Huyền thoại Kevin Keegan qua đời

Cựu danh thủ Liverpool và HLV tuyển Anh Kevin Keegan qua đời ở tuổi 75 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Keegan từng dẫn dắt Fulham, Manchester City và tuyển Anh.

Gia đình Kevin Keegan xác nhận ông qua đời hôm 20/7, bên cạnh vợ và các con gái. Cựu tiền đạo tuyển Anh được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối và công khai tình trạng bệnh khoảng hai tháng trước khi mất.

“Kevin là người chồng, người cha và người ông rất được yêu thương. Gia đình cảm ơn đội ngũ y tế đã tận tình hỗ trợ ông, đồng thời mong nhận được sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này”, thông báo của gia đình cho biết.

Keegan được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử bóng đá Anh. Ông khởi nghiệp tại Scunthorpe United trước khi được HLV Bill Shankly đưa về Liverpool năm 1971.

Trong sáu mùa giải tại Anfield, Keegan ra sân 323 trận, ghi 100 bàn trên mọi đấu trường. Ông cùng Liverpool giành ba chức vô địch Anh, hai UEFA Cup, một FA Cup và Cúp C1 châu Âu năm 1977. Sự năng nổ, tốc độ cùng khả năng săn bàn giúp Keegan trở thành trụ cột của thế hệ đặt nền móng cho giai đoạn thống trị của Liverpool.

Năm 1977, ông chuyển sang Hamburg và trở thành một trong những cầu thủ Anh hiếm hoi thành công rực rỡ ở nước ngoài. Keegan giành Quả bóng vàng hai năm liên tiếp vào 1978 và 1979, giúp đội bóng Đức vô địch Bundesliga mùa 1978/79 và vào chung kết Cúp C1 năm 1980.

Keegan sau đó trở lại Anh khoác áo Southampton rồi Newcastle United. Trong màu áo tuyển quốc gia, ông có 63 lần ra sân, ghi 21 bàn và từng mang băng đội trưởng.

Sau khi giải nghệ, Keegan tiếp tục để lại dấu ấn trên băng ghế huấn luyện. Ông tiếp quản Newcastle năm 1992, đưa đội bóng thăng hạng và trở thành ứng viên vô địch Premier League. "Chích chòe" (biệt danh Newcastle) từng dẫn Manchester United 12 điểm ở mùa 1995/96, trước khi đánh mất ngôi đầu trong giai đoạn cuối.

Dù không thể giúp Newcastle đăng quang, lối chơi tấn công cởi mở cùng cá tính giàu cảm xúc của Keegan vẫn để lại dấu ấn đặc biệt tại St James’ Park. Newcastle gọi ông là “trái tim của CLB trong nhiều thế hệ người hâm mộ”.

Keegan còn dẫn dắt Fulham, Manchester City và tuyển Anh. Sau khi thông tin ông qua đời được công bố, Liverpool, Hamburg, Newcastle cùng nhiều nhân vật của bóng đá Anh đồng loạt gửi lời tưởng nhớ. Liên đoàn Bóng đá Anh dự kiến tổ chức lễ tri ân ông tại Wembley trong trận gặp Tây Ban Nha vào tháng 9.