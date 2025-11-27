Huyệt vị giúp giảm cân mà ít người biết

Theo Đông y, huyệt túc tam lý có tác dụng làm giảm cơn thèm ăn. Xoa bóp huyệt này thường xuyên rất có lợi cho quá trình giảm cân, ngoài ra còn giúp lưu thông khí huyết, kiện tỳ.

Túc tam lý là một huyệt gần đầu gối, bạn có thể dễ dàng xoa bóp huyệt này. Ảnh minh họa: M.S.

Một đồng nghiệp của tôi có con rất hay cảm sốt, gương mặt vàng vọt, tóc xơ rối, biểu hiện điển hình của tỳ khí hư. Sau đó cô ấy biết tới phương thuốc Khải Tỳ hoàn và thường xuyên cho con ăn, thế là gương mặt vàng vọt dần trở nên hồng hào rạng rỡ.

Song cần chú ý rằng, nếu con bạn thường đi ngoài ra phân khô, bạn phải cẩn trọng khi sử dụng loại thuốc này, bởi vì trong thuốc có nhân sâm, bạch truật - là những vị thuốc kiện tỳ có tính chất khô nóng, những đứa trẻ có vị hỏa ăn vào dễ bị nóng trong người.

Người trưởng thành cũng vậy thôi. Đông y cho rằng: "Người qua 40, dương khí quá nửa", có nghĩa là dương khí của người ta sẽ suy giảm còn một nửa sau khi bước qua tuổi 40.

Bản thân dương khí là hỏa lực, là chức năng, giống như một chiếc ôtô đã chạy 300000 km thì không thể chạy khỏe như hồi mới mua, hỏa lực cũng sẽ giảm dần.

Đây là một xu thế, không phải cứ 40 tuổi thì cơ thể mới xuất hiện xu thế này, chỉ là triệu chứng trên biểu hiện rõ ràng nhất sau tuổi 40, và đây cũng là lúc mà người ta bắt đầu có bụng mỡ.

Có người nói vấn đề này xuất hiện do phụ nữ mang thai sinh con, cơ bắp dần bị nhão lỏng. đúng là cũng có một phần nhỏ nguyên nhân đến từ phương diện này. Thứ nhất, mặc dù sinh con là quá trình tự nhiên của cơ thể, nhưng cũng là một lần cơ thể mẹ bị tổn thương nguyên khí.

Sau khi sinh nở, tỳ khí của phụ nữ sẽ suy giảm, nếu không bồi bổ điều dưỡng kịp thời, những cơ bắp vốn có thể neo giữ các cơ quan nội tạng trong khoang bụng sẽ trở nên yếu ớt, và người ta càng dễ gặp phải vấn đề bụng mỡ hơn.

Nhưng không phải phụ nữ nào ở độ tuổi này cũng sẽ có bụng mỡ, ví dụ những người có thể chất khỏe mạnh, hoặc từng là vận động viên, sau khi sinh con họ vẫn tiếp tục chăm chỉ rèn luyện.

Có lẽ bạn sẽ nói là do cơ bắp của họ vốn mạnh mẽ cường tráng, nhưng người có cơ bắp mạnh mẽ thì chắc chắn không bị tỳ hư, họ ít khi cảm thấy mỏi mệt và không sợ nóng mùa hè, không sợ lạnh mùa đông, cũng không thường gặp vấn đề đầy hơi khó tiêu.

Thế nên nếu bạn muốn có vòng eo con kiến, diệt trừ bụng mỡ, thì bên cạnh việc nhịn ăn giảm béo hay rèn luyện cơ bắp, bạn còn cần chú trọng việc kiện tỳ và bổ tỳ.

Chắc mọi người đều biết tới huyệt túc tam lý [1] , đây là một huyệt vị có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa thức ăn thành chất dinh dưỡng, không để chúng biến thành mỡ thừa tồn đọng trong cơ thể.

Túc tam lý là một huyệt vị cực kỳ quan trọng để kiện tỳ. Với người béo phì do tỳ khí hư, huyệt vị này cần được xoa bóp thường xuyên. Đồng thời nếu bạn ăn quá nhiều và luôn cảm thấy thèm ăn, trên cơ thể còn một huyệt vị có công dụng ngừng cơn đói, đó là huyệt nội đình, nằm ở kẽ ngón chân thứ hai, khi xoa bóp có thể nắm cả trên lẫn dưới bàn chân, đồng thời xoa bóp 3-5 phút.

Nếu bạn chỉ cảm thấy thèm ăn, ăn uống rất ngon miệng, thì huyệt vị này có thể giúp bạn kiểm soát dục vọng ăn uống.

Người tỳ hư không chỉ béo, mà còn có phân rất khô hoặc rất lỏng, tuy bụng trông dày thịt nhưng lại không chống được lạnh, hễ nhiễm lạnh là sẽ bị tiêu chảy, đây là triệu chứng tỳ hư điển hình. Với những người như vậy, xoa bụng cũng là một phương pháp tốt để kiện tỳ, vừa trị táo bón vừa trị tiêu chảy. Người tỳ hư cũng có thể xoa bụng theo chiều kim đồng hồ 20 phút mỗi tối.

Ngoài ra bạn còn có thể day vào mạch Đới, mạch Đới nằm ở vị trí ngang thắt lưng. Các kinh lạc trên cơ thể đều chạy theo chiều dọc, chỉ có mạch Đới là chạy theo chiều ngang, tác dụng của nó là neo giữ các mạch.

Đương nhiên nó cũng có công dụng neo giữ tỳ kinh, có ích cho việc kiện tỳ, thế nên dây mạch Đới tức là thúc đẩy nâng đỡ tỳ khí. Bạn nên thử xem sao, vì phương pháp này có thể cải thiện tình trạng táo bón. Nếu kiên trì thực hiện nó còn có thể giúp bạn giảm béo.

[1] Túc tam lý: Vị trí huyệt túc tam lý là nằm ở vùng trước đầu gối. Tác dụng của huyệt túc tam lý rất quan trọng khi cần để điều hòa "khí" và "huyết" trong trường hợp suy nhược toàn thân.