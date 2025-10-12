Hwasong-20: Bước tiến hạt nhân của Triều Tiên

Ngày 10/10, Triều Tiên ra mắt hàng loạt vũ khí chiến lược mới, trong đó nổi bật là vũ khí siêu thanh Hwasong-11Ma và tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 trong lễ duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 mới được trưng bày trong lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

Sau chuyến thăm Bắc Kinh của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, truyền thông nhà nước Triều Tiên liên tục công bố thông tin về những hệ thống vũ khí mới hoặc cải tiến, trong đó có Hwasong-11Ma với đầu đạn siêu vượt âm có khả năng cơ động cao và Hwasong-20 - loại tên lửa liên lục địa (ICBM) được xem là mang tính biểu tượng cho năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Mẫu Hwasong-11Ma lần đầu được giới thiệu tại triển lãm quân sự ở Bình Nhưỡng hồi cuối tháng 9. Theo các chuyên gia, dòng tên lửa Hwasong-11 bắt nguồn từ thiết kế của tên lửa Iskander của Nga, một loại tên lửa đã được Moscow sử dụng rộng rãi trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Phiên bản 11Ma mới được cho là mang đầu đạn lắp trong phương tiện lướt – dạng cấu trúc dẹt, có cánh ổn định, cho phép đầu đạn thay đổi quỹ đạo linh hoạt khi lao xuống mục tiêu. Chính khả năng cơ động ở vận tốc gấp 5 lần tốc độ âm thanh đã khiến nó được xếp vào nhóm “vũ khí siêu vượt âm”, làm giảm đáng kể khả năng phát hiện và đánh chặn của các hệ thống phòng thủ.

Triều Tiên bắt đầu thử nghiệm công nghệ này từ tháng 9/2021, song bước ngoặt diễn ra vào tháng 1/2024 khi nước này thử thành công phiên bản dùng động cơ đẩy nhiên liệu rắn để thay thế cho các động cơ nhiên liệu lỏng truyền thống.

Việc chuyển sang nhiên liệu rắn giúp tên lửa có thể di chuyển linh hoạt và phóng nhanh hơn nhiều, chỉ trong vài phút. Đây được xem là bước tiến vượt bậc, giúp Bình Nhưỡng rút ngắn thời gian chuẩn bị và tăng khả năng tấn công bất ngờ.

Tâm điểm của buổi lễ là sự xuất hiện của Hwasong-20 – mẫu ICBM mới nhất của Triều Tiên, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Một số hình ảnh cho thấy tên lửa được đặt trong ống phóng gắn trên xe mang phóng 11 trục, song Bình Nhưỡng chưa công bố bất kỳ vụ thử nghiệm bay nào.

Trước đó, Triều Tiên thông báo đã hoàn tất thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn công suất lớn chế tạo từ vật liệu composite sợi carbon – loại động cơ được thử nghiệm 9 lần trên mặt đất và dự kiến sẽ trang bị cho cả Hwasong-19, loại ICBM từng được phóng thử và được cho là có tầm bắn đủ để vươn tới bất kỳ điểm nào trên lãnh thổ Mỹ.

Ngoài các loại tên lửa, cuộc duyệt binh còn giới thiệu xe tăng chiến đấu chủ lực Cheonma-20 – được truyền thông Triều Tiên mô tả là có “khả năng tấn công vượt trội và hệ thống phòng vệ đáng tin cậy”.