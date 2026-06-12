Huyền Lizzie gợi cảm ở tuổi 37

Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ bộ ảnh được thực hiện công phu để đón mừng tuổi mới. "Bước sang tuổi 37. Cảm ơn mọi người đã yêu thương tôi", Huyền Lizzie viết. Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật tới nữ diễn viên.
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Nữ diễn viên được khen ngày càng gợi cảm ở tuổi U40. Huyền Lizzie khá kín tiếng trong chuyện đời tư những năm qua. Cô được cho là vẫn độc thân và tập trung phần lớn thời gian cho công việc. Thời gian rảnh rỗi, cô đi du lịch, tụ tập cùng nhóm bạn thân.
Hình thể cân đối và phong thái rạng rỡ của người đẹp màn ảnh Việt. Trong bài phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Huyền Lizzie cho biết cô hạnh phúc và thoải mái khi là mẹ đơn thân. Diễn viên nhận được sự hỗ trợ từ phía nhà chồng cũ trong việc chăm sóc con trai. "Mỗi khi Huyền bận rộn, tôi đều nhờ ông bà nội chăm sóc Nem. Ông bà nội của Nem rất tuyệt vời, luôn yêu thương, chăm sóc, thậm chí động viên, tạo điều kiện giúp tôi để tôi có thể làm việc một cách yên tâm và dành nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình nhất có thể", cô kể.
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Nữ diễn viên tham gia đều đặn những dự án phim truyền hình những năm qua. Vai diễn gần nhất của cô là Ngân trong Cách em 1 milimet (2025). Song Huyền Lizzie vẫn nhận ý kiến trái chiều xoay quanh diễn xuất và phong độ qua các dự án. Trước những tranh luận, nữ diễn viên bày tỏ: "Tôi không thấy tủi thân mà xem đó là động lực học hỏi. Vai diễn sau, tôi cố gắng hơn vai diễn trước. Tôi coi đó là động lực thay vì nhìn nhận theo hướng nặng nề, buồn bã, chạnh lòng. Tôi hết mình với nghề, chơi với nghề bằng năng lực diễn xuất tự có. Tôi lắng nghe, học hỏi mỗi ngày để hoàn thành vai diễn và luôn biết ơn sự góp ý của khán giả".
Trong mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí hoặc các chuyến du lịch, Huyền Lizzie đầu tư chỉn chu về hình ảnh, trang phục.
Huyền Lizzie cập nhật khá nhanh những phong cách thời trang và layout makeup thời thượng. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn theo đuổi style trẻ trung, thanh lịch.
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