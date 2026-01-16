Iceland phẫn nộ vì câu đùa 'bang thứ 52' của ứng viên đại sứ Mỹ

Hàng nghìn người Iceland ký kiến nghị phản đối ứng viên đại sứ Mỹ Billy Long sau khi ông bị cho là đùa rằng Iceland nên trở thành bang thứ 52 của Mỹ, làm dấy lên lo ngại về chủ quyền.

Theo Politico, thông tin nói trên xuất hiện hôm 14/1 (giờ địa phương), chỉ vài giờ trước khi các quan chức cấp cao của Greenland và Đan Mạch dự kiến gặp phía Mỹ với hy vọng xoa dịu những đe dọa của ông Trump liên quan đến việc kiểm soát hòn đảo Bắc Cực. Politico cho biết đã nghe được những lời bàn tán về “một hòn đảo Bắc Âu khác”.

“Chúng tôi được biết cựu nghị sĩ Billy Long, ứng viên đại sứ Mỹ tại Iceland do ông Trump đề cử, đã đùa với các đồng nghiệp tối qua rằng Iceland sẽ trở thành bang thứ 52 và ông ấy sẽ làm thống đốc”, Politico viết trong bản tin buổi sáng.

Phản ứng tại thủ đô Reykjavík diễn ra gần như ngay lập tức. Trong tuyên bố gửi báo Guardian, Bộ Ngoại giao Iceland cho biết đã liên hệ với Đại sứ quán Mỹ để làm rõ thông tin.

“Bộ Ngoại giao đã trao đổi với Đại sứ quán Mỹ tại Iceland nhằm xác minh tính xác thực của những phát biểu bị cáo buộc”, tuyên bố nêu rõ.

Billy Long, ứng viên đại sứ Mỹ tại Iceland và cựu đại diện quốc hội Mỹ đại diện cho bang Missouri, đã xin lỗi về những phát ngôn của mình, nói rằng chúng "không nên được xem xét một cách nghiêm túc". Ảnh: Reuters.

Trong bản kiến nghị kêu gọi Ngoại trưởng Iceland Katrín Gunnarsdóttir bác bỏ việc bổ nhiệm ông Long, những người chỉ trích cho rằng: “Những lời nói của Billy Long, dù có thể chỉ là câu đùa, vẫn mang tính xúc phạm đối với Iceland và người dân Iceland - những người đã phải đấu tranh cho tự do của mình và luôn là bạn bè của Mỹ”.

Chỉ trong vài giờ sau khi được khởi xướng, bản kiến nghị đã thu hút hơn 3.200 chữ ký, kêu gọi Washington “đề cử một ứng viên khác thể hiện sự tôn trọng lớn hơn đối với Iceland và người dân nước này”.

Cũng trong ngày 14/1, ông Long được cho là đã lên tiếng xin lỗi trong cuộc phỏng vấn với Arctic Today, trang tin chuyên về khu vực Bắc Cực. Theo ông, phát biểu gây tranh cãi chỉ là lời nói đùa trong bối cảnh mọi người đang trêu chọc về Jeff Landry, đặc phái viên Mỹ của ông Trump tại Greenland.

“Hoàn toàn không có gì nghiêm túc. Tôi gặp lại một số người bạn sau ba năm, họ đùa rằng Jeff Landry sẽ làm thống đốc Greenland rồi quay sang trêu tôi. Nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin lỗi”, Arctic Today dẫn lời ông Long.

Dù thừa nhận có thể hiểu vì sao phát biểu này gây phản ứng mạnh, ông Long khẳng định đó chỉ là câu nói đùa và không nên bị hiểu theo nghĩa nghiêm túc. “Tôi xin lỗi và đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi mong được hợp tác với người dân Iceland và xin lỗi vì phát biểu đã bị hiểu theo cách đó”, ông nói thêm.

Ngày 15/1, nghị sĩ Sigmar Guðmundsson - thành viên đảng Cải cách Tự do trung dung, một phần của liên minh cầm quyền Iceland - nhận định đây “không phải là một câu đùa hay ho”, nhất là trong bối cảnh căng thẳng xoay quanh Greenland.

“Với một quốc gia nhỏ như Iceland, điều này rõ ràng là hết sức nghiêm trọng”, ông nói với nhật báo Morgunblaðið.

“Những lập luận an ninh mà phía Mỹ viện dẫn cho Greenland cũng áp dụng với Iceland. Vấn đề nằm ở vị trí địa chiến lược của hai hòn đảo này”, ông cho biết.

Theo ông Guðmundsson, những phát biểu như vậy phản ánh sự thiếu tôn trọng ngày càng gia tăng của Mỹ đối với chủ quyền của các quốc gia nhỏ.

Ông nhấn mạnh người dân Iceland, dù duy trì quan hệ hữu nghị chặt chẽ với Mỹ, đặc biệt trong khuôn khổ NATO, vẫn cần đủ bản lĩnh để thảo luận thẳng thắn về cách thức và nơi chốn tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích an ninh của mình trong một thế giới đang biến động.