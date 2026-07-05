Ibrahimovic mỉa mai Paraguay sau trận thua Pháp

Joe Hart gọi lối đá của Paraguay là “nỗi hổ thẹn”, trong khi Zlatan Ibrahimovic cho rằng Pháp thắng nhờ sự điềm tĩnh trước các pha khiêu khích.

Paraguay gây tranh cãi vì lối đá nhiều va chạm và tiểu xảo trước tuyển Pháp.

Paraguay rời World Cup 2026 sau trận thua Pháp 0-1 ở vòng 1/8 sáng 5/7, nhưng cách chơi của đại diện Nam Mỹ mới là chủ đề gây tranh cãi. Nhiều tình huống phạm lỗi, va chạm và khiêu khích nhắm vào các cầu thủ Pháp khiến trận đấu trở thành cuộc chiến tâm lý hơn là màn so tài thuần túy về chuyên môn.

Joe Hart không giữ bình tĩnh khi nói về Paraguay. Cựu thủ môn tuyển Anh gọi màn trình diễn của đội bóng Nam Mỹ là “một nỗi hổ thẹn”.

“Đội Paraguay này đúng là một nỗi hổ thẹn. Nếu đồng đội của tôi chơi như vậy, tôi sẽ kéo họ ra khỏi sân. Tôi sẽ không bao giờ muốn thắng một trận đấu bằng cách đó. Và trọng tài cũng thật sự đáng thất vọng”, Hart nói.

Phát biểu của Hart cho thấy sự gay gắt quanh lối chơi của Paraguay. Đội bóng này bị cho là liên tục tìm cách phá nhịp, dùng tiểu xảo và đẩy trận đấu vào trạng thái căng thẳng. Pháp nhiều lần bị khiêu khích, nhưng không sa vào cái bẫy mà đối thủ giăng ra.

Zlatan Ibrahimovic nhìn trận đấu theo cách khác. Cựu tiền đạo người Thụy Điển thừa nhận anh có thể đã mất kiểm soát nếu trực tiếp góp mặt trong một trận đấu như vậy.

“Nếu tôi chơi trận này, có lẽ tôi đã nhận khoảng bốn thẻ đỏ và khiến ai đó phải vào bệnh viện. Tôi không thích điều đó, nhưng những pha khiêu khích là một phần của trận đấu”, Ibrahimovic nói.

Dù vậy, Ibrahimovic dành lời khen cho tuyển Pháp. Theo anh, đội bóng của Didier Deschamps thể hiện đúng phẩm chất cần có ở vòng knock-out: không phản ứng nóng vội, không đánh mất sự tập trung và không để cảm xúc kéo mình khỏi mục tiêu chính.

“Hôm nay, Pháp thể hiện sự điềm tĩnh. Họ cần không để mình bị khiêu khích, và họ đã làm được. Điều tốt nhất bạn có thể làm khi bị khiêu khích là mỉm cười và không rơi vào cái bẫy của đối thủ, giống như cách Pháp đã làm”, Ibrahimovic nhấn mạnh.

Thông điệp ấy cũng phản ánh cách Kylian Mbappe và các đồng đội vượt qua trận đấu. Trước một Paraguay đá rát và liên tục gây ức chế, Pháp chọn cách giữ đầu lạnh. Họ không đáp trả bằng những pha trả đũa, mà dùng sự kiên nhẫn để chờ thời điểm định đoạt.

Chiến thắng của Pháp vì thế không chỉ nằm ở tỷ số. Đó còn là chiến thắng về bản lĩnh. Paraguay có thể kéo trận đấu vào vùng va chạm và tiểu xảo, nhưng không thể kéo Pháp ra khỏi sự bình tĩnh.

Trong một trận knock-out, đôi khi khác biệt lớn nhất không nằm ở những pha xử lý đẹp mắt. Nó nằm ở khả năng mỉm cười khi bị khiêu khích, rồi kết liễu đối thủ đúng lúc.