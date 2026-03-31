Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng sau khi trượt tiến sĩ

Ngày 26/3, khi xuất hiện tại Hong Kong (Trung Quốc), diễn viên Huỳnh Hiểu Minh đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc trượt kỳ thi Tiến sĩ, khép lại ồn ào “nghệ sĩ thi học vị cao” từng gây chú ý suốt thời gian qua, theo QQ News. Anh không né tránh mà nhìn nhận khá nhẹ nhàng: “Cũng tiếc, nhưng không phải chuyện gì to tát”.

Phía sau cách nói tưởng như nhẹ tênh đó là một quá trình dự thi nghiêm túc. Tháng 5/2025, tên Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện trong danh sách vào vòng phỏng vấn tiến sĩ của Học viện Hý kịch Thượng Hải, với định hướng nghiên cứu về quản lý nghệ thuật và hoạch định sân khấu, nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Anh cho biết động lực dự thi xuất phát từ việc gia đình chưa có ai học đến tiến sĩ nên anh muốn thử sức để trở thành người đầu tiên. Theo Sina, ban đầu, nam tài tử không định theo chuyên ngành biểu diễn mà quan tâm nhiều hơn đến các lĩnh vực như quản lý, văn học hay đạo diễn để giúp anh hiểu sâu hơn về nghề.

Tuy nhiên, đến tháng 6 cùng năm, kết quả công bố cho thấy anh không trúng tuyển. Khi đó, nam diễn viên vẫn giữ nguyên quan điểm rằng việc thi tiến sĩ là lựa chọn cá nhân, và dù chưa đạt kết quả như mong muốn, anh vẫn kỳ vọng có thể thực hiện được mục tiêu này trong tương lai.

Trong bối cảnh câu chuyện “đặc quyền người nổi tiếng” thường xuyên bị đặt dấu hỏi, việc Huỳnh Hiểu Minh tham gia kỳ thi như một thí sinh bình thường được nhiều ý kiến đánh giá là thẳng thắn và tôn trọng quy trình. Hình ảnh một người đã bước qua tuổi 40, sẵn sàng đặt mình vào cùng vạch xuất phát với các thí sinh khác vì thế cũng tạo được thiện cảm.

Không chỉ trong học tập, nam diễn viên cũng thể hiện sự chọn lọc rõ ràng trong công việc. Anh cho biết từ đầu năm đến nay chưa nhận dự án phim mới vì “không có kịch bản và vai diễn đủ tốt, thà nghỉ còn hơn làm tạm”. Sự nhất quán này phần nào phản ánh cách anh tiếp cận cả con đường học thuật lẫn sự nghiệp. Ngôi sao 7x không vội vàng, không thỏa hiệp, chỉ theo đuổi những gì bản thân thực sự thấy phù hợp.

Huỳnh Hiểu Minh là diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất người Trung Quốc, sinh năm 1977. Anh được biết đến rộng rãi qua nhiều bộ phim cổ trang và chính kịch, gắn với hình tượng nam chính điển hình, như Dương Quá trong “Thần điêu đại hiệp” (2006), Hứa Văn Cường ở “Tân Bến Thượng Hải” (2007) hay Vi Tiểu Bảo của “Lộc đỉnh ký” (2008). Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Hiểu Minh còn tham gia sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội, duy trì sức ảnh hưởng trong làng giải trí Hoa ngữ suốt hơn hai thập kỷ.