Huyền thoại 58 tuổi gây ngỡ ngàng

  • Thứ hai, 1/12/2025 20:00 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Huyền thoại Kazuyoshi Miura tuyên bố sẽ tiếp tục sự nghiệp thi đấu trong năm 2026 dù đã 58 tuổi.

Kazuyoshi Miura chưa muốn giải nghệ.

Ông Miura thuộc biên chế Yokohama FC nhưng thi đấu cho Suzuka theo dạng cho mượn từ mùa trước. Ở trận play-off tranh suất trụ hạng ngày 30/11, Suzuka thất bại 0-1 trước Bonds Ichihara và phải xuống giải hạng khu vực.

Trong trận này, ông Miura được tung vào sân ở phút thứ 6 của hiệp phụ khi đội nhà đang bị dẫn, nhưng không thể giúp đội bóng xoay chuyển cục diện.

Huyền thoại Nhật Bản đã kỷ niệm 40 năm chơi bóng chuyên nghiệp trong mùa giải này, nhưng chỉ có 7 lần ra sân và không ghi được bàn nào, phần lớn vào sân từ băng ghế dự bị. Hợp đồng cho mượn của ông tại Suzuka sẽ hết hạn vào ngày 31/1/2026 nhưng đôi bên chưa có kế hoạch gia hạn.

Ông Miura tiết lộ sẽ bắt đầu tự tập luyện theo giáo án riêng ngay trong tháng này để chuẩn bị cho mùa giải 2026, dấu hiệu cho thấy ông chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ.

Kazuyoshi Miura, với biệt danh “King Kazu”, là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá Nhật Bản. Ông nổi tiếng vì nắm giữ kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất còn thi đấu chuyên nghiệp.

Ông Miura khoác áo tuyển Nhật Bản giai đoạn 1990–2000, ghi 55 bàn sau 89 trận. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Brazil, trước khi thi đấu cho nhiều CLB có tiếng ở châu Âu như Genoa (Italy) hay Dinamo Zagreb (Croatia).

Duy Luân

Kazuyoshi Miura Kazuyoshi Miura nhật bản huyền thoại

