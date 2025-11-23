Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Phụ nữ tỳ hư rất mau già

Trong Đông y, tỳ là tên gọi chung của các chức năng thuộc nhiều hệ thống sinh lý trong cơ thể như tiêu hóa, hô hấp, miễn dịch... Có thể xem tỳ như đất đai nuôi dưỡng vạn vật, khi tỳ hư nghĩa là mảnh đất ấy đang rất cần cõi và thiếu sức sống, thế nên một người bị tỳ hư cũng thường ốm yếu và lão hóa sớm. Cuốn sách này sẽ mang đến cho độc giả nhiều kiến thức bổ ích để nuôi dưỡng, bảo vệ tỳ vị, kéo dài tuổi xuân.

Xuất bản

Vì sao phụ nữ trung niên dễ bị béo bụng?

  • Chủ nhật, 23/11/2025 13:08 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau tuổi 35, có thể phụ nữ dễ dàng bị tích mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng. Với người mắc chứng tỳ hư, tốc độ tích mỡ ở vùng bụng sẽ nhanh hơn, về lâu dài, sẽ tạo thành khối mỡ cứng.

Phu nu bi beo bung anh 1

Phụ nữ trung niên dễ bị tích mỡ ở vùng bụng, lâu dài sẽ tạo thành khối mỡ cứng, khó giảm. Ảnh minh họa: T.N.

Sự lão hóa của phụ nữ có quan hệ mật thiết tới tình trạng béo phì, thường thì phụ nữ béo phì từ tuổi 35 trở đi, thậm chí sớm hơn thế, và khi béo lên thì sẽ béo bụng trước tiên, sẽ có một lớp mỡ dần dần tích tụ và bao quanh eo. Nếu không chú ý kiểm soát thì đến tuổi 50, lớp mỡ này sẽ biến thành một cái bụng mỡ, như vậy trông họ sẽ già hơn hẳn người cùng tuổi.

Tại sao khi béo lên thì lại béo bụng trước tiên?

Theo Tây y, do các mô ở vùng bụng có liên kết lỏng nhất, nên mỡ dễ được tích tụ ở đây nhất. Vậy tại sao cơ bắp lại nhão lỏng? Nói một cách dễ hiểu thì do người đã già rồi. Song giải thích theo Đông y thì do tỳ làm chủ cơ bắp, nên hễ tỳ khí hư nhược thì cơ bắp mà nó quản lý sẽ trở nên nhão lỏng, không còn săn chắc.

Cơ bắp ở bụng không được sử dụng hàng ngày như cơ bắp ở chân và tay, rất ít người chịu khó rèn cơ bụng hàng ngày, bởi vậy bụng là nơi được rèn luyện ít nhất trên cơ thể, nên một khi tỳ khí hư thì bộ phận bị nhão lỏng đầu tiên là bụng.

Chúng ta cứ thử quan sát trẻ nhỏ mà xem, trẻ càng ít tuổi thì bụng càng lớn, phần bụng dưới của chúng thường phình to. Nhưng trẻ còn nhỏ như thế, trong bụng làm gì có mỡ mà phình lớn như vậy, thực ra thứ khiến bụng chúng phình to là nội tạng trong khoang bụng.

Đông y cho rằng tỳ là nền tảng tương lai, nếu đã là tương lai thì nghĩa là sau khi trẻ ra đời, tỳ cũng cần một quá trình để dần dần trở nên cường tráng hơn. Nội tạng của trẻ phình ra là bởi tỳ khí của trẻ chưa đủ mạnh, cơ bắp dưới sự quản lý của tỳ cũng yếu ớt, mới không có đủ lực để giữ nội tạng, khiến bụng phình to.

Nếu đứa trẻ này còn mắc chứng cam tích [1] thì bụng sẽ càng phình to, thậm chí có thể thấy được gân xanh trên bụng trẻ. Nhưng ngoài chiếc bụng to, trẻ sẽ rất gầy, tạo cảm giác cổ gầy, đầu to, đây là những vấn đề thường xuất hiện ở những đứa trẻ được nuôi nấng không hợp lý. Vậy tại sao trẻ lại mắc chứng cam tích? Điều này có quan hệ mật thiết tới tỳ khí của trẻ.

Trẻ mắc chứng cam tích thường có da dẻ vàng vọt xanh xao, tóc tai khô xơ, bụng to lộ gân, ăn uống không ngon miệng, phân không thành khuôn. Chứng cam tích thường gặp ở trẻ em độ 1-5 tuổi.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do bố mẹ chăm sóc sai cách, hoặc do bệnh viêm đường ruột chuyển thành tiêu chảy mạn tính, tóm lại làm tổn thương tỳ khí vốn đã yếu ớt của bụng trẻ càng phình to hơn. Mà cam tích chuyển nặng thì tỳ khí sẽ càng hư nhược. Cách duy nhất để cải thiện tình trạng cổ gầy đầu to là kiện tỳ.

Đông y có một phương thuốc rất tốt chuyên dùng để cải thiện tình trạng này cho trẻ, tên là Khải Tỳ hoàn. Trong Khải Tỳ hoàn, ngoài 3 vị thuốc kinh điển để kiện tỳ như nhân sâm, bạch truật, phục linh, còn lại đều là những vị thuốc đa tác dụng như trần bì, sơn dược, liên tử, sơn tra, mạch nha... nên trẻ rất thích uống, phù hợp cho trẻ uống lâu dài, để bồi bổ nâng cao cho tỳ khí non nớt của trẻ.

[1] Cam tích là một bệnh mạn tính ở trẻ em, do tỳ vị vận hóa kém, dinh dưỡng không điều hòa. Khi trẻ bị suy dinh dưỡng thì hoạt động của khí huyết, tân dịch trong các tạng phủ đều bị suy giảm. Người xưa cho rằng, người từ 15 tuổi trở lên mà bị suy nhược gọi là hư lao, dưới 15 tuổi trở xuống bị suy dinh dưỡng gọi là cam tích. Tùy theo chứng trạng của tạng phủ mà có tên gọi khác nhau: Tỳ cam, phế cam, tâm cam, thận cam…

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Phụ nữ bị béo bụng Cam tích Hư nhược Phình Quan hệ mật thiết Nhão

    Đọc tiếp

    Moi lien he giua chung ty hu va roi loan chuyen hoa hinh anh

    Mối liên hệ giữa chứng tỳ hư và rối loạn chuyển hóa

    22:35 20/11/2025 22:35 20/11/2025

    0

    Nhiều người ăn ít vẫn mập, ngược lại có người tẩm bổ đầy đủ nhưng không thể lên cân. Theo Đông y, khi tỳ khí hư nhược, cơ thể sẽ bị rối loạn, việc hấp thụ dinh dưỡng bị ảnh hưởng.

    'Ban giao huong doc dao' mang ten vang khai vi hinh anh

    'Bản giao hưởng độc đáo' mang tên vang khai vị

    1 giờ trước 14:56 23/11/2025

    0

    Không nổi tiếng như vang đỏ và vang trắng, nhưng vang khai vị là một loại rượu có quy trình sản xuất rất cầu kỳ. Nó được kết hợp với nhiều loại thảo mộc, nhằm kích thích vị giác.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý