Huyền thoại màn ảnh Pháp Alain Delon qua đời

Nam diễn viên gạo cội Alain Delon qua đời ở tuổi 89. Ông nổi tiếng với lọat tác phẩm điện ảnh nức tiếng một thời như “The Red Circle”, “Le Samouraï” hay “Purple Noon”.

Ngày 18/8, The Hollywood Reporter đưa tin huyền thoại màn ảnh Pháp Alain Delon đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 88, trong vòng tay của người thân. Ông bị đột quỵ vào năm 2019 và liên tục gặp các vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây.

“Rất đau buồn khi phải báo tin về cái chết của Alain Delon. Gia đình chúng tôi đã chứng kiến ông ra đi thanh thản tại nhà riêng ở Douchy, trong vòng tay của người thân và 3 con”, đại diện gia đình Alain Delon chia sẻ.

Thông tin về sự ra đi của tài tử khiến nhiều khán giả lẫn đồng nghiệp cảm thấy bàng hoàng, tiếc nuối. Nguyên nhân cái chết của ngôi sao điện ảnh chưa được hé lộ cụ thể. Song thời gian gần đây, ông lui về dưỡng bệnh, hiếm khi rời khỏi điền trang ở Douchy, vùng Val de Loire (Pháp). Lần cuối cùng Alain Delon xuất hiện trước công chúng là khi nhận giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) vào 5/2019.

Alain Delon được coi là huyền thoại của màn ảnh Pháp. Ảnh: TCM.

Sinh năm 1935, Alain Delon được coi là huyền thoại màn ảnh Pháp. Ông khởi động sự nghiệp diễn xuất từ cuối những năm 1950. Tên tuổi nam diễn viên ngày càng trở nên phổ biến khi xuất hiện trong những dự án lớn, trở thành một trong những diễn viên hàng đầu của châu Âu trong suốt những thập niên 1960-1980.

Các vai diễn của Alain thường là những người đàn ông quyến rũ, nội tâm đầy sự hỗn loạn, gây dấu ấn bằng màn bùng nổ cảm xúc đột ngột cũng như nét buồn đặc trưng của phim Pháp và Italy trong thời kỳ hậu chiến.

Một số dự án kinh điển mà Alain Delon từng tham gia như The Red Circle, Le Samouraï, Women Are Weak, Purple Noon, Rocco and His Brothers, L'Eclisse, Notre histoire hay Le Cercle Rouge… Ngôi sao gạo cội cũng nhận được nhiều đề cử và giải thưởng danh giá, trong đó có giải César cho Nam diễn viên chính xuất sắc, giải Gấu vàng danh dự tại Liên hoan phim Berlin, giải Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes…