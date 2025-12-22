Huyền thoại 58 tuổi có bến đỗ mới

Tiền đạo huyền thoại Kazuyoshi Miura tiếp tục khiến làng bóng đá thế giới nể phục khi chuẩn bị bước vào mùa giải chuyên nghiệp thứ 41 trong sự nghiệp.

Huyền thoại Miura có bến đỗ mới.

Theo truyền thông Nhật Bản, lão tướng này sắp gia nhập Fukushima United, đội bóng đang thi đấu tại J.League 3, theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm.

Miura sẽ bước sang tuổi 59 vào tháng 2/2026, nhưng khát khao thi đấu của ông vẫn chưa hề suy giảm. Mùa giải trước, chân sút có biệt danh “King Kazu” khoác áo Atletico Suzuka, đội bóng thi đấu tại giải hạng tư Nhật Bản. Ông ra sân 7 lần, qua đó tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các cầu thủ trẻ.

Việc chuyển sang Fukushima United giúp Miura tiếp tục được thi đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản. Tại J.League 3, sự xuất hiện của “King Kazu” không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn, mà còn được xem là cú hích lớn về hình ảnh, truyền thông cũng như tinh thần thi đấu cho toàn đội.

Ông Miura là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá Nhật Bản, nổi tiếng khi nắm giữ kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp trong lịch sử bóng đá thế giới.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Miura khoác áo tuyển Nhật Bản trong giai đoạn 1990-2000, ghi 55 bàn thắng sau 89 lần ra sân. Ông bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại Brazil, trước khi lần lượt khoác áo nhiều CLB có tiếng ở châu Âu như Genoa (Italy) hay Dinamo Zagreb (Croatia).

