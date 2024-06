Hyundai Grand i10 thay đổi ngoại thất, giá bán không đổi

Mâm xe bằng thép kích thước 14 inch là trang bị tiêu chuẩn trên Hyundai Grand i10 mới. Riêng các phiên bản 1.2 AT Tiêu chuẩn và 1.2 AT của biến thể hatchback cùng phiên bản 1.2 AT của biến thể sedan được trang bị mâm hợp kim kích thước 15 inch với thiết kế mới.