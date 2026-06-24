Ibrahimovic: 'Ronaldo trở lại từ đâu?'

Cristiano Ronaldo tỏa sáng trước Uzbekistan, nhưng tuyên bố “Tôi đã trở lại” của anh khiến Zlatan Ibrahimovic bật cười.

Ibrahimovic cho rằng Ronaldo chưa bao giờ rời khỏi ánh đèn sân khấu.

Ronaldo trở thành tâm điểm sau chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Ở tuổi 41, tiền đạo đang khoác áo Al Nassr vẫn biết cách kéo mọi ánh nhìn về phía mình bằng cú đúp bàn thắng và màn ăn mừng đầy cảm xúc trước ống kính: “I’m back” - “Tôi đã trở lại”.

Lời tuyên bố ấy nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận. Nhiều lời khen được dành cho Ronaldo sau màn trình diễn nổi bật tại World Cup. Tuy nhiên, Zlatan Ibrahimovic lại nhìn câu chuyện theo cách khác. Cựu tiền đạo Thụy Điển cho rằng phát biểu của Ronaldo có phần khó hiểu, thậm chí khiến anh bật cười.

“Tôi hơi bối rối khi nghe câu đó. ‘Tôi đã trở lại’? Trở lại từ đâu cơ chứ? Cristiano chưa từng rời khỏi ánh đèn sân khấu một ngày nào”, Ibrahimovic nói.

Theo Ibra, Ronaldo vẫn luôn hiện diện trong thế giới bóng đá: thi đấu, ghi bàn, phá kỷ lục và xuất hiện liên tục trên truyền thông. Vì vậy, việc siêu sao người Bồ Đào Nha tuyên bố “trở lại” nghe như thể anh đã biến mất trong thời gian dài, trong khi thực tế hoàn toàn ngược lại.

Ibrahimovic cho rằng nếu Ronaldo muốn nói mình trở lại để đáp trả những lời chỉ trích, điều đó có thể hiểu được. Nhưng xét về tầm ảnh hưởng, CR7 chưa bao giờ rời khỏi cuộc chơi.

“Cristiano tuyên bố trở lại giống như mặt trời tuyên bố ngày mai sẽ mọc. Ngay cả trong những ngày im ắng, người ta vẫn nói về cậu ấy nhiều hơn phần lớn cầu thủ khác”, Ibra nhận xét.

Dẫu vậy, Ronaldo vẫn nhận được sự bảo vệ từ những đồng đội cũ. Roy Keane khẳng định không có lý do gì để nghi ngờ một cầu thủ có sự nghiệp và thống kê phi thường như Ronaldo. Rio Ferdinand cũng lên tiếng ngắn gọn nhưng đầy sức nặng trên mạng xã hội: “Shut up!” (im lặng đi).

Trận đấu với Uzbekistan một lần nữa cho thấy Ronaldo vẫn có khả năng tạo ra khoảnh khắc lớn. Còn với Ibrahimovic, vấn đề không nằm ở phong độ của CR7, mà ở chính tuyên bố “trở lại” của một cầu thủ vốn chưa từng bị lãng quên.