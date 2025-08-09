Huỳnh Dịch lên tiếng giữa tranh cãi

Con gái Huỳnh Dịch được cho là có ý định bước chân vào giới giải trí, dẫn đến ý kiến trái chiều. Nữ diễn viên sau đó lên tiếng bênh vực cô bé.

Theo QQ, Hoàng Thiên Linh, con gái 12 tuổi của Huỳnh Dịch, đã sang Hàn Quốc để trải nghiệm cuộc sống thực tập sinh. Việc này làm dấy lên đồn đoán cô bé đang lên kế hoạch ra mắt giới giải trí. Cộng đồng mạng Trung Quốc nhanh chóng bàn tán về thông tin này. Nhiều người còn nhắc tới cha ruột của Hoàng Thiên Linh là Hoàng Nghị Thanh, người có tiền án năm 2020 và bị kết án 15 năm tù vì tội buôn bán ma túy.

Huỳnh Dịch lên tiếng bảo vệ con gái. Ảnh: QQ.

Tối 8/8, nữ diễn viên Huỳnh Dịch lên tiếng về việc con gái bị tẩy chay. Cô nói: "Con bé mới 12 tuổi thôi. Không cần gay gắt như vậy. Tôi có thể chịu được nhưng con bé vẫn còn là một đứa trẻ. Những tội ác của chồng cũ không liên quan gì đến mẹ con tôi. Tôi không sai khi ly hôn và con gái tôi chắc chắn không có lỗi".

Hồi tháng 7, Huỳnh Dịch đăng tải một video tiết lộ con gái 12 tuổi của cô đột nhiên nói không muốn đi học ở Anh mà muốn trở thành thực tập sinh tại Hàn Quốc. Trong video, Huỳnh Dịch giải thích với con gái làm ngôi sao không hề dễ dàng và luôn bị công chúng đánh giá. Nữ diễn viên nói thêm để trở thành thực tập sinh tại SM Entertainment ở Hàn Quốc, tỷ lệ cạnh tranh rất khốc liệt, 2 triệu người đăng ký nhưng có thể chỉ nhận 75 người.

Huỳnh Dịch nói thêm sau hàng chục nghìn giờ luyện tập, các thực tập sinh cũng không đảm bảo được ra mắt. Trong khi đó, con gái Huỳnh Dịch khẳng định có thể chịu đựng được khó khăn. Cô bé khao khát được biểu diễn trên sân khấu và tin rằng việc trở thành ngôi sao mang lại cảm giác thành tựu lớn lao.

Tới đầu tháng 8, Huỳnh Dịch đăng video ghi lại chuyến đi Hàn Quốc của cô cùng con gái. Trong video, mẹ con cô tham dự các buổi hòa nhạc, đến phòng tập để học hát và nhảy. Con gái Huỳnh Dịch cũng chia sẻ về sự khó khăn, suy sụp khi làm thực tập sinh. Tuy nhiên, cô bé khẳng định ước mơ cần sự kiên trì và sẽ tiếp tục luyện tập chăm chỉ đồng thời cân bằng việc học khi trở về Trung Quốc.

Tới 4/8, chủ đề con gái Huỳnh Dịch bị phản đối việc ra mắt trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng nhắc đến người cha tai tiếng của cô bé.

Huỳnh Dịch kết hôn với Hoàng Nghị Thanh năm 2012. Hai người đón con gái Hoàng Thiên Linh một năm sau đó. Tới 2014, Huỳnh Dịch ly hôn.