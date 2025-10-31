Indonesia phát triển 30 tàu ngầm không người lái

Việc vận hành tàu ngầm tự hành giúp Indonesia tiết kiệm về nhân lực, vật tư và thời gian; sự hiện diện của đội tàu ngầm không người lái tạo ưu thế chiến lược mới cho Indonesia trong bảo vệ lãnh hải.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin xác nhận nước này sẽ sớm sản xuất 30 tàu ngầm tự hành (KSOT) ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) nhằm giám sát và bảo vệ các “điểm nghẽn” trên các tuyến hàng hải trọng yếu của quốc gia.

Phát biểu tại căn cứ Hạm đội 2 Hải quân Indonesia ở Surabaya ngày 30/10, ông Sjafrie cho biết kế hoạch này được đưa ra sau cuộc đánh giá kỹ thuật với Tư lệnh quân đội Indonesia, Tư lệnh Hải quân và lãnh đạo Tập đoàn đóng tàu nhà nước PT PAL.

Kết quả đánh giá đã được báo cáo lên Tổng thống Prabowo Subianto - người sau đó chỉ đạo xúc tiến nhanh quá trình sản xuất.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Sjafrie cùng các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng và Quân đội Indonesia chứng kiến buổi phóng thử ngư lôi huấn luyện từ khe phóng của nguyên mẫu KSOT-008 mẫu tàu ngầm tự hành đầu tiên do PT PAL thiết kế và chế tạo.

Ông Sjafrie cho biết dù tàu ngầm KSOT có kích thước nhỏ, vận hành bằng động cơ điện và điều hướng qua kết nối Internet, nhưng đây là bước tiến mang tính đột phá, mở đường cho Indonesia bước vào nhóm quốc gia có năng lực tự phát triển phương tiện ngầm không người lái. Hiện, chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc sở hữu công nghệ tương tự.

Bộ trưởng Sjafrie nêu rõ “việc vận hành tàu ngầm tự hành giúp Indonesia tiết kiệm đáng kể về nhân lực, vật tư và thời gian,” đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của đội tàu ngầm không người lái trong biên chế hải quân sẽ tạo ưu thế chiến lược mới cho Indonesia trong bảo vệ lãnh hải.

Ở giai đoạn hiện tại, KSOT-008 mới chỉ có khả năng phóng ngư lôi huấn luyện chứ chưa tích hợp vũ khí tấn công thực sự.

Tuy nhiên, giới chức PT PAL cho biết năng lực tác chiến và tự hành sẽ tiếp tục được nâng cấp theo từng giai đoạn trong chương trình phát triển chiến lược này.

Tổng thống Prabowo Subianto kỳ vọng dự án sẽ đạt kết quả sớm và mở rộng quy mô trong năm tới.