IAEA cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển chương trình điện hạt nhân

Tại buổi làm việc chiều 22/4, IAEA đã trao Báo cáo Đánh giá hạ tầng hạt nhân tích hợp (INIR), đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển chương trình điện hạt nhân.

Chiều 22/4, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Phó tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mikhail Chudakov đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 22/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Phó tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mikhail Chudakov đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chào mừng Phó tổng giám đốc IAEA Mikhail Chudakov đến thăm và nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh Việt Nam đang nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển chương trình điện hạt nhân. Phó thủ tướng bày tỏ cảm ơn IAEA đã cử lãnh đạo cấp cao sang làm việc và trao Báo cáo Đánh giá hạ tầng hạt nhân tích hợp (INIR) cho Việt Nam.

Ông Dũng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh, không phổ biến vũ khí hạt nhân và tuân thủ đầy đủ các điều ước quốc tế. Việt Nam đánh giá cao vai trò và những nỗ lực của IAEA trong thúc đẩy sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình cũng như hỗ trợ các quốc gia xây dựng cơ sở hạ tầng hạt nhân.

Kể từ khi trở thành thành viên của IAEA, Việt Nam luôn coi đây là đối tác chiến lược, tin cậy, đồng thời các hoạt động hợp tác ngày càng được triển khai hiệu quả, thiết thực. Ông Dũng cũng đặc biệt ghi nhận sự hỗ trợ của IAEA thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật, trong đó có việc tổ chức Đoàn đánh giá hạ tầng hạt nhân tại Việt Nam vào tháng 12/2025.

Việt Nam luôn coi IAEA là đối tác chiến lược, tin cậy, đồng thời các hoạt động hợp tác ngày càng được triển khai hiệu quả, thiết thực.

Việc IAEA chính thức trao Báo cáo INIR cho phía Việt Nam được đánh giá là dấu mốc quan trọng, cung cấp các khuyến nghị thiết thực nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế và nâng cao năng lực kỹ thuật cho chương trình điện hạt nhân. Phó thủ tướng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của IAEA trong việc triển khai các khuyến nghị này.

Về phía IAEA, Phó tổng giám đốc IAEA Mikhail Chudakov gửi lời cảm ơn Phó thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết IAEA đã chuyển giao Báo cáo INIR cuối cùng cho phía Việt Nam, phản ánh kết quả đánh giá toàn diện về cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.

Ông Mikhail Chudakov cũng cho biết IAEA sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo, công cụ kỹ thuật và tư vấn chuyên môn, đồng thời kết nối với các đối tác và nhà cung cấp quốc tế nhằm hỗ trợ quá trình triển khai chương trình điện hạt nhân.

Bên cạnh đó, đại diện IAEA nhấn mạnh việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt bảo đảm thành công của chương trình.

IAEA cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hướng tới triển khai chương trình điện hạt nhân một cách an toàn, hiệu quả và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.