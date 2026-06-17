Hủy kết quả của thí sinh mang điện thoại vào phòng thi ở Khánh Hòa

Chiều 17/6, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa có thông tin chính thức liên quan đến phản ánh về việc một thí sinh vi phạm quy chế tại điểm thi THPT Ngô Gia Tự.

Thí sinh bị hủy kết quả thi vì mang điện thoại vào phòng thi. Ảnh: Shutterstock.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, ngày 15/6, đơn vị đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh thông tin phản ánh. Kết quả kiểm tra cho thấy nội dung phản ánh trên mạng xã hội về việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi là đúng.

Cụ thể, tại phòng thi số 0577, trong buổi thi bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất), một thí sinh bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi. Qua xác minh, không có việc thí sinh sử dụng "phao giấy" như một số thông tin lan truyền trước đó.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất hủy kết quả toàn bộ các bài thi, môn thi của thí sinh vi phạm theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Đối với những cá nhân liên quan công tác coi thi tại Điểm thi Ngô Gia Tự, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 13/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin do tài khoản của một học sinh tên V.V. ở khu vực Cam Ranh đăng tải. Nội dung phản ánh một sự việc được cho là xảy ra tại phòng thi số 0577, thuộc một điểm thi đặt tại trường THPT Ngô Gia Tự vào ngày 12/6.

Theo chia sẻ của học sinh này, bản thân không dự thi tại phòng thi nói trên nhưng có quen biết một số thí sinh trong phòng và được kể lại sự việc. Theo nội dung đăng tải, một thí sinh bị phát hiện sử dụng phao thi và điện thoại trong quá trình làm bài. Tuy nhiên, sau khi phát hiện, giám thị chỉ thu giữ các vật dụng liên quan mà không lập biên bản xử lý. Sau đó, bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của học sinh V.V. đã được gỡ bỏ.