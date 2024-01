Tối 18/1, tờ Gukjenews cùng hàng loạt phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin Hyuna hẹn hò Yong Jun Hyung, cựu thành viên nhóm nhạc Beast (sau này là Highlight). Họ từng cùng hoạt động trong công ty giải trí CUBE nên thân thiết nhau suốt nhiều năm.

Cả Hyuna và Yong Jun Hyung đăng lên trang cá nhân tấm ảnh nắm tay nhau được chụp từ phía sau. Hyuna chia sẻ thêm: “Xin hãy đón nhận chúng tôi một cách tốt đẹp”.

Liên quan đến vấn đề này, công ty quản lý của Yong Jun Hyung, Black Maid, nói với iMBC Entertainment: "Chúng tôi đang kiểm tra các thông tin liên quan".

Trước đó, Hyuna hẹn hò Dawn - cựu thành viên nhóm Pentagon cũng trực thuộc CUBE Entertainment. Họ bắt đầu hẹn hò năm 2016 và công khai năm 2018. Đầu năm 2022, Dawn cầu hôn Hyuna bằng chiếc nhẫn do anh tự thiết kế. Trong chương trình Radio Star của đài MBC vào tháng 7/2022, Dawn thậm chí chia sẻ về kế hoạch kết hôn với Hyuna. Tuy nhiên, họ công bố tin tức chia tay vào tháng 11/2022, sau 6 năm hẹn hò.

Ngày 27/1/2023, tờ News1 đưa tin Hyuna và Dawn tái hợp sau vài tháng thông báo chia tay. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với News1 thời gian đó, hai ngôi sao đồng hành ở các lịch trình trong nước cũng như nước ngoài. Tuy nhiên, khi đó, Hyuna phủ nhận.

Hyuna sinh năm 1992, ra mắt với tư cách thành viên của Wonder Girls vào năm 2007. Sau đó, nữ ca sĩ rời nhóm và gia nhập 4Minute. Cô còn hoạt động trong nhóm nhỏ Trouble Maker, Triple H đồng thời phát triển sự nghiệp solo.

Yong Jun Hyung sinh năm 1989, ra mắt trong nhóm nhạc Beast. Anh là ca sĩ, rapper kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất. Anh từng hợp tác với HyunA trong ca khúc solo đình đám của cô mang tên Change. Năm 2019, Yong Jun Hyung rời nhóm Highlight sau khi thừa nhận đã xem một video nóng do Jung Joon Young quay và gửi riêng cho anh.

