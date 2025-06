Huyền thoại bóng đá Pháp qua đời ở tuổi 72

Ông ra đi để lại khoảng trống lớn không chỉ trong lòng người hâm mộ mà còn trong lịch sử của nền bóng đá xứ lục lăng.

Lacombe là một trong những cây săn bàn xuất sắc lịch sử bóng đá Pháp. Trong sự nghiệp kéo dài 18 năm, ông ghi tổng cộng 304 bàn thắng sau 592 trận đấu, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử giải VĐQG Pháp.

Trong màu áo “Les Bleus”, Lacombe có 38 lần khoác áo và ghi được 12 bàn, đáng nhớ nhất là pha lập công chỉ sau 30 giây vào lưới đội tuyển Italy tại World Cup 1978 - bàn thắng nhanh nhất lịch sử của một cầu thủ Pháp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhưng di sản vĩ đại nhất của Lacombe với bóng đá Pháp chính là việc ông góp mặt trong đội hình vô địch EURO 1984 - chức vô địch lớn đầu tiên của bóng đá Pháp trên đấu trường châu lục. Sau khi treo giày năm 1987, Lacombe tiếp tục cống hiến trong vai trò huấn luyện và quản lý, từng dẫn dắt Lyon giai đoạn 1996-2000 và sau đó là cố vấn thân cận bên cạnh chủ tịch Jean-Michel Aulas trong quá trình xây dựng Lyon trở thành thế lực của bóng đá Pháp.

Lyon, đội bóng gắn bó lâu dài và thân thiết nhất với Lacombe, phát đi thông báo cảm động: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin Bernard Lacombe qua đời. Ông là huyền thoại của chúng tôi, là người vĩ đại nhất. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và những người thân yêu của ông”.

CLB Bordeaux - nơi ông từng khoác áo từ năm 1979 đến 1987 - cũng không giấu được tiếc thương: “Một tiền đạo huyền thoại, người để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử CLB bằng tài năng và sự hào phóng. Cả gia đình Marine et Blanc hôm nay tiếc thương một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử của mình. Cảm ơn ông, Bernard”.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), ông Philippe Diallo, ca ngợi Lacombe là hình mẫu toàn diện của một cầu thủ và người làm bóng đá: “Bernard là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Ông góp phần quan trọng đưa đội tuyển quốc gia lên tầm cao mới và cùng Lyon xây dựng một đế chế bóng đá. Ông là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ sau. Chúng tôi sẽ tổ chức các nghi thức tưởng niệm trang trọng để tri ân ông”.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ khắp nơi cũng bày tỏ nỗi tiếc thương sâu sắc. “Một tượng đài của bóng đá Pháp đã ra đi”, “Ông là huyền thoại, một chiến binh đích thực của Lyon”, “Yên nghỉ nhé Bernard! Cảm ơn ông vì tất cả”…, là phản ứng của fan.

Với sự nghiệp rực rỡ và nhân cách cao quý, Bernard Lacombe không chỉ là một huyền thoại, mà còn là hiện thân của niềm đam mê và lòng trung thành với trái bóng tròn - một phần không thể thay thế của lịch sử bóng đá Pháp.

