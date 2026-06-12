Huyền Lizzie gợi cảm ở tuổi 37

Nữ diễn viên tham gia đều đặn những dự án phim truyền hình những năm qua. Vai diễn gần nhất của cô là Ngân trong Cách em 1 milimet (2025). Song Huyền Lizzie vẫn nhận ý kiến trái chiều xoay quanh diễn xuất và phong độ qua các dự án. Trước những tranh luận, nữ diễn viên bày tỏ: "Tôi không thấy tủi thân mà xem đó là động lực học hỏi. Vai diễn sau, tôi cố gắng hơn vai diễn trước. Tôi coi đó là động lực thay vì nhìn nhận theo hướng nặng nề, buồn bã, chạnh lòng. Tôi hết mình với nghề, chơi với nghề bằng năng lực diễn xuất tự có. Tôi lắng nghe, học hỏi mỗi ngày để hoàn thành vai diễn và luôn biết ơn sự góp ý của khán giả".