món nợ.

Indonesia cần chiến thắng để tiến gần tấm vé bán kết, trong khi Việt Nam gần như buộc phải giành trọn 3 điểm để tránh nguy cơ trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng kể từ năm 2014.

Một bên có lợi thế sân nhà, một bên mang trên vai vị thế đương kim vô địch. Pakansari vì thế không chỉ chờ đợi một trận bóng, mà là nơi hai kỳ phùng địch thủ bước vào cuộc chiến thực sự vì quyền tự quyết.

Cục diện bảng đấu trước giờ bóng lăn.